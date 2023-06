Skate Tales: Madars Apse kehrt für Staffel 3 zurück

Madars Apse joins the touring skate crew who call a tent home after a day of shredding.

Ihre Skate-Philosophie erinnert an die Romantik der offenen Straßen zurück, die der American Beat-Schriftsteller Jack Kerouac in seinem 1957 erschienen Buch "On The Road" so treffend dargelegt hat. Madars musste mehr darüber herausfinden, wie diese Ripper ticken, also begibt er sich auf eine Skate-Mission, die ihn 500 Kilometer durch Argentinien führt. Dabei zählt nur eine Regel: "No hotels."

