Scuderia AlphaTauri ist 2020 so richtig durchgestartet - 2021 kann kommen!

1. Alle Blicke auf die Premiere gerichtet

2. Der AT01 auf dem Prüfstand

Das auffällige neue blau-weiße Design des Teams war in den Tests in der Vorsaison ein großer Erfolg und der F1-Rennwagen wurde von den Fans in der offiziellen F1-Umfrage zum „schönsten F1-Auto des Jahres" gewählt. Gasly und sein russischer Teamkollege

3. Der lang ersehnte Startschuss

Am 5. Juli 2020 war es dann endlich soweit! Die Ampeln schalteten beim Grand Prix von Österreich auf Grün und damit fiel auch der verspätete Startschuss für die Saison 2020. Im Qualifying fuhren Gasly und Kvyat noch auf die Plätze 12 und 13. Am Renntag war es dann der Mann aus Rouen in Frankreich, Pierre Gasly, der eine bestechende Performance hinlegte und schließlich als Siebter ins Ziel kam - nur 16 Sekunden hinter dem Sieger Valtteri Bottas. Damit holte er die ersten entscheidenden Punkte fürs Team.

4. Hinter den Kulissen mit „Open The Doors"

Die Dokumentation „Open The Doors", die nach dem Grand Prix der Steiermark rund um den Red Bull Ring veröffentlicht wurde, bot den Fans eine einzigartige und exklusive Perspektive auf den Druck, die Emotionen und die harte Arbeit, die hinter einer so ereignisreichen Saison im Zeichen der Corona-Pandemie steckt. Teamchef Franz Tost erzählt unter anderem von der Unsicherheit des langen Rückflugs des Teams nach dem abgesagten GP in Melbourne, Australien. Außerdem erhält man als Zuschauer einen detaillierten Einblick in den zermürbenden Trainingsplan auf der Jagd nach dem perfekten Boxenstopp und wie wichtig die Team-Kommunikation aus der Sicht des Technikchefs Jody Egginton ist.

5. Gasly schreibt in Italien Geschichte