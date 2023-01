Skitouren-Ausrüstung: Alles, was du wissen musst!

Du bist Skitouring-Enthusiast und hast Lust auf eine ganze besondere Herausforderung? Dann sei von 23.01.2023 bis 19.02.2023 bei der Red Bull Raufgänger Challenge dabei & zeige uns, dass du innerhalb von 3 Wochen 3.798 Höhenmeter zurücklegen kannst. Alle Infos findest du auf https://www.redbull.com/at-de/cartoons/raufgaenger

Skitourengehen ist mehr als nur ein Sport! Die Erkundung der Berge ohne auf Lifte angewiesen zu sein und ohne den Menschenmassen auf den Pisten ausweichen zu müssen, lässt dich die Natur unmittelbar spüren. Seit einigen Jahren wehren sich immer mehr Menschen gegen die überteuerte Massenabfertigung in den Skigebieten und der Trend geht wieder in Richtung Freiheit und Natur erleben. Beheizte Sesselliften und wummernde Bässe in den Aprés Ski Hütten haben mit der ursprünglichen Idee sich im Freien zu bewegen nicht mehr viel zu tun – die Leute wollen wieder „back to the roots“.

Bevor du dich daran wagst eine Tour zu planen und diese dann auch in die Tat umzusetzen, solltest du dich mit den Gefahren, die so ein Vorhaben mit sich bringt, gründlich auseinander setzen. Lawinenkunde, Verhalten bei Wetterumschwüngen, Erste Hilfe und der richtige Umgang mit dem Material sind nur einige Aspekte, die zu einem sicheren Tourenerlebnis gehören, deshalb: ohne die richtige Vorbereitung oder Personen, die Erfahrung mitbringen, sollte man sich nicht in dieses Abenteuer stürzen. Hat man die Sache im Griff, gibt es wenige schönere Dinge, die man da Draußen erleben kann. Um deinen ersten Schritte zu wagen, brauchst du folgendes:

01 Tourenski?

Tourenski sind speziell für das Gelände entwickelte Ski, die den Aufstieg und auch die Abfahrt ermöglichen. Es gibt je nach Einsatzzweck aufstiegsorientierte und eher abfahrtsorientierte Modelle. Möchte man Berge erklimmen und ist viel bergauf unterwegs sein, macht es natürlich Sinn, auf einen leichten “Aufstiegstourer“ zurückzugreifen. Die Abfahrtsperformance leidet zwar etwas unter dieser speziellen Bauweise, aber wenn die Priorität beim Aufstieg liegt, kann man hier Abstriche machen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch „Abfahrtstourer“ und „Freerider“, die am Weg nach unten mehr Laufruhe und Stabilität garantieren. Diese Ski sind im Normalfall ein wenig schwerer, doch für Powder, Bruchharsch und andere veränderte Schneearten geeignet. Das Wettkampfsegment, in dem jedes Gramm zählt, bietet weitere Abstufungen, die sich jedoch mächtig im Preis niederschlagen. Was die Länge betrifft, ist es wichtig die Tourenski nicht zu kurz zu wählen. Zwar erhöht ein kurzer Ski die Wendigkeit, im Neuschnee hat dieser aber weniger Auftrieb und taucht im Bruchharsch schneller ab. Die Standardlänge für Allroundtourer liegt bei Körpergröße minus zehn Zentimeter. Variantenfahrer und Abfahrtstourer sollten ihre Ski in Richtung Körperlänge wählen.

Abseits der überfüllten Skigebiete. © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

02 Welche Tourenbindung?

Tourenbindungen wurden speziell für Tourenski entwickelt und geben beim Aufstieg einen gewissen Komfort. Der Skischuh wird mit der Spitze in der Bindung fixiert, damit die Ferse vertikal beweglich bleibt und man so bergauf die Ferse vom Ski abheben kann und ein bequemes Steigen möglich ist. Generell unterscheidet man Plattenbindungen, bei denen die ganze Bindung mit dem Fersenteil um die Schuhspitze vertikal beweglich ist, und Pinbindungen, bei denen nur der Schuh beweglich und das Fersenteil am Ski fixiert ist. Plattenbindungen sind in der Regel deutlich schwerer, bieten aber mehr Komfort und Sicherheit bei der Auslösung. Pinbindungen sind dagegen leicht, sehr beweglich, aber etwas komplizierter in der Bedienung und bieten weniger Auslösesicherheit. Tendenziell geht der Trend zu Pinbindungen, das wichtigste ist am Ende jedoch immer, dass man sich mit dem Handling der Bindung vertraut macht und sich wohl fühlt. Bei Schwierigkeiten solltest du beim Fachmann nachfragen, damit auch der Sicherheitsaspekt nicht zu kurz kommt.

Der Weg ist das Ziel. © Fischer

03 Skitourenstöcke

Skitourenstöcke sind ein wichtiger Teil der Ausrüstung und auch hier sollte man nicht sparen. Die Stöcke sollten stabil, aber auch leicht, in der Länge verstellbar und in ihrer Gewichtsverteilung ausgewogen sein. Einfach verstellbare Handschlaufen sind von Vorteil. Im Normalfall sollte man die Stöcke so einstellen, dass sie etwa zehn Zentimeter länger als die Pistenstöcke sind. Man muss einfach ein wenig herum probieren und herausfinden, wie man sich am wohlsten fühlt – die Einstellungen variieren wahrscheinlich von Tour zu Tour bzw. können an flachere und steilere Abschnitte angepasst werden. Wichtig ist weiters ein großer Teller und eine krallenförmige Spitze, damit der Stock im tiefen Schnee genug Auftrieb hat und auch auf felsigem Untergrund guten Halt bietet.

Der Freiheit entgegen. © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

04 Skitourenschuhe

Zwar unterscheidet sich der Aufbau von Tourenschuhen nicht extrem vom Pistenschuhen, trotzdem sollte man für seine Touren auch einen speziellen Schuh besorgen. Der größte Unterschied besteht im Gewicht und der Flexibilität - Innenschuh und Schale müssen miteinander harmonieren und auch der Fuß mit dem ganzen System. Das ist nicht immer ganz einfach und man sollte sich hier Zeit nehmen und so viele Schuhe wie möglich probieren und sich vom Profi beraten zu lassen. Viele Modelle bieten die Möglichkeit von hart auf weich umzustellen, und so an Aufstieg oder Abfahrt anzupassen Beim Kauf kann man die Schuhe eher eng/klein wählen, weil sie sich nach mehreren Abfahren weiten. Achtung: Manche Skitourenschuhe sind nur mit Bindungen der gleichen Marke verwendbar!

Auch so kann eine Skitour aussehen! © Ray Demski / Atomic / Red Bull Content Pool

05 Skitourenfelle

Die Felle sind einer der wichtigsten Teile der Skitourenausrüstung und man sollte hier besonders auf die Qualität achten. Die Skitourenfelle werden beim Aufstieg unter den Ski geklebt bzw. befestigt und ermöglichen den „rutschfreien“ Weg nach oben. Die Seite für den Schneekontakt besteht aus Mohair (dem Fell der Angoraziege) oder Synthetik bzw. aus einer Mischung der beiden. Die „Problem“ mit den Skitourenfellen: Einerseits müssen sie gut gleiten, um einen angenehmen und nicht zu kräfteraubenden Aufstieg zu ermöglichen, andererseits ist der Grip extrem wichtig, um nicht andauernd wieder nach hinten abzurutschen. Problem Nummer zwei: das Anstollen! Der Schnee kann an den Fellen sehr stark Anhaften, was ein Vorwärtskommen beträchtlich erschwert. Wenn man bei Plustemperaturen und feuchtem Schnee losgeht und mit zunehmender Höhe die Temperatur sinkt und der dann kalte Pulverschnee am feuchten Fell anhaftet. Um das Anstollen zu verhindern, hat jeder erfahrene Skitourengeher seine eigenen kleinen Tricks: Imprägnieren der Felle, Fellpflegespray, Ski wachsen, Felle trocken halten. Mittlerweile gibt es Felle, die ohne Kleber auskommen und auf Adhäsion setzen.

Das Material muss Extremen standhalten. © Christian Pondella

06 Harscheisen

Harscheisen werden unter der Bindung montiert, um bei eisigen und harten Bedingungen ein Abrutschen zu verhindern. Sie bestehen aus Aluminum oder Stahl und graben sich mit ihren spitzen Zacken beim Aufstieg in den Untergrund und geben so mehr Halt. Harscheisen sollte man immer dabei haben, auch wenn sie nicht so oft verwendet werden. Man sollte sie besser früher als zu spät anlegen, um im steilen Gelände mehr Sicherheit zu haben – außerdem ist es einfacher die Eisen im flachen Gelände zu montieren.

Mehr Grip mehr Spaß! © martinhartley.com

07 Bekleidung

Die richtige Bekleidung auf Skitour auszuwählen, ist keine leichte Sache, das Zwiebelprinzip mit hochwertiger, schnell trocknender und funktioneller Unterwäsche macht hier aber am meisten Sinn. Man sollte immer die Möglichkeit haben sich schnell und einfach aus- oder anzuziehen, damit man schnell auf die Bedingungen reagieren kann. In Bewegung, vor allem beim Aufstieg, produziert man viel Wärme, erhitzt den Körper sehr stark, schwitzt und verliert viel Flüssigkeit. Bei der Abfahrt wird es durch den Fahrtwind kälter und man braucht dann in jedem Fall noch eine wärmende und trockene Schicht. Weitere Bekleidungsstücke: Handschuhe (Ersatzpaar im Rucksack), Mütze, Funktionssocken, Sonnenbrille/Gletscherbrille, Gamaschen.

Für alle Situationen ausgerüstet. © [unknown]

08 Skitourenrucksack

Für eine Tagesskitour empfehlen wir einen 20 - 40 Liter großen Rucksack, der widerstandsfähig, wetterfest, leicht zugänglich, auch mit Handschuhen bedienbar sein soll. Außerdem sollte der Rucksack verschiedene Einstellmöglichkeiten aufweisen, damit man flexibel auf die Bedürfnisse reagieren kann. Zudem ist ein breiter, gepolsterter Hüftgurt in Kombination mit einem Brustgurt von Vorteil. Rückengestelle, die für eine gute Durchlüftung sorgen, sind Geschmackssache. Die Möglichkeit einen Trinkschlauch mit Camelbak mitzuführen oder alternative Zugänge zu Lawinen- bzw. Notfallausrüstung sind von Vorteil, genauso wie Materialschlaufen, die den Transport von extra Equipment erleichtern.

Drei Rucksäcke auf dem Weg nach oben. © Phil Wickens

09 Sicherheitsausrüstung

Das Thema Sicherheit spielt bei Skitouren eine elementar wichtige Rolle, da man sich abseits der gesicherten Pisten begibt und Rettungsteams oft ein wenig länger brauchen, um zur Unfallstelle zu kommen. Außerdem ist die Lawinengefahr immer gegeben – wir werden darauf aber noch in einem Sicherheits-Special näher eingehen. Die wichtigsten Materialien nur kurz: Helm, Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (LVS), Lawinenschaufel, Lawinensonde, Safety- Set, Erste-Hilfe-Set und Biwaksack.

Sicherheit geht vor! © Mattias Fredriksson

Wenn du auf der Suche nach Skitouren, Wanderungen und den schönsten Hütten Österreichs bist, dann schau dich auf www.bergwelten.com um. Dort findest du alles, was du für ein unvergessliches Naturerlebnis brauchst.

10 Red Bull Raufgänger Challenge

Lust auf Skitouring bekommen? Sei von 30.01.2023 bis 19.02.2023 bei der Red Bull Raufgänger Challenge dabei & zeige uns, dass du innerhalb von 3 Wochen 3.798 Höhenmeter zurücklegen kannst. Alle Infos findest du auf https://www.redbull.com/at-de/cartoons/raufgaenger