Fashion trifft Formel 1 – so schön ist der neue AT04 von AlphaTauri!

Der Beginn der neuen Saison wird im Lincoln Center in New York gefeiert.

der zweite Niederländer in der aktuellen Formel 1-Aufstellung und er bringt bereits einiges an Erfahrung mit. Grund dafür sind seine Siege im Eurocup Formel Renault 2.0, in der Formel Renault 2.0 Alps, in der FIA Formel 2-Weltmeisterschaft und in der Formel-E, mit denen er sich seinen Platz in der Elite durch und durch verdient hat.

De Vries geht in weiterer Folge auch auf seinen Weg in die Formel 1 ein: "Ich glaube, dass meine Reise etwas ungewöhnlicher und länger war als bei anderen, deshalb bin ich noch dankbarer für die Möglichkeiten, die mir geboten werden."

geht in sein drittes Jahr für Scuderia AlphaTauri. Der ehemalige Formel 2-Frontrunner wird zum ersten Mal neben seinem neuen Teamkollegen an den Start gehen, nachdem er zwei Saisonen lang neben dem Franzosen Pierre Gasly bestritt.

Der Japaner Yuki Tsunoda geht in sein drittes Jahr für Scuderia AlphaTauri. Der ehemalige Formel 2-Frontrunner wird zum ersten Mal neben seinem neuen Teamkollegen an den Start gehen, nachdem er zwei Saisonen lang neben dem Franzosen Pierre Gasly bestritt.

. Seitdem gelang es ihm, zehnmal in den Punkterängen zu landen. Sein vierter Platz beim Rennen in Abu Dhabi 2021 ist darunter ein echtes Highlight!

Tsunoda beeindruckte die Welt des Motorsports früh in seiner Rookie-Zeit: 2021 sorgte er mit dem neunten Platz für ein aufsehenerregendes Debüt in

Im Vorausblick auf die Saison 2023 meint Tsunoda: "Mein Hauptziel besteht darin, in jedem Rennen konstante Leistungen zu bringen -- unabhängig von der Performance meines Autos. Ich möchte verlässlich für Punkte sorgen. Dieses Jahr soll mein bestes werden, wenn es darum geht, in die Q3-Phase zu kommen und Punkte zu holen."

"Ich hatte diese Woche viel Spaß hier in New York City", reflektiert Tsunoda den Launch des neuen Autos, "und es war auch toll, hier bei diesem Event heute dabei zu sein. Das ist so eine coole Location sowohl für die Fashion-Kollektion als auch für unsere neue Lackierung. Die klassischen Farben von Scuderia AlphaTauri sehen neben den neuen Klamotten wirklich großartig aus und ich kann es kaum erwarten, beides in der neuen Saison zu probieren!"

