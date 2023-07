Seb Ogier: "Kenia ist immer ein Vergnügen; besonders, wenn du gewinnst!"

Vor dem Start der Rallye Safari in Kenia letzte Woche hatte ich ein paar Zeilen darüber gelesen, dass die moderne Form des Events nicht mehr so herausfordernd sei, wie das vor 20 Jahren der Fall gewesen ist. Ich weiß das. Ich verstehe das. Alles verändert sich und die Welt entwickelt sich laufend weiter. Aber, ganz ehrlich: Letzte Woche war dennoch etwas völlig Einzigartiges. Die Safari-Rallye in Kenia unterscheidet sich nach wie vor von den anderen Events, sie ist einzigartig und für den Sieg musste ich wirklich hart kämpfen.

Es spielt keine Rolle, welchem Alter oder welcher Generation du angehörst, wenn du bei der Safari antrittst. Die Herausforderung, in Afrika zu bestehen, ist so umfassend, und wenn du dann auf dem obersten Treppchen stehst und deinen Sieg feierst, dann ist das etwas Besonderes. Doch dieser Sieg war für mich sogar noch viel spezieller.

Ogier liebt es, in Kenia Rennen zu fahren. © Team Sebastien Ogier

Ich musste mich mit so vielen kleinen Problemen herumschlagen, laufend am Auto arbeiten und Reparaturen und Vorbereitungen vornehmen. Die gesamte Rallye war ein Kampf, doch der letzte Tag war unglaublich. Zunächst verloren wir die Heckklappe beim ersten Run der Oserian-Etappe. Das war wirklich seltsam -- es fühlte sich tatsächlich wie nichts an.

Es überraschte uns, als wir sahen, wie viel vom Heck des Autos fehlte. Es war kein großer Fehler, dennoch hatte er große Konsequenzen. Als es zum ersten Mal passierte, spürte ich es nicht unmittelbar. Ich pushte hart und war vollkommen im Fokus.

Das Terrain dieser Etappe ist weicher Boden mit großen Spurrinnen, die entstehen, und diese geben dir etwas Grip. Das Auto fährt darin bis zu einem gewissen Grad wie auf Schienen und ist dadurch vielleicht etwas weniger anfällig, wenn die Aero nicht ganz auf dem Punkt ist. Es hat uns nicht viel Zeit gekostet, tatsächlich war ich gegen Ende der Etappe sogar schneller. Das konnte ich definitiv spüren, da ich auf der Geraden mehr Top-Speed hatte. Es war wie ein extremes DRS-System!

Diese Austragung der Safari-Rallye war für Ogier voller Action. © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Wir hatten eine weitere Etappe vor uns, die wir so fahren mussten, also wussten Vincent [Landais, Ogiers Co-Pilot] und ich, dass wir dafür sorgen mussten, nicht zu viel Staub ins Auto zu lassen. Wir verwendeten das, was wir hatten, um den Bereich, in dem die Heckklappe war, abzudecken. Zum Glück war die letzte Etappe feucht, also hatten wir kein Problem mit dem Staub. Das Auto übersteuerte viel, war jedoch nicht allzu schlecht zu fahren.

Die größten Sorgen machten mir diese letzten Etappen, mit dem Fech Fech. Ich habe diese Spurrinnen bereits erwähnt; wenn diese beim zweiten Mal dann wirklich tief werden, kannst du deine Linie nicht mehr frei entscheiden. Du musst dann diesen Spurrinnen folgen, die jedoch voll sind mit diesem wirklich feinen Staub. Im Grunde bohrte sich die Nase des Autos in den Boden, womit der Kühler viel Staub sammelte.

Die Mechaniker hatten jede Menge zu tun. © Team Sebastien Ogier

Damit war der Luftstrom unterbrochen, um den Motor zu kühlen, womit wir überhitzten und ich die Hälfte der Etappe im Road-Mode fahren musste. Das reduziert die Performance, während das Auto versucht, die Temperatur zu halten. Ich nenne keine konkrete Zahlen, aber die Temperatur des Motors war extrem hoch!

In der Regel ist das ein Punkt, an dem du stoppen musst, ich entschloss mich jedoch dazu, weiterzumachen. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Engine noch einmal zum Einsatz kommt! Wir alle bekamen den Alarm, der uns auf die hohen Temperaturen aufmerksam machte, ich zuerst -- das war ein großer und furchterregender Moment. Unter diesen Bedingungen zu fahren, macht es schwer, den Fokus zu finden -- daneben fährst du aufgrund des Problems aber auch nicht mit vollem Speed.

Ogier wurde von Kalle Rovanperä hart gepusht. © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Naturgemäß gab es einen Fight mit Kalle Rovanperä [Ogiers Teamkollege bei Toyota GAZOO Racing]. Rovanperä fuhr eine weitere gute Rallye, er war wirklich stark. Er schaffte es irgendwie, durch die gesamte Safari-Rallye zu kommen, ohne irgendwelche Probleme mitzunehmen, was bei so einem herausfordernden Event wirklich bemerkenswert ist -- vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Probleme ich hatte!

Die Leute sprachen über seine Zeit bei der ersten Etappe am Sonntagmorgen. Ich hatte es nicht erwartet, dass er auf dieser extrem harten Etappe so pushen würde. Natürlich hatte ich aber auch nicht erwartet, dass er es mir einfach machen würde -- langsam beginne ich, seine Fahrweise kennenzulernen. Dennoch war ich überrascht, dass er in der härtesten Sektion so Druck aufbaute.

Der Sieg gehört gefeiert. © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Der Druck lag auf meinen Schultern. Drei Tage lang lieferten wir uns einen großen Fight, doch genau diese Dinge machen den Sieg umso süßer. Daneben holte das Team den ersten, zweiten, dritten und vierten Platz in Kenia, zum zweiten Mal in Folge -- das ist eine wirklich außergewöhnliche Performance gewesen.

Neben der Rallye gibt es aber auch andere Gründe, warum ich mich entschied, in Kenia zurückzukommen. Es ist dieser Ort: Du kommst an und siehst unmittelbar die wilden Tiere. Wenn du dann zum Rennen kommst, sorgst du dich um die Tiere und hoffst, dass sie nicht auf die Strecke laufen. In diesem Jahr hatte ich den Eindruck, als wären mehr Tiere in der Umgebung gewesen als üblich. Und alles war so grün, es war wunderschön.

Kenya bringt Eindrücke, wie keine andere Rallye. © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Das wilde Leben in Kenia ist exotisch. © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Daneben bist du mit vielen menschlichen Geschichten in diesem Land konfrontiert. Wir alle sind nicht gleich auf dieser Welt, obwohl wir es sein sollten. Die Leute, die es sich leisten können, müssen jenen helfen, die weniger Glück in ihrem Leben hatten.

Ich reiste in ein Dorf, in dem Wasserknappheit herrscht. Sie müssen sich um Wasser sorgen! Ich meine, das ist die wichtigste Komponente, die ein Mensch braucht, um zu überleben. Ich habe in diesem Jahr wieder mit well:fair zusammengearbeitet und Spendengelder gesammelt, um dort zu helfen, wo ich kann.

Wie immer nahm sich Sebastien Ogier Zeit, um seine Fans zu treffen. © Team Sebastien Ogier

Ich möchte diesem Land helfen und diese wunderbaren Menschen unterstützten, die uns immer mit einem breiten Lächeln willkommen heißen, obwohl sie selbst nicht viel besitzen. Dadurch lernst du Bescheidenheit und du wirst daran erinnert, dass es gar nicht so viel braucht, um glücklich zu sein. All das mit dem Sieg im Rennen und dem obersten Treppchen am Podium...es war definitiv die richtige Entscheidung, hier herzukommen.

Danke, Kenia! Und jetzt verbringe ich etwas Zeit mit der Familie -- für mich stehen Ferien an!