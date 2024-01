Seth Quintero setzt bei der Rallye Dakar neue Maßstäbe

wuchs er in einer Rennfahrerfamilie auf. Mit vier Jahren fing er an, Quad zu fahren, und als er 2012 10 Jahre alt wurde, schenkten ihm seine Eltern einen Polaris-Buggy und sein Onkel baute einen Überrollkäfig, der klein genug war, um den jungen Überflieger zu schützen. Danach verbrachte er jede freie Minute damit, Rennen zu fahren, seine Fähigkeiten zu verfeinern und - da Off-Road-Rennfahrer:innen in der Lage sein müssen, ihre Fahrzeuge zu reparieren - zu lernen, wie man den Buggy zu maximaler Performance schraubt.

Er begann mit UTV-Rennen und wurde 2014 UTV-Weltmeister in der Jugendklasse. "Plötzlich war da dieser 11-Jährige, der das größte Rennen des Jahres gewann", erinnert er sich. "Da wurde Red Bull auf mich aufmerksam." Dieser Support ermöglichte es Quintero, an der Best In The Desert Championship teilzunehmen, wo er als jüngster Fahrer das Mint 400, das Vegas to Reno, die UTV-WM in der Profiklasse, das Parker 500 und das Silver State 300 in der SSV-Kategorie gewann.