Doku über den Hip-Hop-Tänzer Majid: Alle Infos & Blick hinter die Kulissen

Steve Won: Wir waren von Anfang an entschlossen, etwas Besonderes zu machen und unser Herz in das Projekt stecken. Wir wussten: Die Doku muss deep werden und den Spirit von Majid verkörpern. Er hat mir von Anfang an vertraut, was ich sehr zu schätzen weiß. Es ist nicht einfach, sein Leben vor der Kamera zu öffnen, über seine Probleme und Konflikte zu sprechen. Das ist eine sehr intime Auseinandersetzung.

Majid hat sein Herz am rechten Fleck und möchte sein Wissen mit der jungen Generation teilen. Er ist ein Vorbild für die Leute rund um den Globus: Erfolgreich und bescheiden, das ist eine starke Kombination.