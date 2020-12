Nur am Pistenrand aufsteigen

Nur am Pistenrand aufsteigen : Dies entspricht der allgemeinen Verhaltensregel des Internationalen Ski-Verbandes FIS Nr. 7. Dabei hintereinander nicht nebeneinander gehen. Auf den Skibetrieb achten.

