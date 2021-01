League of Legends für Solisten: Ruined King

Seit dem ursprünglichen Release im Jahr 2009 schrieb der MOBA-Hit League of Legends von Riot Games etliche Erfolgsgeschichten und gilt bis heute als eines der einflussreichsten Esports-Games schlechthin. Mittlerweile erstreckt sich das LoL-Universum dank Titeln wie Wild Rift oder Teamfight Tactics aber auch weit über die klassischen drei Lanes hinaus. Mit Ruined King - A League of Legends Story erwartet euch in diesem Jahr sogar ein reinrassiges Singleplayer-RPG , das ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Ruined King: Für alte und neue LoL-Fans

Zugegeben: League of Legends ist nicht jedermanns Sache. Zumal so ein alter Hase im Bereich der Esports-Titel es Neueinsteigern nicht gerade leicht macht . Ein Glück, dass Entwickler Riot Games das spannende Spieluniversum mittlerweile um etliche Nuancen erweitert und damit alte LoL-Fans und Neueinsteiger gleichermaßen begeistern will.

Mit Ruined King - A League of Legends Story dürfte dieses Unterfangen im Jahr 2021 tatsächlich gelingen, denn bei dem Spin-off handelt es sich um ein reinrassiges, rundenbasiertes Singleplayer-Rollenspiel . Und dass die Entwickler auch andere Genres im Sturm erobern können, haben sie zuletzt mit Valorant bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Ruined King hat alles was es braucht, um alte LoL-Hasen zu begeistern: Wer mehr über die Lore des Universums erfahren will, musste sich im MOBA bislang durch öde Textblöcke quälen. Ruined King verpackt die spannende Geschichte allerdings in einem deutlich ansprechenderen Gewand und verankert die Story in der Piratenstadt Bilgewasser und den verfluchten Schatteninseln .

League-Fans wissen, dass wir uns hier tief in der Geschichte von Runeterra befinden, die das Singleplayer-Rollenspiel gekonnt erweitert und dabei zahlreiche Anspielungen oder Hinweise für alte Hasen mitbringt.

Wer bisher allerdings noch keine Berührungspunkte mit LoL hatte, darf sich ebenfalls auf Ruined King freuen. Wenn ihr Rollenspiele mit einer gehörigen Portion Taktik mögt und vielleicht bereits Gefallen am 2017 veröffentlichten Battle Chasers: Nightwar gefunden habt, ist dieses Spin-off wie für euch gemacht. Immerhin zeigt sich mit Entwickler Airship Syndicate dasselbe Entwicklerstudio für Ruined King - A League of Legends Story verantwortlich.

LoL als Taktik-RPG: Die spannende Kombi funktioniert. © Riot Games

Rollenspiel trifft Strategie: Die Kämpfe in Ruined King

Neben der spannenden Story stellen die taktischen Kämpf e in Ruined King ein Highlight des potenziellen Rollenspiel-Hits dar. Wer seinerzeit bereits Battle Chasers gezockt hat, wird sich auch in diesem RPG schnell zurechtfinden.

Insgesamt sechs Helden , alte Bekannte aus dem LoL-Universum, stehen zur Wahl. Drei davon könnt ihr in eure Party einladen und gemeinsam das Abenteuer starten. Jede Figur verfügt dabei über einzigartige Eigenschaften , die ihr in besonders knackigen Kämpfen klug kombinieren müsst, um Erfolg zu haben.

Fuchs-Dame Ahri ist eine mächtige Magierin , die ordentlich Schaden austeilt. Der wuchtige Braum fungiert eher als klassischer Tank und absorbiert den Damage für die Gruppe, während der legendäre Schwertkämpfer Yasuo seine Windklinge schwingt. Alle Charaktere spielen sich abwechslungsreich und ermöglichen in Kombination mit ihren Skills spannende Synergien.

Sechs Charaktere erwarten euch im Game © Riot Games

Gekämpft wird in Ruined King in herrlich altmodischen, rundenbasierten Gefechten . Wie in LoL finden diese ebenfalls auf drei Lanes statt die bestimmen, welche Figur als nächstes an der Reihe ist. Gleichzeitig managet ihr Lebensenergie, Manapunkte und Überladung, während auch die Umgebung Einfluss auf die Kämpfe nehmen kann.

Ruined King - A League of Legends Story setzt also viel mehr auf Strategie, statt auf brachiale Action und geht dabei tiefer ins Detail als beispielsweise Battle Chasers – das gefällt.

Wer Taktik-RPGs mag, kommt mit Ruined King voll auf seine Kosten. © Riot Games

Viel zu entdecken

Im Gegensatz zum Indie-Erstlingswerk der Entwickler (lediglich neun Leute haben an Battle Chasers gewerkelt), kann Ruined King durch die Zusammenarbeit mit Publisher Riot Forge auf ein deutlich gewachsenes Budget zurückgreifen. Kein Wunder also, dass das LoL-Solo-RPG hinsichtlich Technik, Umfang und Qualität spürbar zulegt .

So dürft ihr die Spielwelt beispielsweise in Echtzeit erkunden . In einer isometrischen Perspektive deckt ihr in schicken Tempeln, Ruinen oder Wäldern zahlreiche Geheimnisse auf, löst mehr oder weniger knifflige Rätsel oder erfahrt mehr über die Welt und Geschichte – diesmal übrigens sogar inklusive einer deutschen Sprachausgabe.

Die Spielwelt wartet mit einigen Rätseln & Geheimnissen auf © Riot Games

Auch die für Rollenspiel so wichtige Charakteraufwertung geht tiefer in die Materie und erlaubt es euch nicht nur, die Werte eurer Figuren zu verbessern , sondern auch neue Ausrüstun g anzulegen, magische Runen zu nutzen und sogar eigene Items zu craften .

Zudem wartet Ruined King mit abwechslungsreichen Nebenaktivitäten auf. Optionale Missionen locken mit hochwertiger Beute, knackige Mini-Bosse besiedeln die Welt und wenn ihr doch mal ein wenig Entspannung sucht, packt ihr einfach die Angelrute aus um Fische oder versunkene Schätze an Land zu ziehen.

