Rust: Die besten Überlebenstipps für Einsteiger

Rust: Worum geht’s überhaupt?

Rust ist ein klassisches Survival-Game, wie es im Buche steht. Im Grunde genommen erwartet euch im Spiel nur eine einzige Aufgabe : zu überleben . Ohne Ressourcen oder Hilfsmittel werdet ihr in eine offene Spielwelt geworfen, in der ihr Hunger, Durst oder Kälte trotzen müsst.

„Das Spiel unterscheidet sich in erster Linie durch das sehr bestrafende Gameplay . Es ist wirklich schwer. Daher fühlt es sich sehr rewarding an, wenn man es mit gutem Loot nachhause schafft. Das Basebuilding ist kompliziert, hat sehr viele Tricks in sich,“ verrät Felix Nier.

Filow, mit bürgerlichem Namen Felix Nier, setzte sich aus über 200 Bewerbern zu Red Bull Chase Your Streams durch und wurde so zum neuen Gesicht des Red Bull Zockt 100 Twitch Kanals.

Rust Einstieg: Worauf musst du achten?

Zu Beginn des Spiels landet ihr ohne Ressourcen oder Ausrüstung am Strand. Doch bevor ihr euch überhaupt in das Survival-Abenteuer stürzt empfiehlt “Filow“, euch zunächst einmal mit den Spieleinstellungen auseinanderzusetzen.

Pass die Grafik an, regel sie soweit runter dass du wirklich gute FPS hast. Wenn du streamst, mach den Streamermode an. Stell deine Sensitivtiy ein. Werde warm mit der Steuerung.

Habt ihr das erledigt, kann es eigentlich auch schon losgehen. Doch was tut man als erstes? Unvorbereitet in Rust zu starten ist der größte Fehler, den ihr machen könnt , denn das Spiel verzeiht nahezu keine Patzer.

Sucht euch einen Bauplatz

Während ihr euch langsam vom Strand entfernt, solltet ihr die Augen nach einem geeigneten Bauplatz offenhalten. Für Einsteiger empfehlen sich Gebiete in der Nähe von Wäldern und Bergen , da ihr hier schnell an Materialien wie Holz und Stein kommt . Auch in der Nähe einer Straße oder eines Monumentes empfiehlt der Profi zu bauen.

Fange klein an. Baue erst die Base, wenn du sicher bist, dass du genug Holz und Stein hast um die Base upzugraden. Es bringt dir nichts, eine große Basis aus Holz zu bauen. Fange mit einem Starter an (2x1, 2x2, etc).

Die beste Rust-Waffe für den Einstieg