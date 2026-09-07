In 19 Tagen um die Welt: Alles über Sam Sunderlands epische Challenge

Sam Sunderland stellt sich einer der größten Herausforderungen seiner Karriere: Der zweifache Dakar-Sieger will in Rekordzeit mit dem Motorrad einmal um die Welt fahren – schneller als jeder vor ihm.

Am 5. September startete Sunderland in Greenwich, London. Von dort aus will er in nur 19 Tagen mehr als 29.000 Kilometer über mehrere Kontinente, Länder und Zeitzonen zurücklegen – und am Ausgangspunkt wieder ankommen. Seine Route führt ihn durch Europa, die Türkei, den Nahen Osten, Australien, Neuseeland und Nordamerika, bevor es zurück nach Europa geht.

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Das Ausmaß der Herausforderung ist kaum vorstellbar: Sunderland muss täglich rund 1.690 Kilometer zurücklegen und dabei stundenlang auf öffentlichen Straßen im Sattel sitzen. Verkehr, Wetter, wechselndes Terrain, Erschöpfung und mehrere Zeitzonen machen die Fahrt zusätzlich zur Belastungsprobe. Die Ozeanüberquerungen zählen nicht zur Fahrzeit – das Motorrad darf er jedoch nicht wechseln.

Die Herausforderung läuft:

01 Was versucht Sam Sunderland?

Die Maschine des Vertrauens: Triumph Tiger 1200 Rally Explorer. © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Sunderlands Ziel ist es, eine Motorrad-Weltumrundung in weniger als 19 Tagen zu absolvieren und damit den 2002 von seinen Landsleuten Kevin und Julia Sanders aufgestellten Rekord von 19 Tagen, acht Stunden und 25 Minuten zu unterbieten.

Um die festgelegten Regeln der Herausforderung zu erfüllen, muss Sunderland ununterbrochen in eine Richtung fahren, am selben Ort starten und finishen, zwei Punkte auf gegenüberliegenden Seiten des Globus erreichen und die Reise auf demselben Motorrad absolvieren. Seine Triumph Tiger 1200 Rally Explorer wurde für die Anforderungen der Expedition vorbereitet und wurde mit Michelin Anakee-Straßenreifen ausgestattet.

Die Regeln, an die sich Sam Sunderland halten muss:

Auf demselben Motorrad bleiben

In einer durchgehenden Richtung fahren

29.000 Kilometer zurücklegen

Zwei Punkte auf gegenüberliegenden Seiten des Globus erreichen

Am selben Ort starten und ankommen

02 Welche Route nimmt Sam Sunderland?

Sam Sunderland muss jeden Tag durchschnittlich 1.690 km zurücklegen. © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Die Route mit sechs Etappen begann in London, führt dann weiter nach Istanbul und setzt sich durch Südostasien von Bangkok nach Kuala Lumpur fort. Von dort aus wird Sunderland Australien von Perth nach Sydney durchqueren, bevor er Neuseeland in seiner gesamten Länge durchquert. Anschließend wird er den längsten Abschnitt der Reise quer durch Nordamerika in Angriff nehmen, von Vancouver nach Montreal, bevor er die letzte Etappe von Casablanca in Marokko zurück nach London absolviert – bei seinem Versuch, Geschichte zu schreiben. Auf seiner Reise wird Sam an einigen der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt vorbeikommen, darunter die Bonneville Salt Flats, und das sonnenverwöhnte australische Outback durchqueren.

Die Route auf einen Blick:

Etappe 1 : London -→ Istanbul über Frankreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Serbien und Bulgarien

Etappe 2 : Bangkok → Kuala Lumpur

Etappe 3 : Perth → Sydney

Etappe 4 : Neuseeland

Etappe 5 : Vancouver → Montreal

Etappe 6 : Casablanca → London über Spanien und Frankreich

03 Warum ist die Herausforderung so schwierig?

Sam Sunderland macht sich auf, die Welt auf seiner Triumph zu erkunden. © Greg Coleman/Red Bull Content Pool

Das ist kein Rennen im herkömmlichen Sinne. Es gibt keine vorgegebenen Etappen, keine Konkurrenz und keine Sprints ins Ziel. Stattdessen geht es darum, über Tausende von Kilometer ein extrem hohes Tempo zu halten und dabei mit der Erschöpfung und all den Herausforderungen fertig zu werden, die das Motorradfahren auf öffentlichen Straßen mit sich bringt.

Sunderland hat die psychische Belastung als eine der größten Herausforderungen beschrieben. Er rechnet damit, an manchen Tagen rund 17 Stunden auf dem Motorrad zu verbringen, wobei die kumulativen Auswirkungen von Schlafmangel, Jetlag und geistiger Erschöpfung im Laufe der Reise immer wichtiger werden.

"Einer der härtesten Parts dieser Herausforderung ist für mich definitiv die Zeit auf dem Bike, die Kilometer, die ich zurücklegen muss", sagt er. "Ich werde 17 Stunden am Tag fahren, ohne Pause, und das über viele Tage hinweg. Ich habe das Gefühl, dass sich das alles summieren wird, und es wird definitiv hart werden."

Das macht diese Tour ebenso sehr zu einer Prüfung der Konzentration und Ausdauer wie des Motorradfahrens. Jede Verzögerung zählt. Jede verpasste Abzweigung, jedes technische Problem, jedes Wetterphänomen oder jede Phase mit starkem Verkehr kann die begrenzte Zeit, die zur Verfügung steht, schmälern.

04 Wer ist Sam Sunderland?

Sam Sunderland an der Ziellinie. © Flavien Duhamel

Sunderland ist einer der erfolgreichsten Rallye-Raid-Fahrer Großbritanniens. Er gewann die Rallye Dakar 2017 und erneut 2022 und etablierte sich damit als einer der besten Rider seiner Generation, bevor er seine Aufmerksamkeit neuen Herausforderungen jenseits des professionellen Rallyesports zuwandte.

Sein Versuch, die Welt zu umrunden, stellt eine ganz andere Art von Ausdauertest dar. Anstatt auf Wüstenetappen gegen eine Schar von Konkurrenten anzutreten, legt Sunderland Tag für Tag riesige Entfernungen auf öffentlichen Straßen zurück, wobei der Druck von der Zeit, der Strecke und den körperlichen und geistigen Anforderungen kommt, über Tausende von Kilometer hinweg konzentriert zu bleiben.

Quotation Herausforderungen kommen nicht immer dann, wenn alles perfekt ist. Sam Sunderland

Erschwerend kommt hinzu, dass Sunderland sich gerade erst von einem Rückenbruch erholt hat, den er sich bei einem Sturz im Training zugezogen hatte, nachdem er den Rekordversuch ursprünglich beim Goodwood Festival of Speed im Jahr 2025 angekündigt hatte.

"Mir den Rücken zu brechen war nie Teil des Plans, aber in vielerlei Hinsicht hat es mich darin bestärkt, warum ich das machen will", sagte er. "Herausforderungen kommen nicht immer dann, wenn alles perfekt ist – es geht darum, wie man reagiert, wenn die Dinge nicht nach Plan laufen."

05 Warum hat sich Sam Sunderland dieser Herausforderung gestellt?

Sam Sunderland liebt Herausforderungen. © Attila Szabo/Red Bull Content Pool

"Ich war schon immer jemand, der sich selbst an seine Grenzen treibt und lange, schwierige Dinge in Angriff nimmt – und das hier erfüllt definitiv alle Kriterien", erklärt er. "Ich liebe Abenteuer, ich konnte im Laufe meiner Karriere schon an einigen wirklich coolen Orten reisen, aber meistens war ich dort, um Rennen zu fahren, während ich mir jetzt ein bisschen umschauen und ein paar der Kulturen kennenlernen kann – und das ist mir wirklich wichtig."

06 Verfolge Sam Sunderlands Versuch, die Welt zu umrunden

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