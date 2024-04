In der Ruhe liegt die Kraft: Skispringer Ryōyū Kobayashi im Porträt

Obwohl er erst 27 Jahre alt ist, gehört der Japaner Ryōyū Kobayashi bereits zu den besten Skispringern aller Zeiten, wie seine Karriere und seine drei Siege bei der klassischen Vierschanzentournee beweisen.

Nachdem er als Kind mit dem Sport begonnen hatte, stieg er schnell auf und schloss sich 2015 dem japanischen Skisprungteam Tsuchiya Home Ski Team an, bevor er in der Saison 2015/16 zum ersten Mal auf die Weltbühne trat.

Es dauerte nicht lange, bis Kobayashi im Weltcup für Furore sorgte: In der Saison 2018/19 gewann er 13 Mal in allen Disziplinen. Dabei holte er alle sechs möglichen Titel: den Gesamttitel, den Titel im Skifliegen, die Vierschanzentournee, Raw Air, Planica7 und Willingen Five.

Fünf Jahre später stapelt er immer noch Medaillen. Angetrieben von dem Wunsch zu gewinnen, aber auch um etwas zu schaffen, bringt Kobayashi einen philosophischen, künstlerischen Blick in seinen Sport ein. Das ist nur ein Grund, warum es niemanden gibt, der so ist wie er.

01 Die Anfänge

"Ich glaube, ich habe gegen Ende der Grundschule angefangen, vielleicht mit zehn Jahren", erinnert sich Kobayashi. "Ich habe eine ältere Schwester, einen jüngeren Bruder und einen älteren Bruder. Mein älterer Bruder war Skispringen, während die anderen Basketball spielten. Ich fand, das sah lustig aus. Dort, wo ich aufgewachsen bin, in der Präfektur Iwate, gab es eine Skipiste, auf der ich üben konnte."

Ryōyūs älterer Bruder, Junshiro, ist ebenfalls Skispringer. © Limex Images/Red Bull Content Pool

Der erwähnte ältere Bruder, Junshiro Kobayashi, ist ebenfalls ein Weltcupsieger und nimmt seit 2012 an der Tournee teil. Er hat jedoch nicht ganz den gleichen Erfolg wie Ryōyū, der seit seinen ersten Sprüngen an der Nordostküste von Honshu, Japans Hauptinsel, einen weiten Weg zurückgelegt hat.

02 Die Bedeutung des Erfolgs

Obwohl er nur wenige Worte macht, geht Kobayashi sehr überlegt an seinen Sport heran. Selbst die kleinsten Details eines Wettkampfs haben große Bedeutung. "Wenn du denkst, dass ein Wettkampf schwierig wird, ist alles wichtig", erklärt er. "Sogar das Treffen mit neuen Leuten ist essenziell. Alles zu einer Erfahrung zu machen und sich auf diesen einen Sprung, auf diese eine Performance zu konzentrieren, ist zentral."

Diese philosophische Herangehensweise hat ihm geholfen, ausgeglichen zu bleiben, vor allem, wenn die Ergebnisse nicht so ausgefallen sind, wie er es sich gewünscht hat. "Es gibt Zeiten, in denen ich gut springe, aber nicht gewinne. Und es gibt andere Zeiten, in denen ich nicht gut springe, aber einen guten Wind habe, oder wenn es um mich herum nicht gut läuft, aber ich trotzdem gewinnen kann", erklärt er. "Es ist schwierig, aber meistens musst du deine beste Leistung abrufen, sonst gewinnst du nicht.

"Ich konnte mich flexibel an die jeweilige Situation anpassen, was mir geholfen hat, in den letzten vier oder fünf Saisons an der Spitze zu bleiben. Aber ich versuche, mich nicht zu sehr von den Ergebnissen leiten zu lassen."

03 Der Beste zu werden

Kobayashi hat die Vierschanzentournee bereits dreimal gewonnen. © Juergen Feichter/EXPA/Red Bull Content Pool

Kobayashis bisher größter Erfolg ist zweifellos, dass er 2019 als erst dritter Springer in der Geschichte alle vier Stationen der Vierschanzentournee gewonnen hat. Im selben Jahr stellte er außerdem eine neue persönliche Bestweite von 252 m während der Planica7-Turniere auf.

"Der Grand Slam, also der Sieg bei allen vier Veranstaltungen, hat mir viel Selbstvertrauen gegeben", sagt Kobayashi. "Die Vierschanzentournee zu gewinnen ist eine große Ehre, zudem war es ein perfekter Triumph, also war ich glücklich, das geschafft zu haben."

Im darauffolgenden Jahr beendete Kobayashi die Saison auf dem dritten Platz, bevor er in der Saison 2021-22 Siege in Finnland, Deutschland und der Schweiz sowie einen weiteren Vierschanzentournee-Sieg mit drei Siegen aus vier Wettbewerben feiern konnte.

In der Saison 2022-23 stand er ständig auf dem Podium, unter anderem mit einem zweiten Platz bei den FIS Nordischen Skiweltmeisterschaften. Anfang dieses Jahres schrieb er Geschichte, als er als erst sechster Mann die Vierschanzentournee zum dritten Mal gewann.

Nicht, dass ihm das alles zu Kopf gestiegen wäre. Kobayashi sagt, dass er kaum wahrgenommen wird, wenn er nach Japan zurückkehrt, und wir haben das Gefühl, dass er damit zufrieden ist.

04 Ein engagierter Sportler

Für jemanden, der sich so sehr auf seinen Sport konzentriert, verspürt Kobayashi keinen allzu großen Erfolgsdruck: "Ich achte nicht wirklich darauf, was um mich herum passiert. Ich achte nur auf meine eigene Leistung."

Kobayashi war schon immer extrem fokussiert. © Fabian Hain/Red Bull Content Pool Ich bin ein sehr ausdrucksstarker Mensch. Wenn ich nicht Skispringer wäre, würde ich vielleicht in irgendeinem Bereich der Performance arbeiten. Ryōyū Kobayashi

Er meint, dass einige Aspekte des Profisportlerdaseins "ermüdend" seien, z. B. das ständige Reisen und die Abwesenheit von Familie und Freunden, aber er nimmt unterwegs Miso-Suppe und Ramen zu sich und hat vor kurzem auch seine Nintendo Switch "zum ersten Mal seit langer Zeit" ausgegraben.

Wenn er zu Hause in Sapporo ist, mag er das ruhige Leben, räumt sein Haus auf, geht essen und sammelt Kunst, darunter eine Banksy-Reproduktion, die er auf YouTube gezeigt hat. Er ist auch ein bekannter Klamottenhändler und hat derzeit einen Vertrag mit dem High-Fashion-Label Prada, worüber er typischerweise lässig schweigt und nur erklärt, dass "es schön ist, schöne Kleidung zu tragen".

05 Ein einzigartiger mentaler Ansatz

Kobayashi auf der Piste in Deutschland. © Limex Images / Red Bull Content Pool

Wenn es darum geht, sich auf Wettkämpfe zu konzentrieren, bevorzugt Kobayashi einen einfachen Ansatz. "Es gibt keinen anderen Weg, als einfach loszulegen. Selbst wenn ich mir Sorgen mache, habe ich keine andere Wahl", sagt er.

Das Einzige, worüber er gerne spricht, ist eine seiner anderen Leidenschaften: Golf. "Es ist ähnlich wie Skispringen, weil es ein sehr mentaler Sport ist. Golf wird über einen langen Zeitraum gespielt und Skispringen ist [relativ] schnell, aber als Wettkampfsport sind sie sich überraschend ähnlich. Ich glaube, das Wichtigste beim Skispringen ist, sich ein Video von seinem Schwung anzuschauen und zu lernen, was man falsch macht. Ich analysiere meine eigenen Sprünge und sehe ganz genau, wo ich mich verbessern kann.

Seine Lieblingsgolfer sind Tiger Woods und Rickie Fowler und er hat Freunde auf der japanischen Tour. Im Moment strebt Kobayashi nicht danach, auf diesem Niveau zu spielen, aber er sagt, dass Golf eine "mentale Erfrischung" zwischen den Skisprungwettkämpfen ist.

06 Wie sieht die Zukunft aus?

"Das werde ich oft gefragt, aber ich kenne die Antwort nicht wirklich", sagt Kobayashi über ein Leben nach dem Skispringen. "Ich glaube, ich will gar nichts machen. Deshalb baue ich diese Beziehung zum Modellieren auf und nehme viele Anregungen auf, um zu sehen, was ich in eine Idee verwandeln kann."

In der Ruhe liegt die Kraft. © Limex Images / Red Bull Content Pool Ich achte nicht wirklich darauf, was um mich herum passiert. Nur auf meine eigene Leistung Ryōyū Kobayashi

Es ist ungewöhnlich für einen Athleten, sich so sehr auf die Kultur und ein Leben außerhalb des Sports zu konzentrieren. Aber genau das macht Kobayashi zu einem vielseitigen Menschen, der immer bereit ist, sich von seinem Umfeld inspirieren zu lassen. "Ich nehme viel mit von Künstlern und Musikern", sagt er. "Ich bin ein sehr ausdrucksstarker Mensch. Wenn ich nicht Skispringer wäre, würde ich vielleicht in irgendeinem Bereich der Performance arbeiten."

Er kann sich aber nicht vorstellen, das Skispringen ganz aufzugeben. "Auch wenn ich in Rente gehe, möchte ich einen Beitrag zur Welt des Skispringens leisten, sie beleben und populärer machen. Und wenn ich sagen kann, dass ich etwas bewirkt habe, wäre das toll", sagt er. "Es ist in Ordnung, wenn ich nicht an Wettkämpfen teilnehme, aber ich würde kein Trainer sein wollen. Grundsätzlich finde ich es eher anstrengend, Dinge zu tun, aber ich mag es, Spaß zu haben."

Es ist klar, dass Kobayashi uns weiterhin in Erstaunen versetzen wird. Am 24. April stellte er in Island mit 291 m einen Weltrekord im Skispringen auf. Schau dir den Weltrekordsprung im Video unten an.