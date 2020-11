Seb Toots und sein brandneuer Snowboard-Movie „Short Notice"

Es war ein Jahr voller Überraschungen und Unsicherheit. In so einer Zeit tut es richtig gut, dass der Snowboarder Sébastian Toutant wenigstens in gewohnter Manier abliefert. Einmal mehr sprengt der Kanadier mit seinem neuesten Videopart die Grenzen des Snowboardens in den Straßen und präsentiert uns haarsträubende Tricks und Stunts im einzigartigen Seb Toutant-Style. Sein Ender in „Short Notice" ist kaum zu fassen und vielleicht sein bisher heftigster und spektakulärster Trick in einem Videopart.