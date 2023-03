Der ultimative Halfpipe-Guide mit Nico Porteous

Also, das ist ganz einfach: Die allgemeine Idee ist, sich mit Hilfe der Halfpipe so hoch wie möglich in die Luft zu katapultieren, die verrücktesten Tricks zu machen... und zu hoffen, dass man heil unten landet! (lacht) Und das Schöne an diesem Sport ist, dass es keine Regeln gibt. Zum Beispiel haben wir kein Zeitlimit, um einen Run zu absolvieren. Das Ziel ist wirklich, die Halfpipe in einen Spielplatz zu verwandeln und darin zu tun, was man will.