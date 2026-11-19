„Plötzlich platzt diese Blase einfach so.“ Sarah Zadrazil beschreibt den Moment, in dem ihre Fußballwelt zusammenbrach, ohne viele Worte. Als Profifußballerin ist ihr Alltag geprägt von Spielen, Training, Reisen und dem nächsten Tor. Man lebt in einer eigenen Welt, erklärt sie in einem Exklusivinterview – bis eine Verletzung im Handumdrehen alles verändert.

Nachdem sie sich im September 2025 das vordere Kreuzband gerissen hatte, stand der Mittelfeldspielerin des FC Bayern und der österreichischen Nationalmannschaft ein langer Weg bevor. Sie hatte eine ungefähre Vorstellung davon, was sie erwarten würde – andere Spielerinnen hatten das Gleiche durchgemacht –, aber sie musste sich dennoch mit der neuen Realität abfinden. Nach 348 Tagen Pause feierte Zadrazil im September 2026 ihr Comeback für den FC Bayern gegen den SC Freiburg, bevor sie im Oktober nach 494 Tagen Pause vom internationalen Fußball ihr Comeback für Österreich gegen den Kosovo gab.

Sie hat nie wirklich das Vertrauen in ihren eigenen Körper verloren; die größere Herausforderung bestand darin, sich an einen Alltag anzupassen, der plötzlich ganz anders aussah. Eine schwere Verletzung nimmt einem nicht nur die Fähigkeit, Fußball zu spielen, sondern verändert auch die kleinen, alltäglichen Dinge, die man zuvor für selbstverständlich hielt.

Sechs Wochen, in denen schon das Anziehen der Socken zur Qual wurde

Servus, Icon League: Sarah Zadrazil ist das Gesicht hinter FC OneFootball © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Die erste Zeit war für Zadrazil besonders hart. Zusätzlich zum Kreuzbandriss hatte sie sich auch eine starke Meniskusverletzung zugezogen, wodurch sie sechs Wochen lang auf Krücken angewiesen war. Was wie eine Kleinigkeit klingen mag, war in Wirklichkeit eine ständige, störende Belastung in ihrem Alltag.

„Es sind die einfachsten Dinge: Socken anziehen zu müssen – das ist zum Verrücktwerden. Du kannst keine Tasse Kaffee oder kein Glas Wasser tragen. Man ist einfach auf andere Menschen angewiesen.“ Für jemanden, der es gewohnt ist, unabhängig zu sein, war das eine große Umstellung. Plötzlich zu Hause auf Hilfe angewiesen zu sein, fiel ihr schwer. „Ich bin ein sehr unabhängiger Mensch“, sagt sie. Genau dieser Verlust an Unabhängigkeit belastete sie in den ersten Wochen besonders.

Mit der Zeit kehrte sie allmählich zu ihrem Alltag zurück. Wieder Auto fahren zu können, von A nach B zu kommen und Aufgaben ohne fremde Hilfe zu bewältigen, waren wichtige Meilensteine für sie. Danach wurde der Rehabilitationsprozess vergleichsweise einfacher. Sie war in guten Händen, fand neue Motivation und begann, auf jedem einzelnen Fortschritt aufzubauen.

„Ab der dritten oder vierten Woche konnte ich meinen Fokus auf etwas anderes richten. Ich habe mich voll und ganz auf den Reha-Prozess konzentriert und neue Motivation gefunden.“

Quotation „Es sind die einfachsten Dinge: Socken anziehen zu müssen – das ist zum Verrücktwerden. Du kannst keine Tasse Kaffee oder kein Glas Wasser tragen. Du bist einfach auf andere Menschen angewiesen.“ Sarah Zadrazil

Kleine Ziele, große Fortschritte

Sarah Zadrazil hat sich ihren Erfolg mit harter Arbeit verdient. © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Im Mannschaftssport ist man es gewohnt, Teil einer Gruppe zu sein. Man trainiert gemeinsam, bereitet sich als Einheit auf Spiele vor und feiert Erfolge gemeinsam. Während der Reha verschiebt sich der Fokus; plötzlich arbeitet man in erster Linie für sich selbst – mit dem Ziel, wieder ins Team zurückzukehren.

Für Zadrazil erwies es sich als hilfreich, den langen Weg in kleinere Etappen zu unterteilen: erst wieder normal gehen zu können; dann aufs Fahrrad zu steigen; später zu laufen, auf den Fußballplatz zurückzukehren und schließlich wieder mit der Mannschaft zu trainieren.

Das erste Mal wieder laufen zu können, war für sie ein besonders großer Moment. „Ich hasse Radfahren, aber ich liebe Laufen“, sagt sie lachend. Umso größer war ihre Freude, als sie diesen Schritt endlich machen konnte.

Für Außenstehende mögen solche Fortschritte unscheinbar wirken. Für die Spielerin jedoch bedeutet jeder einzelne Schritt eine Menge harter Arbeit. „Es ist nicht so, dass man einfach einmal am Tag zum Physiotherapeuten geht und irgendwann plötzlich wieder laufen oder rennen kann. Es erfordert tatsächlich jede Menge Schweiß und harte Arbeit – jeden Tag Krafttraining zu machen, sich selbst zu motivieren und Ausdauertrainings durchzuziehen, alles mit dem Ziel, wieder Fußball spielen zu können.“

Um ihre Fortschritte zu dokumentieren, führte Zadrazil während ihrer Reha sogar ein Tagebuch. Darin hielt sie Details wie ihre Ernährung, ihre tägliche Leistung und ihre mentale Verfassung fest. Sie bewertete ihre eigenen Fortschritte, sodass sie später zurückblicken und sehen konnte, wie viel sie bereits erreicht hatte. Das gab ihr Struktur und machte deutlich, wie viel Mühe sie in ihre Genesung steckte.

Wenn dein Kopf schneller ist als dein Knie

Sarah holte gleich in ihrer ersten Saison den Bundesliga-Titel © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Geduld ist nicht unbedingt eine Eigenschaft, die Zadrazil für sich beanspruchen würde - das Gegenteil ist der Fall: „Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich will immer höher, weiter, schneller.“

Während ihrer Reha musste sie lernen, ihren Ehrgeiz zu zügeln. Ihr Körper gab das Tempo vor, ebenso wie die Expert:innen, die sie begleiteten. Im Red Bulls Athletes Performance Center in Thalgau konnte sie sich auf deren medizinische Betreuung und Physiotherapie verlassen. Es war entscheidend, ihnen zu vertrauen und ihre eigenen Vorurteile beiseite zu lassen.

Auch die mentale Unterstützung spielte eine entscheidende Rolle. Zadrazil sprach zunächst mit ihrem Mentaltrainer über die Verletzung und darüber, wie sie mit der neuen Situation zurechtkam. Später verlagerte sich der Fokus zunehmend auf kognitive Übungen. Mit Lichtern, Farben und reaktionsbasierten Aufgaben wurde sie mental gefordert, obwohl sie körperlich noch eingeschränkt war. Der Einsatz des Balls sorgte zudem für zusätzliche Reize.

Zadrazil gelang es relativ schnell, eine positive Einstellung zu ihrer Reha zu entwickeln. Dennoch gab es eine Phase, die sich als besonders anspruchsvoll erwies: die letzten Schritte vor ihrem Comeback.

„Im Kopf war ich bereit; ich habe voll am Training teilgenommen. Aber es gab noch eine Eingewöhnungsphase und einen Plan für die Spielzeit – angefangen mit nur fünf Minuten, dann auf zehn.“

Für eine ehrgeizige Profisportlerin ist es nicht leicht, sich bereit zu fühlen und trotzdem noch warten zu müssen. Der Körper braucht Zeit, auch wenn der Kopf schon längst weiter ist.

„Man denkt: ‚Hey, ich bin bereit, warum also das Warten?‘ Aber zu lernen, geduldig zu sein und einfach den Menschen um mich herum zu vertrauen … das war, glaube ich, die wichtigste Lektion für mich.“

Vertrauen entsteht durch Wiederholung

Sarah Zadrazil © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Die Rückkehr auf den Platz nach einer schweren Knieverletzung bedeutet auch, wieder Vertrauen in den eigenen Körper zu gewinnen. Für Zadrazil geschah das nicht von einem Moment auf den anderen; es war ein schrittweiser Prozess, bei dem jede neue Bewegung auf der vorherigen aufbaute.

Zunächst musste sie die Fähigkeit wiedererlangen, sicher zu gehen und das verletzte Bein zu belasten. Dann folgten Laufen, Richtungswechsel und Stop-and-Go-Bewegungen. Im Mannschaftstraining wurden nach und nach weitere Szenarien eingeführt – zunächst ohne Körperkontakt, später mit Herausforderungen und schließlich bis zu dem Punkt, an dem sie sich wieder aktiv in Zweikämpfe einbringen konnte.

Mit jeder Wiederholung wurde das Gefühl vertrauter. „Tag für Tag, Wiederholung für Wiederholung, wird es normal. Irgendwann erreichst du einen Punkt, an dem du wieder voll im Rhythmus bist und gar nicht mehr darüber nachdenkst.“

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Auch mental machte sie sich nicht ständig Sorgen, dass etwas schiefgehen könnte. Der Schlüssel für sie lag darin, jeden einzelnen Schritt erfolgreich zu meistern, wodurch ihr Selbstvertrauen nach und nach wuchs. Irgendwann verlagerte sich der Fokus weg von der Frage, ob ihr Knie eine bestimmte Bewegung aushalten würde; es ging nun darum, wieder Fußball zu spielen.

Eine neue Perspektive auf den Spitzensport

Sarah Zadrazil machte ihren Weg von Salzburg auf die große Fußball-Bühne. © Leo Rosas / Red Bull Content Pool

Dass sie vor ein paar Wochen auf den Platz zurückgekehrt ist, bedeutet nicht, dass ihr Ehrgeiz plötzlich verschwunden ist. Zadrazil will ihren Platz im Team zurückerobern und an ihre bisherigen Leistungen anknüpfen. Gleichzeitig weiß sie, dass sie nach einer langen Pause nicht einfach genau dort weitermachen kann, wo sie aufgehört hat.

„Man kann nicht einfach davon ausgehen: ‚Ich war weg, jetzt bin ich wieder da und habe sofort wieder dieselbe Rolle.‘ Das wäre, nun ja, ein bisschen utopisch.“

Sie strebt an, dieses Niveau wieder zu erreichen, gibt sich dafür aber mehr Zeit. Außerdem passt sie ihre eigenen Erwartungen an. Vor der Verletzung war sie immer enttäuscht, wenn sie nicht spielte; der Wunsch nach mehr Einsatzzeit und besseren Leistungen war stets präsent. Jetzt verfolgt sie bewusst einen anderen Ansatz.

„Ich bin einfach froh, fit zu sein, und genieße jede einzelne Minute.“

Natürlich kommt ihr unbändiger Ehrgeiz immer noch ab und zu zum Vorschein – zum Beispiel, wenn sie sich fragt, warum sie nicht in der Startelf steht, vor allem jetzt, wo sie langsam wieder in ihren Rhythmus findet. In solchen Momenten versucht sie, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt: Ihrem Knie geht es gut, sie fühlt sich gut und sie kann das tun, was sie am meisten liebt.

„Der Leistungsdruck ist immer noch da, aber nicht mehr in demselben Ausmaß wie früher.“

Es ist eine veränderte Sichtweise – was nicht heißt, dass sie weniger ehrgeizig ist. Stattdessen hat Zadrazil gelernt, den Weg zu ihrem nächsten Ziel bewusster zu gehen, anstatt sich nur auf das Ergebnis zu konzentrieren.

Wieder da, wo sie sein will

Die Tatsache, dass sie nach einer langen Reha-Phase wieder für den FC Bayern und die österreichische Nationalmannschaft auf den Platz zurückkehren kann, bedeutet für Zadrazil mehr als nur das Ende einer verletzungsbedingten Pause. Es erinnert sie auch daran, wie viel Arbeit hinter Momenten steckt, die oft als selbstverständlich angesehen werden: eine Trainingseinheit, ein Einsatz als Einwechselspielerin, ein Spiel.

Ihr Comeback hat ihr gezeigt, dass Fortschritt nicht immer geradlinig verläuft und dass nicht jeder Tag besser sein muss als der vorherige. Es gibt Rückschläge, anspruchsvolle Trainingseinheiten und Momente, in denen man sich einfach zusammenreißen muss, um weiterzumachen. Während dieses gesamten Prozesses waren ihre Familie und die Menschen, die sie während ihrer Reha im APC unterstützt haben, wichtige Stützen.

Letztendlich war es ihre Liebe zum Fußball, die sie durch diese Zeit getragen hat. Und die Gewissheit, wieder auf den Platz zurückkehren zu können, hat ihre Sichtweise auf den Sport verändert.

Zadrazil ist nach wie vor erfolgsorientiert. Sie will sich weiterentwickeln, mehr spielen und ihren Platz im Team zurückerobern. Aber sie versteht jetzt besser, dass nicht alles auf einmal passieren muss.

Manchmal ist der bedeutendste Fortschritt nicht der nächste große Sprung nach vorne. Manchmal ist es einfach nur, wieder Fußball spielen zu können.

Über den Autor Wer ist Klaus Bellstedt? Klaus Bellstedt ist Sportjournalist aus Bremen und führender Experte für Fußball und Tennis bei einigen der branchenweit führenden Medienmarken. Seit sechs Jahren leitet er sein eigenes Unternehmen, in dem er Sportjournalismus mit Kommunikation und PR für Sportverbände und internationale Sportveranstaltungen verbindet.