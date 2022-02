Vom Straßenjungen zum Popstar: Die besten Songs von Sido

. Kaum jemand vereint nämlich so viele scheinbare Widersprüche in sich und seinem Schaffen wie Siggi ausm Block, der eben auch problemlos Sido aus der Fernseh-Primetime sein kann und möchte.

Es wäre naheliegend, an „Mein Block“ zu denken, wenn es um den ersten großen Erfolg von Sido geht – und das tun wir auch, keine Sorge. Aber in Wirklichkeit beginnt die Geschichte von Sido als Solokünstler schon ein paar Monate früher, nämlich im Dezember 2003 mit der genialen Idee, einen Weihnachtssong zu rappen. Das Kalkül dahinter: Wenn der erfolgreich wird, dann kann er jedes Jahr aufs Neue erfolgreich sein, „Last Christmas“ und Konsorten lassen grüßen. Und was soll man sagen – genau so kam es, der Song rotierte im Musikfernsehen, stieg jahrelang immer wieder in die Charts ein und ist rückblickend einer der Marketing-Geniestreiche von Aggro Berlin. Dass von Bushido bis B-Tight die ganze Labelprominenz im Video auftaucht, ist sowieso klar. Frohes Fest!

Jeder Erfolg will verarbeitet werden, und was Sido 2004 alles erlebt hatte, könnte ganze Alben füllen. Er zog es aber vor, sich a) eine „nigelnagelneue Kette“ zu kaufen und b) ausgerechnet einen Rapper auf den Song zu holen, der anderswo gerade reichlich Seitenhiebe und Disrespekt kassierte, ohne dass jemand genau wusste, wieso eigentlich: Reen alias MC Rene. Das Ergebnis heißt „Meine Kette“ und landete als musikalisches Highlight auf der vierten „Aggro Ansage“-Compilation.

Nur eine kurze Verschnaufpause gönnte sich Sido, bevor er mit seinem Bruder im Geiste in den Club drängte: Harris und Sido waren Deine Lieblingsrapper und nahmen „Dein Lieblingsalbum“ auf, so einfach kann es sein. Als Teil der Spezializtz war Harris schon in der Spielzeit 1999/2000 einer der besten Entertainer der Szene, aber nachdem die eigene Band verfrüht auf Eis gelegt wurde, mauserte sich die Kollabo mit Sido zum Gipfeltreffen der Feier-Wahnsinnigen. Deep war das nicht wirklich – aber ein astreiner Berliner Buddy-Movie war's auf jeden Fall.

Gipfeltreffen hin, deutsche „Watch The Throne“ her, dies, das, Aggro-Reunion und Peter-Maffay-Feature? Das gemeinsame Albumprojekt der ehemaligen Aggro-Signings Sido und Bushido, das auf den Namen „23“ hört, war eine unentschlossene Angelegenheit, und genau das war zu erwarten. Denn beide waren längst Deutschrap-Superstars, beide flirteten mit Mainstreamkultur und ewiger Provokation gleichermaßen und beide hatten irgendwie alles und nichts zu verlieren, als sie sich nach ein paar Jahren des Schweigens wieder zusammentaten. Aber es bleibt dabei: „So mach ich es“ mitsamt dem Specter-Video war ein verdammter Blockbuster. Standesgemäß eben.

