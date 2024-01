Sachsenring: 6 Fakten zur Kult-Rennstrecke

Neben dem Nürburgring und Hockenheimring gehört der altehrwürdige Sachsenring zu den bekanntesten und traditionsreichsten Rennstrecken Deutschlands. Wir liefern dir 6 spannende Fakten zum Sachsenring , die du vielleicht noch nicht kanntest.

01 Der Sachsenring ist älter als der Nürburgring

Am 26. Mai 1927 rollten erstmals Motorräder über den Sachsenring. 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das erste Badberg-Vierecksrennen – so der Name des Events – auf dem 8,71 Kilometer langen Straßenkurs, der um die sächsischen Kreisstadt Hohenstein-Ernstthal herumführte.

Bis der Kurs den Namen „Sachsenring“ erhielt, sollte es aber noch zehn Jahre dauern: Diesen erbte der Kurs im Jahr 1937 von dem vorher als Sachsenring bezeichneten Grillenburger Dreieck, nachdem dort der Rennbetrieb eingestellt wurde.

Damit fand das erste Rennen auf dem Sachsenring rund drei Wochen früher statt als das erste Event auf dem legendären Nürburgring , das am 19. Juni 1927 zum ersten Eifelrennen für Motorräder lud.

Die Geschichte des Motorradsports: In unserem Film ' Racing Together ' sprechen einige Motorrad-Legenden über die spannende Historie des Motorsports auf zwei Rädern.

1 h 59 Min Racing Together Die Geschichte des Motorradrennsports wird mit ihren besten Fahrern dargestellt, von früheren Legenden bis zu den heutigen Stars.

Hohenstein-Ernstthal Hohenstein-Ernstthal... ... ist die Heimat des Sachsenrings. Rund 15.000 Menschen leben in der Gemeinde. Winnetou Ein gewisser Karl (Friedrich) May, bekannt durch die Geschichten um den Indianer Winnetou, ist dort geboren.

02 Der Sachsenring lebt den Motorradsport

Der Sachsenring und die MotoGP – das gehört einfach zusammen. Seit der Saison 1998 ist der in Ostdeutschland beheimatete Kurs ununterbrochen das Zuhause des Großen Preis von Deutschland in der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Motorrad-Legende Giacomo Agostini gewann 11 Mal am Sachsenring. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Doch bereits in den Jahren 1934, 1935, 1937 und 1939 traten die Fahrer zum Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring an. 1936 und 1938 wurde dort sogar der Große Preis von Europa ausgetragen , vergleichbar mit der heutigen Motorrad-WM. Bereits damals folgten mehr als 200.000 Zuschauer:innen dem Renngeschehen vor Ort.

In der Königsklasse der 500-ccm-Bikes wurden 40 Runden absolviert, was einer Renndistanz von rund 350 Kilometern entspricht. Knapp zweieinhalb Stunden lang dauerte das Rennen.

Zwischen 1961 und 1972 beheimatete der Ring den Großen Preis der DDR – mit von der Partie waren Motorsport-Legenden wie Giacomo Agostini, Mike Hailwood, Angel Nieto oder Dieter Braun.

03 Ein echter Zuschauermagnet

Die MotoGP-Wochenenden am Sachsenring zählen zu den zuschauerstärksten Events des Rennkalenders . Seit dem Auftakt im Jahr 1998 pilgern fast in jedem Jahr mehr Zuschauer:innen zur Strecke.

Die Rennwochenenden am Sachsenring sind ein echter Zuschauermagnet. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Mit wenigen Ausnahmen liegen die Zuschauerzahlen der Motorrad-WM-Läufe jedes Jahr bei über 200.000 Zuschauenden. In der MotoGP-Saison 2022 war das Rennwochenende am Sachsenring mit 232.202 Fans das bestbesuchte der gesamten Saison , eine neue Bestmarke für den beliebten Kurs, die jedoch im vergangenen Jahr bereits gebrochen werden sollte:

233.196 Fans waren zum Großen Preis von Deutschland 2023 am Sachsenring vor Ort . Nur der Große Preis von Frankreich in Le Mans lockte anlässlich des Jubiläums zum 1000. Grand Prix der Motorrad-WM noch mehr Zuschauer:innen an (278.805).

Rekordverdächtig sind bei Rennwochenenden am Sachsenring aber auch die Zuschauerzahlen an den Trainingstagen . Während bei den meisten Events die Tribünen spärlich besetzt sind, ist am Ring bereits bei den Trainingstagen am Freitag und Samstag einiges los.

04 In der Kürze liegt die Würze: Das Layout

Mit dem ursprünglichen, 8,71 km langen, Straßenkurs hat der heutige Sachsenring nichts mehr gemeinsam. Seit dem Jahr 2003 weist der anspruchsvolle Kurs eine Länge von 3,671 Kilometern auf. Insgesamt 14 Kurven (10 Linkskurven und 4 Rechtskurven) wollen auf einer Runde gemeistert werden. Damit ist der Sachsenring einer der kürzesten Kurse im Rennkalender der Motorrad-WM.

Berg- und Talfahrt: Steigung & Gefälle machen den Sachsenring einzigartig. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Auf einem der wenigen Kurse im MotoGP-Kalender , der gegen den Uhrzeigersinn befahren wird, bekommen es die Fahrerinnen und Fahrer mit einem maximalen Gefälle von 12,8 Prozent und einer maximalen Steigung von bis zu 10 Prozent zu tun. Eine echte Berg- und Talfahrt also.

Vor allem die langgezogene Omega-Kurve (Kurve 3) und die Ralf-Waldmann-Kurve (Kurve 11) samt darauffolgendem Gefälle gehören zu den Schlüsselstellen der Strecke.

Auf Spritztour am Sachsenring: Der ehemalige MotoGP-Fahrer Alex Hofmann nimmt euch mit auf eine schnelle Runde am Ring.

3 Min MotoGP Sachsenring: Track Lap mit Alex Hofmann Vor dem Rennen am Sachsenring, dreht Alex Hofmann für uns eine Runde auf seinem Bike. Mehr Infos: 👉 www.servusmotogp.com und 👉 www.motogp.com

05 Nicht nur für Motorräder

Jorge Martin gewann das MotoGP-Rennen am Sachsenring in der Saison 2023. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Am 07. Juli 2024 kehrt die MotoGP für den Großen Preis von Deutschland an den Sachsenring zurück . Doch das ist beileibe nicht das einzige Motorsport-Event, das dort in diesem Jahr abgehalten wird.

Bereits vom 03. bis 05. Mai 2024 findet auf dem Kurs der Saisonauftakt der IDM (Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft) statt. Spannenden GT3-Motorsport gibt es im Zuge des DTM-Rennwochenendes, denn am 06. September 2024 startet die Tourenwagen-Rennserie erneut auf dem Sachsenring.

Im vergangenen Jahr feierte der Kurs sein Comeback in der DTM, nachdem dort zuletzt im Jahr 2002 gefahren wurde.

06 Sachsenring-Rekorde

Eine Runde auf dem kurzen Sachsenring ist schnell absolviert. Der Rundenrekord in der MotoGP liegt bei 1:19.765 und wurde im Jahr 2022 vom Italiener Francesco Bagnaia im dritten freien Training in den Asphalt gebrannt.

Amtierender Rekordsieger: Marc Márquez gewann 11 Mal am Sachsenring. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Den Rundenrekord im Rennen hat allerdings noch immer ein gewisser Marc Márquez inne: Beim Großen Preis von Deutschland im Jahr 2019 fuhr der Spanier die Rekordzeit von 1:21.228 . Das ist allerdings nicht der einzige Rekord, der den Spanier mit der Strecke verbindet.

Ganze acht Mal (in Folge) triumphierte Márquez am Sachsenring und gewann die MotoGP-Rennen in den Jahren 2013 bis 2021 , nachdem das Rennen im Jahr 2020 nicht stattfand. In der Königsklasse des Motorradsports war niemand sonst erfolgreicher – klassenübergreifend kommen sogar elf Siege zusammen.

Nimmt man alle Klassen zusammen, dann ist der Rekordsieger vom Sachsenring aber Motorrad-Legende Giacomo Agostini , der den Großen Preis der DDR zwischen 1968 und 1972 sowohl in der 350-ccm- als auch in der 500-ccm-Klasse dominierte.

Mit 304,2 km/h hält Jorge Martin den Top-Speed-Rekord am Sachsenring. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Den Top-Speed-Rekord der MotoGP auf dem Sachsenring hält jedoch ein anderer Fahrer. Jorge Martin raste auf seiner Ducati im Jahr 2022 mit einem Tempo von 304,2 km/h über die Start- und Ziellinie. Erst im Jahr zuvor knackten MotoGP-Bikes überhaupt die 300-km/h-Marke.