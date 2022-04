F1-Road-Trip der Extraklasse: “Checo” Pérez im RB7 von New York nach Miami

Wir stecken mitten drin in der Formel 1-Saison 2022, während die Spannung rund um eine neue Rennstrecke stetig ansteigt: Am Wochenende vom 6. bis zum 8. Mai steht der Große Preis von Miami auf dem Rennkalender - und wir können es kaum noch erwarten. "Race to Miami" heizt die Vorfreude weiter an; dem kann sich auch der Oracle Red Bull Racing-Pilot Sergio "Checo" Pérez nicht entziehen. Sein Enthusiasmus (und die Straßengeräusche von Manhattan) sorgen in der Kommunikation mit Team-Chef und CEO Christian Horner für ein Missverständnis, womit sich Checo aufmacht, um innerhalb eines Tages von New York nach Miami zu gelangen.

Nächster Halt: die Florida Everglades, wo Checo durch das Sumpfland rast, die Orientierung verliert und auf einen grantigen Einheimischen trifft: einen drei Meter langen Alligator. Ein sehr viel freundlicher Landsmann, der professionelle Wakeboarder und Barfuß-Wasserskiläufer Parks Bonifay, eilt zur Rettung und weist Checo den Weg nach Miami. In einem Einsitzer-Fahrzeug gestaltet sich das aber gar nicht so einfach...und schon brechen die Surf-Sounds los! Es ist das vermutlich erste Mal, dass ein F1-Auto einen Barfuß-Wasserski-Läufer zieht. So etwas kann auch nur in Florida passieren...

