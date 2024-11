, aber es gibt auch noch andere Spielvarianten. Die bekannteste ist wohl 7er-Rugby, insbesondere seit den Olympischen Spielen 2024, aber auch 13er-Rugby, Beach-Rugby und Rollstuhl-Rugby gewinnen zunehmend an Popularität. Um Rugby zu verstehen, müssen wir zunächst einmal die Basics klären. Wie lange dauert ein Rugbyspiel? Wir klären auf!

15er-Rugby ist zweifellos die Königsdisziplin des Sports, doch sie ist nicht die älteste. Erst Ende des 19. Jahrhunderts begann sich das 15er-Rugby in England zu entwickeln, mehr als 50 Jahre nachdem William Webb Ellis mit dem Ball in den Händen zu laufen begann und damit die Anfänge dieses Sports definierte.

Ein Spiel im 15er-Rugby dauert 80 Minuten, die in zwei Halbzeiten von je 40 Minuten unterteilt sind. Diese Spielzeit wurde sorgfältig geplant, um den körperlichen Anforderungen der Spieler:innen und der von den Fans erwarteten Unterhaltung gerecht zu werden. Zwischen den beiden Spielhälften gibt es eine Halbzeitpause, die je nach Wettbewerb zwischen 10 Minuten und 15 Minuten betragen kann. Diese Pause ist nicht nur für die Erholung der Körper notwendig, sondern gibt den Mannschaften auch die Möglichkeit, ihre taktischen oder technischen Absichten zu vertiefen oder zu ändern.

In Wirklichkeit ist die tatsächliche Spielzeit bei einem Rugbyspiel oft viel geringer als die Gesamtdauer. Auch wenn das Referee-Team regelmäßig die Zeit anhalten muss, läuft die Uhr bei kleinen Raufereien, Elfmetern und ähnlichen Spielunterbrechungen weiter. Man kann davon ausgehen, dass der Ball bei einem 15er-Rugbymatch zwischen 30 und 40 von 80 möglichen Minuten aktiv im Spiel ist.

Alles in allem dauert ein Spiel im 15er-Rugby offiziell 80 Minuten, aber ein Match kann sich mit Unterbrechungen und Verlängerungen weit darüber hinaus erstrecken. Dasselbe Prinzip gilt übrigens auch für andere Arten von Rugby.

Es gibt mehrere Ähnlichkeiten zwischen 7er- und 15er-Rugby: Das Ziel bleibt das gleiche, der Ball muss hinter der Endlinie abgelegt werden und Vorwärtspässe sind verboten. Auch wenn es Spieler:innen gibt, die sich in mehreren Spielvarianten des Rugbysports ausgezeichnet haben, ist das alles andere als üblich, insbesondere angesichts der zahlreichen Unterschiede zwischen diesen beiden Disziplinen.

7er-Rugby wird auf demselben Spielfeld wie 15er-Rugby gespielt. Zwangsläufig ist diese Variante mit mehr als der Hälfte weniger Spieler:innen auf dem grünen Rechteck viel energieintensiver -- die Spielzeit wird daher logischerweise angepasst. Beim 7er-Rugby, insbesondere bei den World Rugby Sevens (einer von World Rugby organisierten Serie von internationalen 7er-Rugby-Turnieren), werden die Spiele in zwei 7-minütige Abschnitte unterteilt. Für das Finale eines Turniers werden pro Halbzeit 3 Minuten addiert, so dass ein Spiel 20 Minuten dauert.

