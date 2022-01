Skate-Action in Shanghai: Caro, Scholz und Habanec in "Skate Intersection"

Die chinesische Hafenstadt Shanghai inspiriert die westliche Imagination schon seit Jahrhunderten. Mit ihrer abenteuerlichen Atmosphäre war die Stadt schon oft der zweite, heimliche Star von Filmen, die die Gassen und Wolkenkratzer vor majestätischem Hintergrund beeindruckend in Szene setzen - egal, ob Action-Blockbuster oder Liebesschnulze.

Die chinesische Hafenstadt Shanghai inspiriert die westliche Imagination schon seit Jahrhunderten. Mit ihrer abenteuerlichen Atmosphäre war die Stadt schon oft der zweite, heimliche Star von Filmen, die die Gassen und Wolkenkratzer vor majestätischem Hintergrund beeindruckend in Szene setzen - egal, ob Action-Blockbuster oder Liebesschnulze.

Die chinesische Hafenstadt Shanghai inspiriert die westliche Imagination schon seit Jahrhunderten. Mit ihrer abenteuerlichen Atmosphäre war die Stadt schon oft der zweite, heimliche Star von Filmen, die die Gassen und Wolkenkratzer vor majestätischem Hintergrund beeindruckend in Szene setzen - egal, ob Action-Blockbuster oder Liebesschnulze.

Als internationales Zentrum des Handels gehört Shanghai zudem zu den am dichtesten bevölkerten Städten der Welt, während das Design der City einige architektonische Trends - angefangen bei Art Deco bis hin zu sowjetischem Neo-Classical und allem, was dazwischen liegt - vereint.

Als internationales Zentrum des Handels gehört Shanghai zudem zu den am dichtesten bevölkerten Städten der Welt, während das Design der City einige architektonische Trends - angefangen bei Art Deco bis hin zu sowjetischem Neo-Classical und allem, was dazwischen liegt - vereint.

Als internationales Zentrum des Handels gehört Shanghai zudem zu den am dichtesten bevölkerten Städten der Welt, während das Design der City einige architektonische Trends - angefangen bei Art Deco bis hin zu sowjetischem Neo-Classical und allem, was dazwischen liegt - vereint.