Willst du die Welt verändern? Rugby-Star Siya Kolisi weiß, wie es geht

1. Der Glaube kann Berge versetzen

Aufgewachsen in schwierigen Verhältnissen war Kolisis Weg zum Kapitän der Springboks kein einfacher und er musste sich seinem Ziel Schritt für Schritt nähern - angefangen von dem Erlernen einer neuen Sprache und der Anpassung an eine neue Kultur.

Aufgewachsen in schwierigen Verhältnissen war Kolisis Weg zum Kapitän der Springboks kein einfacher und er musste sich seinem Ziel Schritt für Schritt nähern - angefangen von dem Erlernen einer neuen Sprache und der Anpassung an eine neue Kultur.

Aufgewachsen in schwierigen Verhältnissen war Kolisis Weg zum Kapitän der Springboks kein einfacher und er musste sich seinem Ziel Schritt für Schritt nähern - angefangen von dem Erlernen einer neuen Sprache und der Anpassung an eine neue Kultur.

„Eine der größten Motivationen für mich ist meine Community. Jedes Mal, wenn ich mir das Trikot überstreife, spiele ich für sie. Ich spiele für alle Menschen, die es auch so schwierig hatten wie ich. Man kann seine Träume und Ziele nicht einfach so aufgeben - egal wie schwierig die Umstände sind. Man muss mit Herz und Seele dabei sein und alles geben, um seine Träume verwirklichen zu können."

„Eine der größten Motivationen für mich ist meine Community. Jedes Mal, wenn ich mir das Trikot überstreife, spiele ich für sie. Ich spiele für alle Menschen, die es auch so schwierig hatten wie ich. Man kann seine Träume und Ziele nicht einfach so aufgeben - egal wie schwierig die Umstände sind. Man muss mit Herz und Seele dabei sein und alles geben, um seine Träume verwirklichen zu können."

„Eine der größten Motivationen für mich ist meine Community. Jedes Mal, wenn ich mir das Trikot überstreife, spiele ich für sie. Ich spiele für alle Menschen, die es auch so schwierig hatten wie ich. Man kann seine Träume und Ziele nicht einfach so aufgeben - egal wie schwierig die Umstände sind. Man muss mit Herz und Seele dabei sein und alles geben, um seine Träume verwirklichen zu können."

2. Eine Herzensangelegenheit

Kolisi führte die Springboks bei der Rugby-Weltmeisterschaft 2019 zum Titel. Er ist heute eines der größten Vorbilder für die Kinder in Südafrika, die durch Kolisis Erfolg realisiert haben, dass sie es auch schaffen können. Was den Rugby-Star antreibt, ist das Ziel, für alle die gleichen Bedingungen zu schaffen - nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag. Gleichheit für alle.

Kolisi führte die Springboks bei der Rugby-Weltmeisterschaft 2019 zum Titel. Er ist heute eines der größten Vorbilder für die Kinder in Südafrika, die durch Kolisis Erfolg realisiert haben, dass sie es auch schaffen können. Was den Rugby-Star antreibt, ist das Ziel, für alle die gleichen Bedingungen zu schaffen - nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag. Gleichheit für alle.

Kolisi führte die Springboks bei der Rugby-Weltmeisterschaft 2019 zum Titel. Er ist heute eines der größten Vorbilder für die Kinder in Südafrika, die durch Kolisis Erfolg realisiert haben, dass sie es auch schaffen können. Was den Rugby-Star antreibt, ist das Ziel, für alle die gleichen Bedingungen zu schaffen - nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag. Gleichheit für alle.

3. Ein offener Teamgedanke

Beim Motto der Kolisi Foundation erinnert man sich an „den Einzelnen". Jede Person in einer Community ist wichtig und kann etwas bewirken. Diese Haltung und dieses Mindset stehen im Zentrum der Stiftung, angefangen bei den internen Mitarbeitern.

Beim Motto der Kolisi Foundation erinnert man sich an „den Einzelnen". Jede Person in einer Community ist wichtig und kann etwas bewirken. Diese Haltung und dieses Mindset stehen im Zentrum der Stiftung, angefangen bei den internen Mitarbeitern.

Beim Motto der Kolisi Foundation erinnert man sich an „den Einzelnen". Jede Person in einer Community ist wichtig und kann etwas bewirken. Diese Haltung und dieses Mindset stehen im Zentrum der Stiftung, angefangen bei den internen Mitarbeitern.

Kolisi erklärt: „Im Büro sitzen viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass sich jeder wohlfühlt und so sein kann, wie er ist, denn nur so kann man sein Bestes geben. Jeder soll wissen, dass seine Arbeit genauso wichtig ist, wie die der anderen, egal, was es ist."

Kolisi erklärt: „Im Büro sitzen viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass sich jeder wohlfühlt und so sein kann, wie er ist, denn nur so kann man sein Bestes geben. Jeder soll wissen, dass seine Arbeit genauso wichtig ist, wie die der anderen, egal, was es ist."

Kolisi erklärt: „Im Büro sitzen viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass sich jeder wohlfühlt und so sein kann, wie er ist, denn nur so kann man sein Bestes geben. Jeder soll wissen, dass seine Arbeit genauso wichtig ist, wie die der anderen, egal, was es ist."

4. Connecten und zusammenarbeiten

„Es ist unglaublich wichtig, eine Plattform zu haben, wo Ideen zum Ausdruck gebracht werden können. Man kann die Welt nicht allein verändern. Manchmal ist jemand in etwas gut, das man selbst vielleicht nicht so gut kann oder vielleicht fehlt einer Idee einfach noch etwas, was jemand anderer beisteuern kann. Man hilft sich gegenseitig."

„Es ist unglaublich wichtig, eine Plattform zu haben, wo Ideen zum Ausdruck gebracht werden können. Man kann die Welt nicht allein verändern. Manchmal ist jemand in etwas gut, das man selbst vielleicht nicht so gut kann oder vielleicht fehlt einer Idee einfach noch etwas, was jemand anderer beisteuern kann. Man hilft sich gegenseitig."

„Es ist unglaublich wichtig, eine Plattform zu haben, wo Ideen zum Ausdruck gebracht werden können. Man kann die Welt nicht allein verändern. Manchmal ist jemand in etwas gut, das man selbst vielleicht nicht so gut kann oder vielleicht fehlt einer Idee einfach noch etwas, was jemand anderer beisteuern kann. Man hilft sich gegenseitig."

5. Kommunikation ist alles