Scuderia AlphaTauri holt 2021 Yuki Tsunoda ins Cockpit

in die Königsklasse des Motorsports ist der Höhepunkt einer kometenhaften Fahrer-Karriere. Yuki hat es innerhalb von nur vier Jahren von der Formel 4 in die Formel 1 geschafft. Hier die wichtigsten Infos zum neuen Supertalent:

2018 hat er die japanische F4-Meisterschaft gewonnen. In der folgenden Saison wechselte er in die neue FIA Formula 3-Meisterschaft nach Europa, wo er 3 Podiumsplätze und einen Sieg einfahren konnte.

2020 ist Yuki in die F2 eingestiegen und hat auch in der neuen Rennserie sofort mit einer starken Performance überzeugt – insgesamt 3 Siege und 7 Podiumsplätze waren sein Ticket für die Formel 1.

