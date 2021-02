Fashion meets Motorsport: Der neue Look von Pierre Gasly und Yuki Tsunoda

Nach einer erfolgreichen ersten Saison in den Farben von AlphaTauri gibt das Outfit bereits die Richtung vor: Alles wird sich darum drehen, dem heiß umkämpften Mittelfeld der Formel 1 den Kampf anzusagen und sich gegen die starke Konkurrenz zu behaupten. Gasly gibt dabei den Team-Leader. Der 25-Jährige feierte 2017 sein Team-Debüt, als dieses noch unter dem Namen Scuderia Toro Rosso unterwegs war, und fuhr dabei gleich zweimal aufs Podium. 2020, in der ersten Saison als AlphaTauri, feierte er dann seinen ersten Sieg in Monza - ein Schlüsselmoment nicht nur für ihn, sondern für das gesamte Team!

Nach einer erfolgreichen ersten Saison in den Farben von AlphaTauri gibt das Outfit bereits die Richtung vor: Alles wird sich darum drehen, dem heiß umkämpften Mittelfeld der Formel 1 den Kampf anzusagen und sich gegen die starke Konkurrenz zu behaupten. Gasly gibt dabei den Team-Leader. Der 25-Jährige feierte 2017 sein Team-Debüt, als dieses noch unter dem Namen Scuderia Toro Rosso unterwegs war, und fuhr dabei gleich zweimal aufs Podium. 2020, in der ersten Saison als AlphaTauri, feierte er dann seinen ersten Sieg in Monza - ein Schlüsselmoment nicht nur für ihn, sondern für das gesamte Team!

Nach einer erfolgreichen ersten Saison in den Farben von AlphaTauri gibt das Outfit bereits die Richtung vor: Alles wird sich darum drehen, dem heiß umkämpften Mittelfeld der Formel 1 den Kampf anzusagen und sich gegen die starke Konkurrenz zu behaupten. Gasly gibt dabei den Team-Leader. Der 25-Jährige feierte 2017 sein Team-Debüt, als dieses noch unter dem Namen Scuderia Toro Rosso unterwegs war, und fuhr dabei gleich zweimal aufs Podium. 2020, in der ersten Saison als AlphaTauri, feierte er dann seinen ersten Sieg in Monza - ein Schlüsselmoment nicht nur für ihn, sondern für das gesamte Team!

"Die Entscheidung, mit Pierre und Yuki ins Jahr 2021 zu starten, hat mit der Philosophie von AlphaTauri zu tun. Es geht noch immer darum, jungen Talenten aus dem Red Bull Juniorenprogramm die Chance zu geben, sich in der F1 zu beweisen und die Weiterentwicklung voranzutreiben. Genau deshalb bekommt Yuki seine Chance", erklärt Teamchef Franz Tost. "Mit Pierre haben wir einen erfahrenen Piloten an Yukis Seite, der dem Rookie dabei helfen kann, sich schneller zu entwickeln, während wir im gleichen Zuge auf gute Resultate abzielen. Diese Paarung liefert uns das beste Ausgangsszenario, um beide Ziele zu erreichen, und ich bin zuversichtlich, dass wir eine erfolgreiche Saison haben werden."

"Die Entscheidung, mit Pierre und Yuki ins Jahr 2021 zu starten, hat mit der Philosophie von AlphaTauri zu tun. Es geht noch immer darum, jungen Talenten aus dem Red Bull Juniorenprogramm die Chance zu geben, sich in der F1 zu beweisen und die Weiterentwicklung voranzutreiben. Genau deshalb bekommt Yuki seine Chance", erklärt Teamchef Franz Tost. "Mit Pierre haben wir einen erfahrenen Piloten an Yukis Seite, der dem Rookie dabei helfen kann, sich schneller zu entwickeln, während wir im gleichen Zuge auf gute Resultate abzielen. Diese Paarung liefert uns das beste Ausgangsszenario, um beide Ziele zu erreichen, und ich bin zuversichtlich, dass wir eine erfolgreiche Saison haben werden."

"Die Entscheidung, mit Pierre und Yuki ins Jahr 2021 zu starten, hat mit der Philosophie von AlphaTauri zu tun. Es geht noch immer darum, jungen Talenten aus dem Red Bull Juniorenprogramm die Chance zu geben, sich in der F1 zu beweisen und die Weiterentwicklung voranzutreiben. Genau deshalb bekommt Yuki seine Chance", erklärt Teamchef Franz Tost. "Mit Pierre haben wir einen erfahrenen Piloten an Yukis Seite, der dem Rookie dabei helfen kann, sich schneller zu entwickeln, während wir im gleichen Zuge auf gute Resultate abzielen. Diese Paarung liefert uns das beste Ausgangsszenario, um beide Ziele zu erreichen, und ich bin zuversichtlich, dass wir eine erfolgreiche Saison haben werden."

Wie feiern wir die Rückkehr der F1 in die Türkei und den Start der Premium-Modemarke AlphaTauri in Istanbul? Natürlich mit quietschenden Reifen und einem Boxenstopp auf zwei Kontinenten gleichzeitig!

Wie feiern wir die Rückkehr der F1 in die Türkei und den Start der Premium-Modemarke AlphaTauri in Istanbul? Natürlich mit quietschenden Reifen und einem Boxenstopp auf zwei Kontinenten gleichzeitig!

2020 war schnell klar, dass die Piloten von Scuderia AlphaTauri im wohl schönsten Auto sitzen und auch die neue Lackierung überzeugt auf ganzer Linie. Der matt-blaue und weiße AT02 stand beim im neuen Showroom in Salzburg ausgetragenen Fashion-Event der ganz besonderen Art ganz klar im Mittelpunkt. Das Auto wird seinen nächsten großen Auftritt am 12. März haben, wenn die Testfahrten in Bahrain über die Bühne gehen. Die Vorbereitung auf den 23 Rennen starken F1-Kalender ist aber bereits seit längerer Zeit im vollen Gange. Beide Piloten haben viel Zeit im Athleten Performance Center von Red Bull verbracht, um ein intensives Fitnessprogramm zu absolvieren.

2020 war schnell klar, dass die Piloten von Scuderia AlphaTauri im wohl schönsten Auto sitzen und auch die neue Lackierung überzeugt auf ganzer Linie. Der matt-blaue und weiße AT02 stand beim im neuen Showroom in Salzburg ausgetragenen Fashion-Event der ganz besonderen Art ganz klar im Mittelpunkt. Das Auto wird seinen nächsten großen Auftritt am 12. März haben, wenn die Testfahrten in Bahrain über die Bühne gehen. Die Vorbereitung auf den 23 Rennen starken F1-Kalender ist aber bereits seit längerer Zeit im vollen Gange. Beide Piloten haben viel Zeit im Athleten Performance Center von Red Bull verbracht, um ein intensives Fitnessprogramm zu absolvieren.

2020 war schnell klar, dass die Piloten von Scuderia AlphaTauri im wohl schönsten Auto sitzen und auch die neue Lackierung überzeugt auf ganzer Linie. Der matt-blaue und weiße AT02 stand beim im neuen Showroom in Salzburg ausgetragenen Fashion-Event der ganz besonderen Art ganz klar im Mittelpunkt. Das Auto wird seinen nächsten großen Auftritt am 12. März haben, wenn die Testfahrten in Bahrain über die Bühne gehen. Die Vorbereitung auf den 23 Rennen starken F1-Kalender ist aber bereits seit längerer Zeit im vollen Gange. Beide Piloten haben viel Zeit im Athleten Performance Center von Red Bull verbracht, um ein intensives Fitnessprogramm zu absolvieren.