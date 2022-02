Logan Pehota

Wenn ich mich an die Dreharbeiten zurückerinnere, wirkt alles so verschwommen. Es waren so viele lange Tage im Powder...das Ganze fühlt sich so an, als wäre es nur ein einziger langer Tag gewesen. Dennoch, ich werde bestimmt nicht vergessen, wie ich einen massiven Drop mit meinem Schneemobil nahm und mir die Nase auf dem Lenker brach [lacht]. Am nächsten Tag haben wir mit den Dreharbeiten aber einfach weitergemacht.