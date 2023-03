Skateboard Lexikon: Alle Grundbegriffe von A-Z

: So bezeichnet man das Brett aus 7 Schichten kanadischem Bergahorn

Deck : So bezeichnet man das Brett aus 7 Schichten kanadischem Bergahorn

Concave : Skateobards sind nicht nur an Nose und Tail aufgebogen, sondern auch an den Seiten. Diese Biegungen nennt man Concave und sie helfen dir bei deinen Flips

Kingpin : Die große, zentrale Schraube in den Trucks.

Bushings : Die Gummis in der Achse

Regular/Goofy : Fährst du Regular, so steht dein linker Fuß vorne auf dem Brett. Ist deine bevorzugte Stellung mit dem rechten Fuß vorne, so ist deine Stance (Grundhaltung) goofy.

Switch : Ist deine Stance eigentlich Regular, aber du machst einen Trick mit dem rechten Fuß vorne, so fährst du in dem Moment Switch.

Ollie : Der wichtigste Trick, der Anfänger zu Fortgeschrittenen macht. Kannst du das Brett vom Boden poppen, so vollführst du einen Ollie.

Fakie Ollie : Stehst du wie bei einem Ollie auf dem Brett, aber fährst in die andere Richtung, so fährst du fakie und machst dementsprechend einen fakie Ollie.

