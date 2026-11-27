Wenn du schon mal in „Valorant“ von Silber auf Gold aufgestiegen oder in „Tekken 8“ einen Rang höher gerückt bist, kennst du das Gefühl. Jeder Sieg bringt dich auf der Rangliste weiter nach oben, während jede Niederlage dich wieder nach unten wirft.

Beim Schach funktioniert das ganz ähnlich. Wertungen helfen Spieler:innen, ihr Wettbewerbsniveau einzuschätzen, Gegner:innen mit ähnlichem Können zu finden und ihre Fortschritte zu verfolgen. Aber wie funktioniert das Elo-System eigentlich? Wir klären dich auf.

01 Was ist das Elo-Bewertungssystem?

Deine Elo-Wertung entwickelt sich im Laufe des Spiels weiter © Focus Sports/Red Bull Content Pool

Elo ist eine Zahl, die abschätzt, wie stark ein:e Schachspieler:in im Vergleich zu anderen Spieler:innen ist. Je höher das Elo, desto stärker ist der/die Spieler in der Regel. Es erfüllt denselben Zweck wie eine Ranglistenwertung in Games: Niveaus vergleichen, faire Matches finden und Fortschritte verfolgen. Anstatt ein einzelnes Ergebnis widerzuspiegeln, entwickelt sich deine Wertung im Laufe deiner Partien weiter.

Elo ist nicht auf Schach beschränkt. Die Bewertungsmethode wurde auch für Sportarten wie Fußball – einschließlich der FIFA-Rangliste – und Wettkampfspiele wie „Counter-Strike“ über FACEIT sowie „Age of Empires“ angepasst. Manche Spiele nutzen modifizierte Elo-Systeme, während andere andere Bewertungsmethoden verwenden.

Viele Gamer bezeichnen jede Art von Matchmaking-Bewertung umgangssprachlich als „Elo“, auch wenn es sich bei dem System gar nicht um Elo handelt. Das Gleiche gilt für Schach, wo nicht jede Online-Plattform das ursprüngliche Bewertungssystem verwendet.

02 Was bedeutet deine Schachwertung eigentlich?

Deine Wertung gibt dir einen Eindruck von deiner Spielstärke. Sie zeigt nicht, wie gut du in einer einzelnen Partie gespielt hast. Stattdessen schätzt sie ein, wie du über einen bestimmten Zeitraum hinweg gegen andere Spieler:innen abschneiden könntest. Was bedeuten also Zahlen wie 800, 1200 und 1600 eigentlich?

Rating Was es bedeutet 800 Anfänger:in. Du lernst die grundlegenden Strategien, Eröffnungen und übliche Schachmatt-Züge. 1200 Entwickelnde:r Spieler:in. Du verstehst die grundlegenden Strategien und kannst häufige taktische Möglichkeiten erkennen. 1400 Fortgeschrittene:r Turnierspieler:in. Du verfügst über ein solides Verständnis der Schachgrundlagen und machst weniger grundlegende Fehler. 1600 Starke:r Vereinsspieler:in. Du verstehst gängige Pläne, taktische Motive und positionelle Konzepte. 1800 Fortgeschrittene:r Vereinsspieler:in. Du kannst Varianten genauer berechnen und verstehst auch komplexere Stellungen. 2000 Starke:r Wettkampfspieler:in. Du verfügst über ein gutes taktisches und positionelles Verständnis.

Das sind grobe Richtwerte, keine offiziellen FIDE-Titel oder festgelegte Spielstärkeklassen. Deine Spielstärke kann je nach Bewertungssystem und Zeitkontrolle auch unterschiedlich ausfallen.

Ein:e Spieler:in mit einer Wertungszahl von 1600 auf einer Online-Plattform ist nicht unbedingt gleichwertig mit einem/einer FIDE-Spieler:in mit einer Wertungszahl von 1600.

Auf dem Schachbrett kann alles passieren, unabhängig von der Elo-Zahl © Focus Sports/Red Bull Content Pool

Genauso wie ein hoher Rang in keinem Videospiel automatisch den Sieg garantiert, bedeutet ein hoher Elo-Wert nicht, dass du nicht gegen eine:n Gegner:in mit niedrigerer Wertung verlieren kannst. Du musst die Partie trotzdem zu Ende spielen.

03 Wie beeinflussen erwartete und tatsächliche Ergebnisse deine Wertung?

Vor einer Partie berücksichtigt Elo die Wertungen beider Spieler:innen und berechnet deren erwartete Punktzahlen. Die erwartete Punktzahl ist die durchschnittliche Anzahl an Punkten, die ein:e Spieler:in über viele Partien hinweg gegen eine:n Gegner:in dieser Wertung voraussichtlich erzielen wird. Ein Sieg bringt dir 1 Punkt, ein Remis 0,5 Punkte und eine Niederlage 0 Punkte.

Zum Beispiel:

Wenn zwei Spieler:innen die gleiche Wertung haben, beträgt die erwartete Punktzahl für jeden etwa 50 %.

Wenn du etwa 100 Punkte mehr hast, liegt deine erwartete Punktzahl bei etwa 64 %.

Wenn du etwa 200 Punkte höher eingestuft bist, liegt deine erwartete Punktzahl bei etwa 76 %.

Diese Prozentsätze sind erwartete Ergebnisse, keine direkten Vorhersagen deiner Gewinnchancen. Sie beinhalten die Möglichkeit eines Remis.

Die Wertungen beider Spieler:innen braucht es, um Punktzahlen zu berechnen © Focus Sports/Red Bull Content Pool

Nach der Partie vergleicht das System dein tatsächliches Ergebnis mit deiner erwarteten Punktzahl.

Wenn du eine:n stärkere:n Spieler:in besiegst, bekommst du in der Regel mehr Punkte.

Wenn du eine:n schwächere:n Spieler:in besiegst, bekommst du in der Regel weniger Punkte.

Wenn du gegen eine:n stärkere:n Spieler:in verlierst, verlierst du in der Regel weniger Punkte.

Wenn du gegen eine:n schwächere:n Spieler:in verlierst, verlierst du in der Regel mehr Punkte.

Wenn du gegen eine:n stärkere:n Spieler:in unentschieden spielst, bekommst du Wertungspunkte.

Wenn du gegen eine:n schwächere:n Spieler:in unentschieden spielst, verlierst du Wertungspunkte.

Nehmen wir ein einfaches Beispiel anhand des FIDE-Rating-Systems. Du hast ein Rating von 1600 und dein:e Gegner:in hat ein Rating von 1400. Ihr habt beide einen K-Faktor von 20, der die Höhe eurer Ratingänderungen bestimmt. Deine erwartete Punktzahl beträgt ungefähr 0,76, da du der/die Spieler:in mit dem höheren Rating bist.

Wenn du gewinnst: Du gewinnst etwa 5 Wertungspunkte.

Wenn du verlierst: Du verlierst etwa 15 Wertungspunkte.

Bei einem Remis verlierst du etwa 5 Wertungspunkte.

04 Vorläufige Wertungen und K-Faktoren

Bist du neu im Schach? Dann könnte deine Wertungszahl anfangs schwanken... © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

Wenn du neu bist, hat das System noch keine Informationen über dich, daher ist deine erste Wertung nur eine grobe Schätzung. In dieser Zeit schwankt deine Wertung stark, und ein einzelnes Ergebnis kann noch größere Schwankungen verursachen.

Je mehr Partien du spielst, desto klarer wird dem System dein Spielstil, und die Veränderungen werden kleiner und gleichmäßiger. Stell dir das wie deine Einstufungsrunden vor.

Im FIDE-Rating-System wird das Ausmaß jeder Änderung durch den K-Faktor gesteuert. Ein höherer K-Faktor bedeutet im Allgemeinen größere Rating-Änderungen:

K-Faktor Spieler:innen 40 Neue Spieler:innen, bis sie zumindest 30 Spiele absolviert haben 40 Spieler:innen unter dem Alter von 18 Jahren, wenn ihre Wertungszahl unter 2300 bleibt 20 Spieler:innen, deren Wertungszahl unter 2400 liegt. 10 Spieler:innen, die eine veröffentlichte Wertungszahl von 2400 erreicht haben. K=10 gilt auch, wenn die Bewertung später unter 2400 fällt.

Die FIDE hat zudem strenge Regeln für den Einstieg in die Rangliste. Um eine erste offizielle Wertung zu erhalten, benötigst du mindestens fünf Partien gegen FIDE-bewertete Gegner:innen, und deine erste Wertung liegt bei mindestens 1400. Online-Seiten handhaben das anders: Dort erhältst du eine Startwertung, sobald du dich zum Spielen anmeldest.

05 So funktioniert die Spieler:innensuche online und bei Turnieren

Online funktioniert Schach ähnlich wie das Matchmaking-Rating (MMR) in Wettkampfspielen. Seiten wie Chess.com und Lichess nutzen deine Wertungszahl, um Gegner:innen zu finden, die deinem Niveau nahekommen, wodurch die Partien spannend bleiben.

Online-Schachplattformen helfen dir dabei, passende Gegner:innen zu finden © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

Bei Turnieren läuft es anders. Im gängigen Schweizer System werden Spieler:innen mit anderen mit derselben Punktzahl gepaart, nicht unbedingt mit derselben Wertungszahl. In der ersten Runde spielt die obere Hälfte des Teilnehmer:innenfeldes in der Regel gegen die untere Hälfte, sodass ein:e Spieler:in mit einer Wertungszahl von 1400 leicht auf eine:n Spieler:in mit einer Wertungszahl von 1900 treffen kann. Bei einem Rundenturnier spielt jeder gegen jeden.

Die Wertungszahlen können auch über die Teilnahmeberechtigung für bestimmte Veranstaltungen entscheiden. Das „Red Bull Battle for the Queen“ in Indien war zum Beispiel ein Blitzschach-Event, das nur Spieler:innen mit einer Wertungszahl von 2000 oder darunter offenstand. Die Gewinnerin sicherte sich zudem ein Einzelmatch gegen die dreifache Commonwealth-Schachmeisterin der Frauen, Tania Sachdev .

Anders als bei „League of Legends“ oder „Valorant“ wird beim Schach die Zahl selbst angezeigt, nicht nur ein Abzeichen wie „Gold“ oder „Diamant“. Bei LoL bleibt der MMR im Hintergrund, während das Abzeichen für sich spricht. Beim Schach ist die Zahl das Abzeichen. Deshalb fragen Spieler:innen so oft: „Wie hoch ist deine Wertungszahl?“

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06 Warum unterscheiden sich die Wertungen je nach Plattform?

Elo ist ein gemeinsames Konzept, aber verschiedene Plattformen verwenden unterschiedliche Bewertungssysteme. Chess.com nutzt das Glicko-System, während Lichess Glicko-2 verwendet, eine aktualisierte Version. Glicko wurde 1995 von Mark Glickman entwickelt und sollte das Elo-Bewertungssystem verbessern. Auch wenn sich die Berechnungen unterscheiden, bleibt das Ziel dasselbe: einzuschätzen, wie stark ein:e Spieler:in ist.

Jede Plattform hat zudem ihren eigenen Spieler:innenpool. Unterschiede bei der Bedenkzeit, den Startwertungen und den Mindestwertungen können sich alle auf die Skala auswirken.

Deine Schach-Wertung spiegelt deine Fortschritte am Brett wider © Focus Sports/Red Bull Content Pool

Eine Wertungszahl von 1500 auf einer Seite entspricht also nicht automatisch einer 1500 auf einer anderen. Es ist wie „Gold“ in Spiel A und „Gold“ in Spiel B. Online-Wertungszahlen sind oft höher als Turnier-Wertungszahlen.

Selbst innerhalb eines Systems werden die Wertungen nach Spielformaten unterteilt. Die FIDE hat Standard-, Schnell- und Blitz-Wertungen . Online-Plattformen bieten zudem Formate wie Bullet-Schach an. Du kannst in einem Format eine höhere Wertung und in einem anderen eine niedrigere haben.

Wenn du das nächste Mal deine Schach-Wertung mit der eines anderen vergleichen willst, frag:

Welche Plattform oder welches Wertungssystem nutzt du? Wie lautet deine Bedenkzeit? Wie viele gewertete Partien hast du gespielt?

07 Woher kommt Elo?

Das Wertungssystem wurde von Arpad Elo, dem mehrfachen Schachmeister des Bundesstaates Wisconsin und Physiker, entwickelt. Es wurde erstmals 1960 vom US-amerikanischen Schachverband (USCF) übernommen.

Ein Jahrzehnt später übernahm die FIDE, der internationale Schachverband, das System und veröffentlichte 1971 ihre erste offizielle Rangliste. 1978 veröffentlichte Elo sein Buch „The Rating of Chessplayers, Past and Present“, in dem er die mathematischen Prinzipien hinter dem System und dessen Anwendungen erläuterte.

08 Mit deiner Wertungszahl besser werden

Deine Wertungszahl ist nützlich, aber sie ist nicht der einzige Maßstab für deinen Fortschritt. Sie kann nach ein paar Partien steigen oder fallen, und ein schlechtes Turnier bedeutet nicht, dass du dich nicht mehr verbesserst.

Tania Sachdev ist dreifache Commonwealth-Meisterin im Schach der Frauen © Focus Sports/Red Bull Content Pool Quotation Deine eigenen Partien sind wahrscheinlich das persönlichste Schachbuch, das du je haben wirst Tania Sachdev

Anstatt dich nur auf die Zahl zu konzentrieren, schau dir an, was du lernst. Machst du weniger grobe Fehler? Berechnest du besser? Verstehst du deine Fehler und verbesserst du dein Endspiel?

Die Internationale Meisterin und Schachsportlerin Tania Sachdev empfiehlt, Zeit damit zu verbringen, Stellungen zu lösen, Taktik zu üben und deine eigenen Fehler zu analysieren.

„Deine eigenen Partien sind wahrscheinlich das persönlichste Schachbuch, das du je haben wirst“, sagt sie.

Mach deinen nächsten Rating-Meilenstein nicht zu deinem einzigen Ziel. Lerne aus deinen Fehlern, löse weiterhin Rätsel und genieße den Trainingsalltag.

Über den Autor Wer ist Dipesh Giri? Dipesh Giri ist ein in Nepal lebender Schachautor, FIDE-Schiedsrichter und nationaler Ausbilder. Seit 2019 ist er Blogger bei Chess.com und seit 2021 Top-Blogger. Er berichtet über Schachspieler, Turniere und die Geschichten hinter dem Spiel. Abseits des Schachs ist er Softwareentwickler und studiert im Masterstudiengang Künstliche Intelligenz.