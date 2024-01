Wie Sam Sunderland die Risiken des Rallye-Raid meisterte - ein Porträt

Sam Sunderland atmet tief die heiße Wüstenluft ein und streckt seinen Arm aus, um ein Selfie zu machen, wobei er sein Handy besonders fest umklammert. Es ist 2022, 11 Jahre her, dass er an seiner ersten Rallye Dakar teilgenommen hat, und jetzt hat er das epische Rennen zum zweiten Mal gewonnen. Auch in der Rallye-Raid-Weltmeisterschaft ist der Brite ganz vorne mit dabei und wird noch vor Jahresende der erste Champion sein. Aber daran denkt er im Moment nicht.

Obwohl er an der englischen Südküste geboren und aufgewachsen ist, lebt Sunderland seit 2009 in Dubai. Der Entschluss fiel, nachdem er seine Familie im Emirat besucht hatte. Da er bereits ein erfolgreicher Motocross-Fahrer war, erkannte er, dass dies der perfekte Ort war, um seine Fähigkeiten auszubauen und ein Rallye-Raid-Fahrer zu werden. Das war ein mutiger und interessanter Schritt, denn in diesem Sport gibt es nicht viele britische Fahrerinnen und Fahrer, und Sponsoren aus dem Vereinigten Königreich sind nur schwer zu finden.

Der Brite war mit einem Gurt am Mast befestigt, der unter seinem Trikot unsichtbar war, aber der Stunt erforderte trotzdem Nerven aus Stahl. "Ich konnte spüren, wie der Turm schwankte. Ich erinnere mich auch, dass die Jungs sagten: 'Hey, nur damit du es weißt, wenn du dein Handy fallen lässt, könntest du jemanden umbringen', also klammerte ich mich so fest daran wie ich konnte."

"Angefangen hat alles damit, dass ich mit meinem BMX in Poole durch die Gegend gefahren und viel gestürzt bin, aber ich war auch immer draußen. Als Sunderland in einem Laden in der Nähe Motorräder sah, interessierte er sich bald für das Motocrossfahren. "Mein Opa hatte auf einem Milchviehbetrieb gearbeitet und mein Nachbar hatte ein kleines Motorrad. Eines Tages sagte er: 'Wenn wir auf den Hof fahren können, darfst du das Motorrad fahren'. Das war ein Deal. Wir fuhren auf dem Feld herum und ich verletzte mich ständig, hatte immer blaue Flecken, Kratzer und Schürfwunden."

