Die besten Momente aus dem Rocket League Esports

Seit der ersten Rocket League Championship Series im Jahr 2016 hat sich das Game zu einem Tier-1 Esport-Titel entwickelt. Entwickler Psyonix hat für das feurige Autofußballspiel die Free2Play-Route gewählt und die neuen Spieler sind in Massen dazugekommen. Eine Erneuerung der Esports-Struktur brachte die nötige Professionalisierung und zieht mittlerweile regelmäßig hunderttausende Zuschauer auf Twitch & co. in den Bann von Rocket League. Hier sind die besten Rocket League Momente.

Um euch die bevorstehende Liste etwas aufzulockern, haben wir vorher noch ein Rocket-League-Video der etwas anderen Sorte. Im Extreme Let's Play dreht sich für Der Hardi und Tom Shuffle alles um das Siegestor.

01 5. Der Kuxir Pinch

Wenn ein Move in Rocket League nach einem benannt wird, hat man wohl alles in der Szene erreicht. Dieses Play wurde durch Francesco "Kuxir97" Cinquemani populär. In Zeiten von Teams mit starker Defensivarbeit kann man den Kuxir Pinch perfekt nutzen, um den Gegner zu überrumpeln. Doch dieser Move erfordert hohen mechanischen Skill: Man muss den Ball knapp über der gekrümmten Kante der Wand mit dem eigenen Auto treffen, dadurch erreicht der Ball extrem hohe Geschwindigkeiten. Doch so meisterhaft wie Kuxir können wenige den Ball ins Tor „pinchen“.

02 4. Chausette45’s perfekter Wavedash

In der 7. Saison der RLCS konnte Chausette45 im Spiel gegen TSM den Ball bekommen und boostete sofort in Richtung der Decke. Der fast Frame-perfekte Wavedash, ein Reset an der Decke und dann der Ceiling Shot der zum Tor führt, ohne verbleibenden Boost im Tank. Dieses Tor zeigt wie Skill-intensiv Rocket League ist. Die mechanische Perfektion die nötig ist, dieses Play durchzuführen ist unglaublich hoch. Und bei Chausette45 sieht es so einfach aus…

03 3. AcroniK’s verrückter Dunk gegen Solary

Der erst 16-jährige AcroniK ist zweifelsohne einer der absoluten Shooting-Stars der europäischen Szene und gilt jetzt schon als bester Spieler Portugals. Seine Ballbeherrschung und sein Spielverständnis sind für das junge Alter schon unglaublich hoch. Bei dem letzten europäischen Regional Event konnte er sich mit einem abgedrehten Dunk das „Play of the Day“ holen. Er sieht seine Chance, boostet, holt sich den Reset an der Decke, droppt herunter und dunkt den Ball dann an Ferra vorbei ins Tor. Dank einer vorangegangenen Demolition durch seinen Teamkollegen haben Solary keine Möglichkeit diesen Ball zu verteidigen.

04 2. Deevo’s Double Touch gegen NRG Esports

Wer sich mit Rocket League Esports beschäftigt kommt um den Namen Deevo nicht herum. Der 20-Jährige ist Rocket League Profi der ersten Stunde und war einer der ersten Spieler der Double-Touches vom Backwall perfektionierte. Ein Move, der mittlerweile zum Standard-Repertoire aller guten Rocket League Spieler gehört. Wie perfekt Deevo mit Double Touches zu Toren kommt, zeigte er im Match gegen NRG bei der Rocket League Weltmeisterschaft 2015.

05 1. Jstn’s 0 Second Goal

Die Community ist sich einig, dass dieses Play von jstn wohl der größte Clutch-Moment der bisherigen Rocket League Geschichte war. Rocket League hat eine Spezialregel, die Dignitas hier zu Verhängnis wurde: Auch wenn die Uhr 0 Sekunden erreicht ist der Ball noch „heiß“, solange er den Boden nicht berührt. Man kann also auch nach Ablauf der Spielzeit den Ball in der Luft halten und eine letzte Chance auf einen Treffer erspielen. Das ist schwierig und kommt sehr selten vor, doch NRG schafften es im richtigen Moment.

Die Rahmenbedingungen hätten nicht besser sein können: Es ist das Finale der 5. RLCS Saison, das obendrein als erstes RLCS Event in einer Arena vor Publikum stattfindet. Dignitas kämpften sich im Turnier durch das Lower Bracket und stehen im Finale gegen NRG. Die beiden Teams liefern sich eine intensive Best-of-7 Series und finden sich im Decider Match auf dem Champions Field wieder. NRG liegen 2-3 hinten, es sind nur noch vier Sekunden auf der Uhr. Und dann kommt jstn.