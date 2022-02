Eisschnelllauf: Alles was du über Shorttrack wissen musst

Shorttrack-Speedskating ist so extrem wie es nur geht! Runde um Runde liefern sich Sportler auf einer exakt 111,12 Meter langen ovalen Bahn spektakuläre Duelle um jede Hundertstelsekunde, erreichen dabei Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h und erleben G-Kräfte, die man eigentlich nur von Raketenstarts kennt. Die Bedingungen auf der Bahn sind so unvorhersehbar und riskant, dass die Banden sogar mit Schutzpolster überzogen sind, um die Gefahr bei Highspeed-Stürzen zu minimieren.

Klingt nach Spektakel, oder? Während die Shorttrack-Saison 2022 bereits voll im Gange ist, haben wir einen Guide zu einer der am meisten unterschätzten Extremsportarten des Winters erstellt.

Die Shorttrack-Events umfassen Einzelrennen über 500 m, 1000 m, 1.500 m und 3.000 m sowie eine 5.000-m-Staffel für Männer und eine 3.000-m-Staffel für Frauen. Das bedeutet, dass die weltbesten Läufer während eines dreitägigen Wettkampfes um die sechs bis sieben Mal am Eis stehen und unterschiedliche Strategien entwickeln müssen, um langfristig Energie zu sparen.

