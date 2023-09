Rocket League: 7 Tipps für Fortgeschrittene

Wer in Rocket League besser werden will, muss in erster Linie eine Menge Geduld und Wille zum grinden mitbringen. Der Weg aus den mittleren Rängen in Richtung Supersonic Legend ist ein langer, der mitunter sehr lange dauern kann. Mit den folgenden Tipps kannst du gezielt trainieren und wirst dich immer weiter verbessern.

01 Fliegen & Aerial Movement

Je höher der Skill-Level wird, desto mehr der Partie spielt sich in der Luft ab. Um dein volles Potenzial auszuschöpfen, solltest du früh damit beginnen, Aerials zu üben. Lass dich nicht einschüchtern, wenn du am Anfang öfter mal am Ball vorbeisegelst, das Auto in der Luft zu kontrollieren erfordert viel Geschick und Übung. Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive sind Aerials aber unerlässlich, wenn man im doppelten Wortsinn ganz oben mitspielen will.

Versuche deine Flugbahn immer so wählen, dass du den Ball von unten triffst. So kommt viel mehr Kraft in deinen Schuss und du kannst ihn besser kontrollieren. Kontrolliere deine Boostvorrat und experimentiere mit Flip Resets, um länger in der Luft zu bleiben und spektakuläre Plays zu schaffen. Gezielte Air-Rolls können deine Aerials auf den nächsten Level heben, fange lieber früher als später an, sie in dein Spiel einzubinden.

02 Wände & Decke nutzen

Die Wände und die Decke sind nicht nur die Begrenzung der Arena, sehe sie auch als zusätzliche Dimensionen für dein Spiel. Übe das Springen und Fahren entlang der Wände, um schneller von einem Ende des Spielfelds zum anderen zu gelangen oder um aus einem unerwarteten Winkel zu attackieren. Nutze die Decke, um abgeprallte Bälle unter Kontrolle zu bekommen oder um Vorteile in der Positionierung gegenüber deinen Gegnern zu erlangen. Pässe über die Decke oder Wände sind für die Gegner meist schwieriger zu lesen und können dir und deinem Team ganz neue Möglichkeiten eröffnen.

03 Powershots & Ballkontrolle

Powershots sind Schüsse mit großer Geschwindigkeit, die für die Verteidiger viel schwieriger zu blocken sind. Mit einem Powershot kann man oft überraschend aus größerer Entfernung direkt auf das Tor schießen. Übe, den Ball mit der optimalen Fläche deiner Auto-Hitbox zu treffen, um die maximale Kraft in den Schuss zu bringen. Der beste Moment für den Ballkontakt ist direkt nachdem der Ball einmal den Boden oder die Wand berührt hat und zurückspringt.

Gleichzeitig ist Ballkontrolle entscheidend, um präzise Pässe zu spielen, den Ball über Gegner zu lupfen oder schnelle Richtungsänderungen vorzunehmen. Versuche Powerslides in deine Moves einzubauen, um effizienter ans Ziel zu kommen. Die Kontrolle des Balls und des eigenen Fahrzeugs zu trainieren kann helfen, das Spieltempo zu bestimmen und unvorhersehbare Bewegungen auszuführen. Mit genug Übung wirst du schnell deinen Gegnern voraus sein und sie gekonnt ausdribbeln.

04 Replay-Analyse

Eine oft unterschätzte Funktion in Rocket League ist das analysieren der eigenen Replays. Dies ermöglicht es dir, einen objektiven Blick auf dein eigenes Spiel zu werfen. Nimm dir z.B. einmal pro Woche Zeit, dir ein paar Replays anzuschauen. Achte auf Positionierungsfehler, verpasste Chancen oder falsche Entscheidungen während des Spiels. Identifiziere falsche Muster, die sich in deinem Spielverhalten zeigen, und arbeite daran, diese zu korrigieren.

Während des Games passiert so viel, dass man schnell die Übersicht verliert. Im Replay hast du alle Zeit der Welt dir das ganze Spielgeschehen auch einmal aus der Vogelperspektive anzuschauen. Ein typischer Fehler auf den mittleren Rängen ist es, zu wenig Vertrauen in die Teammates zu haben und immer selbst am Ball sein zu wollen. Aber auch unnötig riskante Plays (besonders wenn man in Führung ist) können dich das Match kosten. Arbeite nach der Analyse gezielt an den Fehlern, die dir auffallen. So wirst du schnell besser und konsistenter.

Rotations, Boosts und Demos machen oft den Unterschied aus © Psyonix

05 5. Demolitions und Bumps

Bumps und Demolitions (auch bekannt als "Demo") sind wichtige taktische Elemente in Rocket League, die oft unterschätzt werden. Dank Ihnen kannst du den Gegnern die Kontrolle nehmen. Bei einer Demolition wird der Gegner sogar für 3 Sekunden aus dem Spiel genommen. Bumps werden oft genutzt, um die Kontrahenten aus der Position zu drängen. Fahre hierfür einfach in das gegnerische Auto, der kleine Stoß kann schon oft zum Ballverlust führen oder sein Spiel empfindlich stören.

Für eine Demolition musst du mit großer Geschwindigkeit in das Fahrzeug des Gegners fahren – es explodiert und er muss respawnen. Demos sind besonders nützlich, um den gegnerischen Torhüter auszuschalten. Wenn dein Team angreift und du siehst, dass der Keeper auf dem Weg zur Verteidigung ist, um einen Schuss zu blockieren, ist der perfekte Zeitpunkt ihn zu zerstören und so ein einfaches Tor zu ermöglichen.

06 Strategie

Gehe mit einer gezielten Strategie an die ganze Sache ran. Setze dir realistische Ziele wie z.B. „Ich möchte diese Woche meine Aerials verbessern“ und konzentriere dich auf das eine Ziel. Lege dir außerdem Taktiken zurecht, wie du auch mit Random Spielern im Team immer positiv bleibst und den Sieg erringst. Sowohl mit Premade als auch mit Random Teammates kann es hilfreich sein, wenn jeder seine Position kennt und effektiv agiert. Helfe deinem Team, indem du auch mal zurücksteckst und unterstützend agierst. Eine gute Strategie und positive Grundeinstellung können oft über Sieg und Niederlage entscheiden.

07 Profis Zuschauen

Heutzutage finden regelmäßig Rocket League Turniere statt, bei denen die Besten der Besten antreten. Zusätzlich gibt es VODs der größten Turniere, wie z.B. der Weltmeisterschaft. Obendrein sind die meisten Profis auch als Streamer auf Twitch unterwegs und du kannst aus ihrer Perspektive das Spiel verfolgen. Das Beobachten von Profispielern kann eine hervorragende Quelle für Inspiration sein. Achte auf ihr Movement, Positionierung, Entscheidungsfindung und Kommunikation im Team. Du wirst neue Spielzüge, Techniken und Ansätze kennenlernen, die dir helfen können, dein eigenes Spiel zu bereichern und sie in deine eigene „Trickkiste“ einzubauen.

Ein paar gute Rocket League Streamer, die nicht nur entertainen sondern auch analysieren und ihre Spielzüge erklären:

johnnyboi_i (RLCS Kommentator)

apparentlyjack_rl (Profispieler)

rizzo (ehemaliger Profispieler)

Nie vergessen: Die Verbesserung in Rocket League – wie in jedem anderen kompetitiven Spiel – erfordert viel Zeit, Engagement und die Bereitschaft sich immer weiterzuentwickeln. Schau dir auch mal die Trainingspacks innerhalb von Rocket League an, dort gibt es für fast jeden Skill die passende Übung.