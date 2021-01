Must Watch: Die 4 besten Videos von Sebastian Kienle

sein erstes Triathlon-Event besucht und war sofort Feuer und Flamme. Nur vier Jahre später hat er bereits an seinem ersten Wettkampf teilgenommen und seitdem so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Der Mann mit dem eisernen Willen ist heute Ironman Weltmeister, zweifacher Ironman 70.3 Weltmeister und dreifacher Ironman Europameister – hier seine Meilensteine:

Sebastian Kienle: Exklusive Einblicke in sein Höhentraining in Livigno

Nicht dolce vita, sondern beinhartes Training im italienischen Livigno, 1.800 Meter über dem Meeresspiegel. „Vor allem einem etwas älteren Athleten wie mir hilft das Höhentraining, um rechtzeitig vor dem Wettkampf noch einmal einen Boost zu bekommen und neue Reize zu setzen“, so Sebastian Kienle über seine Motivation beim Höhentraining. Wie er sich für Nizza 2019 vorbereitet hat und warum er sich dazu entschied, den Lack von seinem Fahrrad komplett zu entfernen, erfährst du in diesem exklusiven Clip:

Nicht dolce vita, sondern beinhartes Training im italienischen Livigno, 1.800 Meter über dem Meeresspiegel. „Vor allem einem etwas älteren Athleten wie mir hilft das Höhentraining, um rechtzeitig vor dem Wettkampf noch einmal einen Boost zu bekommen und neue Reize zu setzen“, so Sebastian Kienle über seine Motivation beim Höhentraining. Wie er sich für Nizza 2019 vorbereitet hat und warum er sich dazu entschied, den Lack von seinem Fahrrad komplett zu entfernen, erfährst du in diesem exklusiven Clip:

Nicht dolce vita, sondern beinhartes Training im italienischen Livigno, 1.800 Meter über dem Meeresspiegel. „Vor allem einem etwas älteren Athleten wie mir hilft das Höhentraining, um rechtzeitig vor dem Wettkampf noch einmal einen Boost zu bekommen und neue Reize zu setzen“, so Sebastian Kienle über seine Motivation beim Höhentraining. Wie er sich für Nizza 2019 vorbereitet hat und warum er sich dazu entschied, den Lack von seinem Fahrrad komplett zu entfernen, erfährst du in diesem exklusiven Clip:

Sebastian Kienle: Exklusive Einblicke in sein Höhentraining in Livigno

Moments of Kona: Sebi Kienle hautnah

Die härteste Etappe im Körper