Die besten Wasserfälle Europas

1. Saut du Doubs – Frankreich

Der Doubs ist der Grenzfluss zwischen Frankreich und der Schweiz. Der Wasserfall des Doubs, der Saut du Doubs, ist ein echtes Phänomen in Europa! "Zentraleuropa ist nicht prädestiniert für spektakuläre Wasserfälle", sagt Adrian. "Das liegt zum einen an der Geologie, zum anderen an der Verbauung der Flüsse." Der Saut du Doubs bildet da eine große Ausnahme: Der Wasserfall ist im Jura, fällt von einem Stausee in den anderen Stausee und hat – je nach Wasserstand des unteren Stausees – eine Höhe von 22-25 Metern.

2. Cascata delle Marmore – Italien

Je nach Saison werden die Schleusen des Cascata delle Marmore 2-3 Mal am Tag für circa 3 Stunden geöffnet. Nur dann führt der Wasserfall Wasser. "Für Kajakfahrer ist das der absolute Wahnsinn", freut sich Adrian: "So kann man sich die Beschaffenheit des Untergrunds und der Fallkante ganz in Ruhe ohne Wasser ansehen." Dafür ist der Cascata delle Marmore deutlich technischer zu fahren, als beispielsweise der Saut du Doubs, weil er vergleichsweise wenig Wasser führt. "Es besteht daher schon bei der Anfahrt zur Fallkante mehr Kontakt zum Stein und auch der Einschlag im Pool ist härter, weil das Unterwasser weniger aufgemischt wird. Es ist also entscheidend mit dem richtigen Winkel und der richtigen Form einzutauchen", erklärt Adrian.

3. Eksingdalen – Norwegen

"Top to Bottom hat der Eksingdalen 30 Meter – für Europa eine ganze Menge", sagt Adrian. Die Landschaft, in den der Eksingdalen eingebettet ist, sieht typisch norwegisch und eindrucksvoll aus. "Der Einstieg zum Wasserfall ist über den Pool des vorgelagerten 80 Meter Wasserfalls. Besonders schön am Eksingdalen: der Sweet Spot, um die Fallkante perfekt zu treffen, ist durch eine kleine Insel markiert, die direkt mittig vor der Fallkante liegt. Da muss man sich also keine Gedanken machen."

Diese 4 Dinge entscheiden, ob ein Wasserfall befahrbar ist

Der Pool: Eines der wichtigsten Kriterien ist die Beschaffenheit des Pools, also jenes Ortes, wo eingetaucht wird. Der Pool muss tief genug und frei von Hindernissen sein. Man muss also das Unterwasser checken: Was macht die Strömung im Pool? Zieht sie in Höhlen oder Wände unter Wasser? Oder geht der Fluss direkt danach reißend weiter, sodass man einen schnellen Ausstieg planen muss?

So bereitet sich Adrian Mattern auf eine Wasserfall-Befahrung vor