Ski-Glossar für Anfänger:innen: Diese 10 Begriffe solltest du kennen

Wenn du dich länger mit einem/einer begeisterten Skifahrer:in über das Skifahren unterhältst, wirst du schnell merken, dass der Sport seine eigene Sprache hat. Da sie diesen Jargon auch dann verwenden, wenn sie nicht in den Bergen sind, ist es ziemlich nützlich, zumindest einige Grundlagen zu kennen, vor allem dann, wenn du in den Sport einsteigen willst. Und da er - zumindest im Moment noch -- nicht auf Duolingo zu finden ist, liefern wir dir im Folgenden ein paar Beispiele.

1. Steeze

Steeze: Entweder du hast es, oder nicht. Flora Tabanelli hat es definitiv. © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

Adjektiv

Definition: Eine Kombination aus den Wörtern "Stil" und "Leichtigkeit", die die mühelose Eleganz auf der Piste beschreibt. Am häufigsten wird es mit Freestyle- und Tiefschnee-Athlet:innen in Verbindung gebracht.

"Candides doppelter Rückwärtssalto über die Seilbahn war so steeze."

"Kein Zweifel. Er ist der Steeze-König."

Nicht zu verwechseln mit: Andere Wörter, die ähnlich klingen, wie "breezy", "wheezy" oder "lemon-squeezy". Wenn du dich mit einem Skifahrer unterhältst und er etwas sagt, das wie eines dieser Wörter klingt, war es wahrscheinlich einfach nur "steezy". Glaub uns, es ist ein echtes Wort.

2. Pow

Das ist die Wörterbuchdefinition von Powder! © Mason Mashon/Red Bull Content Pool

Substantiv

Definition: Der Begriff Pow ist eine Abkürzung für das Wort "Powder". Er ist wahrscheinlich eines der meistgeschriebenen Wörter im Skisportjargon und ist an Tagen zu hören, an denen der Schnee gut ist und die "Face Shots" (siehe Punkt 10) fließen.

"Der Pow heute ist absolut nicht von dieser Welt."

Nicht zu verwechseln mit: POW, dem Geräusch, das Batman in den Comics macht, wenn er Leute verprügelt.

3. Sendy

Adjektiv

Definition: Eine Line, die viel Potenzial für "Gnarly"-Riding (siehe Punkt 8) bietet, sei es eine besonders steile und gefährliche oder eine mit einem großen Kicker. Beides könnte man als "sendy" bezeichnen. Beim Skifahren bedeutet "send", dass man mit vollem Elan und hoher Geschwindigkeit fährt.

Max Palm fährt tief in der Wildnis Alaskas auf einer "sendy" Line... © Leslie Hittmeier/Natural Selection Tour/Red Bull Content Pool

"Diese Line ist so sendy."

Nicht zu verwechseln mit: Dem Wort "Senden", das nur lose damit zusammenhängt, dass du dich vom Startpunkt einer "Sendy Line" zum Endpunkt schickst. Um das offensichtlichste Beispiel für etwas zu verwenden, das man traditionell verschickt: Weder ein Brief noch der Umschlag, in dem er verschickt wird, sind sendy. Die Royal Mail hat in diesem Zusammenhang nichts mit Verschicken zu tun.

4. Butter

Eric Jackson macht einen Butter während dem Shoot zu "The Book of John J". © Blake Jorgenson/Red Bull Content Pool

Nomen

Definition: Der Vorgang, bei dem du dich auf die Spitze (Nose Butter) oder das Ende (Tail Butter) deiner Skier oder deines Snowboards stellst und dein Gewicht dort so lange hältst, dass du dich in einer einzigen sanften, lebensbejahenden Bewegung um 180 Grad oder mehr drehen kannst. Definitiv eine der elegantesten Bewegungen, die es auf Skiern gibt.

"Ich werde ziemlich verbittert, weil ich keinen Butter kann."

Nicht zu verwechseln mit: Margarine oder irgendeinem anderen streichfähigen Lebensmittel. Diese Buttersorten kann man nicht essen, aber sie sehen dafür wirklich gut aus...

5. Park Rat

Substantiv

Definition: Ein/Eine Skifahrer:in oder Snowboarder:in, der/die fast den ganzen Tag ausschließlich in den Freestyle-Bereichen des Skigebiets fährt - also im Park, in der Halfpipe oder im Airbag. Die Park Rat ist auch außerhalb des Parks leicht zu erkennen, auch wenn man sie nur selten zu Gesicht bekommt, denn sie trägt einen viel zu großen Kapuzenpulli und ist wahrscheinlich schon auf halbem Weg zu einem Backflip.

"Park Rats" lieben den Snowpark... offensichtlich... © Lee Ponzio/Red Bull Content Pool

"Schau, da kommt eine Gruppe Park Rats!"

"Woran erkennst du das?"

"Sie haben alle Twin-Tip-Skier und ihre Springer gehen ihnen bis zu den Knien."

Nicht zu verwechseln mit: echten Ratten in einem Park. Park Rats sind sehr menschlich und Ratten in Parks...eher nicht...

6. Liftie

Lifties sind die wahren Helden der Pisten... © Wikimedia Commons

Substantiv

Definition: Eine abgekürzte Bezeichnung für einen Skiliftbetreiber. Normalerweise sitzt ein/e solche/r in einer kleinen Hütte. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen...

"Der Liftie hat mir heute Morgen höflich zugenickt, bevor er die Oompah-Musik anstellte und einen Schluck aus dem Flachmann nahm."

Nicht zu verwechseln mit: Bellhops. Die einzige Ähnlichkeit besteht darin, dass sie beide in der Nähe von mechanischen Geräten stehen, die dich in eine größere Höhe bringen. Lifties sind abgehärtete Outdoor-Profis. Meister-DJs. Schaufelgräber. Sicherheitskönig:innen.

7. Switch

Nomen

Definition: Bei einem Switch fährst du rückwärts auf Skiern. Mach einen 180 und lande korrekt, dann fährst du Switch. Es sei denn, du hast den 180er von der Switch-Position aus begonnen. In diesem Fall fährst du einfach wieder normal weiter. Im Grunde genommen bedeutet Switch aber einfach nur, rückwärts zu fahren.

Fabian Bösch ist Meister des Switch-Skiings... © Jan Cadosch/Red Bull Content Pool

"Er ist in einen Switch gesprungen."

Nicht zu verwechseln mit: Der Akt des Vertauschens einer Sache mit einer anderen Sache. Oder mit dem Song Switch von Will Smith aus dem Jahr 2005. Erinnerst du dich daran?

8. Gnarly

Was Hunter Henderson fährt, ist gnarly... sehr gnarly... © Chad Chomlack/Red Bull Content Pool

Adjektiv

Definition: Gnarly bedeutet vor allem etwas, das besonders extrem, radikal oder cool ist. Es kann aber auch etwas bedeuten, das ausgesprochen schmerzhaft, unangenehm oder unattraktiv ist, wie eine schreckliche Wunde oder Narbe. Und es kann auch etwas bedeuten, das gut oder sogar perfekt ist, so dass du jemandem einen "gnarly day" wünschen kannst - allerdings wahrscheinlich nur in Kalifornien. Was wir dir hier wirklich sagen wollen, ist, dass es so ziemlich alles bedeutet, was du willst.

"Schau dir diesen Skifahrer an! Diese Linie ist total gnarly."

"Besonders bei so einem Wetter."

"Oh nein! Er ist 'gnarly' gestürzt."

"Stimmt. Ich muss los, Kumpel. Bleib gnarly."

Nicht zu verwechseln mit: Das Tier Narwal. Du weißt schon, der mit dem großen Stoßzahn, der aus seinem Kopf kommt? Das Einhorn der Meere.

9. Jibb

Verb

Eine Rail jibben: Leichter gesagt als getan... © Jan Cadosch/Red Bull Content Pool

Definition: Mit den Skiern über alles fahren, was kein Schnee ist. Wenn du eine Rail, eine Box oder sogar einen Baum triffst, "jibbst" du. Die weiter gefasste Definition von Jibben kann auch einige lustige oder spielerische Tricks auf Schnee beinhalten. Butters zum Beispiel fallen unter Jibbing.

"Ich habe den ganzen Tag im Backcountry gejibbt, Bruder. Es war der Hammer."

Nicht zu verwechseln mit: Einem dreieckigen Mast beim Segeln, dem ausladenden Arm eines Krans oder der Handlung, jemanden körperlich zu stoßen. Wenn dir ein Skifahrer erzählt, dass er seinen Nachmittag mit Jibben verbracht hat, meint er nicht, dass er dem örtlichen Boxclub beigetreten ist.

10. Face Shot

Viele Faceshot-Punkte für Maxime Chabloz in Zermatt © Frederik Kalbermatten/Red Bull Content Pool

Nomen

Definition: Beim Skifahren im fluffigen Tiefschnee so viel Schnee aufspritzen, dass der Schnee das Gesicht des/der betreffenden Skifahrer:in trifft und bedeckt, so dass die Sicht für den Bruchteil einer Sekunde komplett versperrt ist.

Wenn du es mit "Face Shots" zu tun hast, hast du dir einen guten Tag ausgesucht, um auf den Berg zu gehen. Es ist extrem starker Powder erforderlich.

"Ich habe heute links, rechts und in der Mitte einen Face Shot bekommen. Mein Gesicht ist fast zu einem Lächeln erstarrt."

Nicht zu verwechseln mit: Lassen wir das...