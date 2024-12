Die Geschichte des Skispringens

Vier Meilensteine auf dem Weg in die Moderne

So kam das Skispringen in die Welt

Was nach einer schlecht durchdachten Mutprobe klingt, haben Bergbauern aus der norwegischen Provinz Telemark im 18. Jahrhundert gestartet. Während der schneereichen Wintermonate überquerten sie umliegende Hänge mit Skiern und nutzten dabei kleinere Hügel für Sprungeinlagen. Die Begeisterung für die Sprünge bei diesen Abfahrten wuchs und führte schließlich zu einer völlig eigenständigen Sportart – dem Skispringen.

Das moderne Skispringen wäre nicht, was es heute ist, ohne diese vier prägenden Ereignisse im 19. Jahrhundert:

In Kristiania, dem heutigen Oslo, wird die erste offizielle Skisprungschanze gebaut, auf der von da an jährlich das Husebyhügel-Rennen stattfindendet. 1892 zieht das Rennen auf den berühmten Holmenkollen um.

Der Norweger Sondre Norheim knackt den bis dato 33 Jahre bestehenden Weitenrekord und springt mit 30,5 Meter direkt in die Geschichtsbücher – damals noch mit Skistöcken, um beim Anlauf die Balance halten zu können. Norheim ist ein echter Wegbereiter: Er war es auch, der als erster Sportler eine Skibindung verwendete.

