Red Bull 60 Seconds: Sadi

„Ich bin in Wien“ war nicht der erste Song des talentierten Österreichers – selbst auf den offiziellen Streaming-Plattformen geht das Archiv bis 2019 zurück. Aber die dunkle Wien-Hymne war Anfang 2020 das erste Mal, dass Sadi merkte: Da geht noch mehr, viel mehr – und damit der Startschuss für eine spannende Karriere.

