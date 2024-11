Ski Aggu: Wer ist der Mann mit der Skibrille?

Der Berliner Ortsteil Wilmersdorf, weit im Westen und schon kurz vor dem Grunewald, bringt durchaus Kulturgeschichte mit. Hildegard Knef und Marlene Dietrich lebten hier, Erich Kästner und Bertolt Brecht auch, herrje, der ewig sanftmütige Flugplatz-Barde Reinhard Mey und Jo-Gerner-Darsteller Wolfgang Bahro of GZSZ-Fame sind sogar dort geboren – so weit, so Boomer. Und dann, viel später, kam Ski Aggu, der auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere sogar sein drittes Album nach dem Westberliner Barrio benennt: „Wilmersdorfs Kind“ knallt 2024 natürlich auf Platz 1 der Charts. Aber der Reihe nach.

