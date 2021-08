Österreicher auf dem Weg an die LOL-Spitze

Die Prime League Pro Division bietet im DACH Raum die höchste Form des League of Legends Wettkampfes, wo sich die Top Teams weiter für die European Masters qualifizieren können. Mitte August standen sich hier im Finale Berlin International Gaming und Penta 1860 gegenüber. Mittendrin im Geschehen war das österreichische Support Talent Seaz, der uns später im Interview beistand.

Während das erste Game der Best of 5 Series noch lange spannend bleibt, sieht sich Penta durch den Draft immer mehr unter Zugzwang und sucht überraschend aus dem nichts den Kampf in der Mitte der Karte.

Diese Schlüsselszene der Series leitet jedoch das Comeback für BIG ein und das Game ist sofort gedreht und schnell entschieden. Von diesem Rückschlag erholt sich Penta die restlichen Games nicht und BIG nutzt das Momentum und zeigt absolute Dominanz auf dem Rift. Man präsentiert an diesem Tag individuelle Talente in Topform, die gelungene Drafts stark ausspielen können. Mit dieser Kombination sind sie an diesem Tag einfach das auf vielen Ebenen stärkere Team, wodurch sich Penta mit dem zweiten Platz begnügen muss.

Nach einer Gesamtspielzeit von nur knappen 81 Minuten über 3 Spiele setzt sich der BIG Clan damit durch, verteidigt so den Titel und stellt sogar den Rekord für das schnellste Finale der Prime Pro Division Geschichte auf. Damit zieht BIG als First Seed und Repräsenant der DACH-Region weiter in die European Masters, wo Top Konkurrenten aus Europa warten.

Wir hatten die Chance uns mit BIG-Support Seaz zu unterhalten, der für uns den Split Revue passieren und uns Ausblicke für die Eurpeoan Masters bietet. Dabei geht der ehemalige TTW Support auch auf seine österreichischen Wurzeln ein, die ihm sichtlich weiterhin einiges bedeuten.

BIG Seaz © primeleague

Wir würdest du allgemein deine gesammelten Erfahrungen über den gesamten Split bewerten ?

Ich persönlich habe in diesem Split extrem viel mitgenommen, ich würde sogar sagen ähnlich viel wie in meinem aller ersten Split. Hauptsächlich im Sinne von was es heißt die Nerven zu bewahren in spannenden Spielen, wo wirklich oft ein einziger Fehler das ganze Spiel entscheiden kann. Da darfst du dann nicht stressed out sein, sondern musst immer versuchen die rationalste Lösung zu finden und deinen Gameplan permanent checkst und laufend updatest.

Ihr hattet ja zuletzt vor allem in der Super Week doch einige Probleme, wie wirkte sich das auf eure Mentalität und Vorbereitung für das Finale aus?

Ich persönlich habe schon im ersten dieser vier Niederlagen gemerkt, dass etwas off ist und wir gesammelt untypische Fehler gemacht haben, die halt sonst so nicht auftreten. Danach war ich echt ziemlich gebrochen. Vor allem weil halt ein Win safe für die EU-Masters gereicht hätte und wir dann kein einziges gewonnen haben.

Aber auch das ist eine wertvolle Erfahrung, die ich mitgenommen habe, nämlich was es heißt zu verlieren und wie man damit umgeht. Ich persönlich habe dann gleich einmal 2 Tage komplett Pause von League gemacht und das Spiel weder angerührt noch geschaut, um einen mentalen Reset zu bekommen. Danach hieß es tryharden mit umso mehr SoloQ. Auch in den Scrims war der Fokus jetzt bei 100 Prozent. Ich habe davor sogar kalt geduscht und Red Bulls gezischt, um wirklich hellwach und aufmerksam zu sein und wirklich alles aus jeder Trainingseinheit rauszuholen. Schlussendlich würde ich sagen - die Ergebnisse sprechen für sich.

Das Finale selbst verlief ja dann eigentlich relativ eindeutig, was würdest du sagen war hier zusätzlich ausschlaggebend?

Am meisten sicher das erwähnte Commitment des gesamten Teams. Zusätzlich hatten wir denke ich auch einen sehr guten Read bezüglich der Meta und waren dementsprechend gut vorbereitet für eine Best of Series. Wir haben auch sehr viel diskutiert über zum Beispiel mögliche Bot Matchups, was uns denke ich enorm viel gebracht hat, weil so am Matchday selbst, diese Fragen einfach nicht mehr aufgekommen sind. Dadurch konnten wir uns dann mehr auf das Auslegen des Gameplans fokussieren, weil der Rest einfach schon geregelt war.

Nun geht es für euch als First Seed weiter in die European Masters, wie denkst du stehen da eure Chancen vorne mitzumischen?

Ich würde sagen es ist ähnlich wie beim letzten Mal, wir sind positiv gestimmt und hochmotiviert machen es aber trotzdem Step für Step um uns wirklich voll und ganz auf jedes Spiel vorzubereiten und nicht zu sehr voreingenommen in das Ganze hineinzugehen. Dafür ist es halt wirklich wichtig weiterhin in Touch mit der Meta zu bleiben und früh mit den Scrims zu beginnen. Wenn wir unsere momentanen Schwächen noch fixen können, traue ich uns auf jeden Fall einen tiefen Run zu, bei dem eigentlich alles möglich ist. Wir sind vertraut mit den gegnerischen Teams und Spielern, also liegt es nur an uns, ob wir es schaffen, weiter so Gas zu geben wie bisher.

Möchtest du vielleicht auch etwas mit deinen österreichischen Fans teilen?

Ich würde mich ganz ehrlich sehr freuen wenn ich in der österreichischen Szene mal die Chance auf einen Gastauftritt - zum Beispiel als Analyst in der A1 Liga - hätte. Weil da besteht natürlich eine spezielle Verbindung zu meinen Wurzeln des Erfolges und auch vielen Kollegen und Rivalen. Also trotzdem noch eine gewisse Präsenz in der österreichischen Szene zu zeigen, fände ich auf jeden Fall ganz cool.

Vielen Dank, dass du die Zeit für dieses Interview gefunden hast und viel Erfolg auf eurer weiteren Journey!

Immer wieder gerne, wir werden uns bemühen, die DACH Region bestmöglich zu repräsentieren.