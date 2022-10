01 Der Mythos Hawaii lebt! Sebi Kienle ist mittendrin.

Nach zweijähriger Pause starten die weltbesten Triathletinnen und -athleten 2022 wieder beim Ironman Hawaii. Zum letzten Mal auf Big Island mit dabei: Sebastian Kienle . Bei der vergangenen Ausgabe des Ironman Hawaii 2019 ist Kienle als Dritter durchs Ziel gelaufen. Seither ist viel passiert – in der Welt, beim Triathlon und bei Kienle. Wo also steht der Weltemister von 2014 so kurz vor dem Start des Ironman 2022?

Kienle beim Lauftraining in den Weiten Hawaiis. © Glen Murray / Korupt Vision

Das letzte Mal hier auf Hawaii zu starten, gibt mir eine große Extraportion Motivation. Sebastian Kienle

" Ein realistisches Optimal-Szenario wäre, in der Spitzengruppe vom Rad zu steigen", meint Kienle."Dazu müsste ich in jedem Fall ein bisschen was von meiner alten Stärke auf dem Rad zeigen: Wenn das klappt, dann ist alles drin. Denn meine Laufleistungen waren in den letzten Rennen immer top."

02 Im Herbst der Karriere: Der Körper ächzt, der Geist kriegt Flügel

Sebi Kienle will es auf Hawaii 2022 nochmal wissen! © Glen Murray / Korupt Vision

Soweit das Wunsch-Szenario. Zu den Fakten vor dem Start in seinen letzten Ironman auf Hawaii gehören aber die "99 Probleme" , mit denen Kienle Ende September am Kona International Airport gelandet ist. Ein kleiner Auszug: " Achillessehne links, Achillessehne rechts . Dann hab ich mir in Zell am See scheinbar eine Faszie an der linken Oberschenkelrückseite gerissen und dann wäre da noch die linke Patellasehne , die über die letzten paar Wochen immer wieder Probleme gemacht hat… Ah, und obenrum meldet sich beim Schwimmen aktuell die Schulter auf der Seite, wo ich mir vor einiger Zeit das Schlüsselbein gebrochen hatte", zählt Kienle auf. Aber keine Panik, meint er: "Das ist der übliche Verschleiß. Das passt alles soweit."

Auf Hawaii angekommen gilt es, sich und den Körper ans Klima zu gewöhnen... © Glen Murray / Korupt Vision Lange Zeit gab es für mich kaum die Möglichkeit, mich selbst positiv zu überraschen. Diese Möglichkeit gibt es 2022 wieder! Sebastian Kienle

Tatsächlich lief die Vorbereitung auf den letzten Tanz auf Hawaii überraschend gut für den 38-Jährigen: Im Schwimmen ist Kienle laut eigener Aussage im "best shape ever" , die Laufleistungen stimmen und selbst auf dem Rad – Kienles damaliger Paradedisziplin, die seit 2019 zu wünschen übrig lässt – "fühlt es sich richtig gut an", wie er sagt: "Und das ist verdammt lange her!" Klingt, als wäre alles angerichtet für ein furioses letztes Mal auf Hawaii – right? Wrong! "Ich zähle ich hier definitiv nicht mehr zu den Topfavoriten" , bremst Kienle. "Aber genau das kann für mich ein Vorteil sein! Lange Zeit gab es für mich kaum die Möglichkeit, mich selbst positiv zu überraschen. Diese Möglichkeit gibt es 2022 wieder!

Zwar nage es schon am Ego, auf Hawaii plötzlich nicht mehr zu den Favoriten zu gehören und im Radfahren nicht einmal mehr in den Top 25 gerankt zu werden, doch das sei ok: "Aus dieser neuen Rolle kann ich viel machen" , meint Kienle: "Sollte sich die Chance bieten, vorne mitreinzulaufen, werde ich alles auspacken – vielleicht mehr als ich in meinem ganzen Leben bisher gegeben habe!"

Bei seinem letzten Tanz auf Hawaii geht Kienle all in! © Glen Murray / Korupt Vision Ich werde alles auspacken – vielleicht mehr, als ich in meinem ganzen Leben bisher gegeben habe! Sebastian Kienle

Sebi Kienle unleashed! Und das im letzten großen Rennen auf Hawaii – das würde vielen gefallen. Sebi lacht, nur um dann erneut gewohnt analytisch auf die Euphoriebremse zu steigen: "Es kann gut sein, dass in diesem Jahr kein einziger Athlet, der 2019 unter den Top 10 war, wieder in die ersten zehn landet", meint Kienle: "Für mich persönlich wäre das natürlich schade, aber für den Sport ist das geil. Und es zeigt, wie sehr sich unser Sport in nur zwei Jahren Corona verändert und weiter entwickelt hat."

03 Kienles Topfavoriten auf den Sieg in Hawaii 2022

Ganz klar die Norweger Gustav Iden und Kristian Blummenfelt .

Auf gleicher Höhe ist Daniel Bækkegård , der extrem stark schwimmt und wie die zwei Erstgenannten, gute Chancen hat, als einer der ersten vom Rad zu steigen und dann hat man immer ganz gute Chancen.

Dann haben wir noch Patrick Lange , den muss man immer auf der Rechnung haben, auch wenn 2019 für ihn katastrophal war.

Sicher auch Magnus Ditlev , der hat Roth gewonnen, mit einer Wahnsinns-Zeit: Hätte ihm jemand gesagt, dass er drauf und dran ist, Jan Frodenos Weltrekord zu brechen, hätte er das an diesem Tag sicher auch geschafft…

Auch Flo Angert muss man auf der Liste haben! Er hat zuletzt in Dallas ein sehr gutes Rennen gemacht, ist ein guter Schwimmer und ein brutal starker Radfahrer. Da wäre es keine Überraschung, ihn mal ganz vorne zu sehen.

Und last but not least: Braden Currie , der in St. George auf Platz 3 gelaufen ist.

Kienle (rechts.) und Frodeno (mitte) bei der Ironman-Siegerehrung 2019. © Graeme Murray/ Red Bull Content Pool

Für mich ist Jan Frodeno immer noch einer der besten Triathleten überhaupt. Sebastian Kienle

Der aktuelle und dreimalige (2015, 2016, 2019) Ironman Hawaii Sieger Jan Frodeno fehlt 2022 verletzungsbedingt. "Es ist unheimlich schade, dass Jan bei meinem letzten Rennen auf Hawaii nicht dabei sein kann", meint Kienle. "Mit Jan hatte ich wahnsinnig viele geile Battles hier und in anderen Rennen. Das ist schon bitter. Für mich ist Jan immer noch einer der besten Triathleten überhaupt. Ich wünsche ihm, dass er nochmal die Chance bekommt, zu zeigen, was er kann."

04 Auf neuen Wegen zum Erfolg?

Im Juli 2021 ist Sebastian Kienle Vater geworden , rund ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie – "ein unheimliches Geschenk, das meinen Job aber nicht einfacher gemacht hat", lacht Kienle. Zeit fürs Training wird seither natürlich trotzdem gemacht, doch der für die optimale Regeneration so wichtige Schlaf wird hier und da schon mal unterbrochen oder fällt kürzer aus. Das Zeitmanagement muss jetzt erst recht sitzen.

Laut eigener Aussage ist Sebi im "best swimming shape ever". © Glen Murray / Korupt Vision

Apropos Zeit: 2022 ist Sebastian Kienle auf Hawaii einer der dienstältesten Profis im Feld – immerhin: der mit den meisten Teilnahmen und Top 10 Platzierungen. Eine Ausgangslage, die erstens zum Genießen verpflichtet und zweitens zum Umdenken.

"Ich will mein letztes Rennen und die Tage vor dem Start nochmal ganz bewusst genießen", sagt Kienle. Und das wird er – auch weil seine Familie eine Woche vor dem Start anreist: "Dass der Kleine hier nochmal live dabei sein kann, bedeutet mir wirklich viel" , strahl Kienle. "Ich habe schon lange davon geträumt, meinem Sohnemann das hier zeigen zu können. Selbst wenn er sich daran niecht erinnern wird, ich werde das für immer erinnern!"

Viele Wege führen zum Erfolg – auch beim Ironman Hawaii! © Glen Murray / Korupt Vision Ich will mein letztes Rennen und die Tage vor dem Start nochmal ganz bewusst genießen. Sebastian Kienle

Während die Stärken des ehemals als "Über-Biker" bekannten Deutschen Aggressivität, Kompromisslosigkeit und der maximale Wille waren, müssen es im letzten Rennen " Geduld, Strategie und Erfahrung richten", meint Kienle. Insbesondere an Geduld habe er als Jungvater extrem gewonnen. Es gilt also, im Herbst der Karriere, neue Wege zu finden, Rennen erfolgreich zu gestalten. "Aber", betont Sebi: "Es gibt diesen anderen Weg. Vor allem dann, wenn ich das zeigen kann, was ich momentan im Schwimmen kann."

Wir sind gespannt, und hoffen auf ein Jahr wie 2014, als Kienle ebenfalls ohne jede Erwartungen in den Ironman Hawaii startete – und am Ende gewann...