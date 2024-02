Skull and Bones entpuppt sich als erstaunlich motivierendes Piraten-MMO

Drehen wir die Zeit zurück. Wir schreiben das Jahr 2013. Mit Assassin’s Creed IV: Black Flag verfrachtet Ubisoft das beliebte Assassinen-Abenteuer in das goldene Zeitalter der Piraterie und führt mit gewaltigen Seeschlachten ein ganz neues Spielelemente ein.

Unter dem Arbeitstitel Black Flag Infinite werkelt das Team an einer MMO-Erweiterung, die Jahre später als Skull and Bones zu einem eigenständigen Spiel werden sollte. Doch die Odyssee beginnt. Nach der Vorstellung im Rahmen der E3 2017 wird es still um das Piraten-MMO, der Release musste seit 2019 immer wieder verschoben werden. Nun, nach rund zehn Jahren, ist das neue Game endlich fertig. Ob sich das Warten auf Skull and Bones gelohnt hat und was euch im Spiel erwartet, lest ihr hier.

01 Das steckt in Skull and Bones

Nach etlichen Verschiebungen und Jahren in der Entwicklungs-Hölle ist Skull and Bones nun also endlich fertig. Dabei hat sich das Spielkonstrukt in den Jahren immer wieder verändert. Was für ein Game ist Skull and Bones denn nun überhaupt geworden?

Vor allem im Kampf gegen andere Schiffe geht ordentlich die Post ab. © Ubisoft

Nun: Im Grunde handelt es sich um ein waschechtes Piraten-Abenteuer , das wuchtige Seeschlachten mit Rollenspielelementen , einem Crafting-System und MMO-Gameplay kombiniert. Ihr schippert wahlweise allein oder kooperativ mit anderen Piraten und Piratinnen über den Ozean, erledigt verschiedene Aufträge und baut euer Schiff und eure Crew immer weiter aus.

Besonders im Koop-Modus entfaltet Skull and Bones sein volles Potenzial: Gemeinsam mit bis zu zwei weiteren Spieler:innen könnt ihr als Flotte die Weltmeere unsicher machen. Und das dank Crossplay auch plattformübergreifend zwischen PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S . Alles mit dem Ziel, irgendwann einmal zum größten Piraten der Weltmeere aufzusteigen - von dem garantiert jeder etwas gehört hat.

02 Welches Schiff darf es denn sein?

Die meiste Zeit verbringt ihr in Skull and Bones auf den Planken eures Schiffs. Kein Wunder, macht euch das Spiel doch zum Kapitän oder zur Kapitänin eures eigenen Kahns . Dazu erstellt ihr zu Beginn des Spiels eine eigene Figur und startet nach einem Schiffbruch zunächst bei Null.

Durch das Erfüllen von Aufträgen und Sammeln von Materialien schustert ihr im Spielverlauf immer größere Schiffe zusammen (Zwölf an der Zahl), die mit unterschiedlichen Besonderheiten aufwarten. Die kleine Bedar ist beispielsweise besonders wendig, bietet aber wenig Platz für Kanonen und Ausrüstung und hält auch nicht sonderlich viel aus.

In der mittleren Klasse findet sich mit der Brigantine ein schnelleres und stärkeres Gegenstück, das mehr Platz bietet und erhöhten Schaden beim Rammen anderer Kutter verursacht. Wer es gerne feuriger Mag, klemmt sich hinter das Steuerrad der Sambuk , die nicht ganz so robust gebaut ist, allerdings massiven Feuer-Schaden bei anderen Schiffen verursacht . Für Abwechslung ist also gesorgt, das Ganze spielt sich enorm taktisch - vor allem im Koop.

Die Schiffstypen warten mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen auf. © Ubisoft

Damit ihr diese Boote aber überhaupt erst befehligen und steuern könnt, müsst ihr einen bestimmten Ruhm-Level erreicht und die notwendigen Materialien gesammelt haben. Auch die entsprechende Schiffs-Blaupause wird bei fortschrittlichen Booten vorausgesetzt.

Erst dann könnt dem Schiffsbauer in der Piratenhochburg Saint-Anne oder an anderen Orten den Auftrag erteilen. Dafür erledigt ihr im Rahmen von Landgängen viele kleinere Aufgaben und fischt Treibgut aus dem Meer.

Vor allem die Upgrades und Anpassungen des eigenen Bootes, sowie die Crew und der Spielfigur gehören zu den größten Stärken von Skull and Bones. Dabei bietet der Titel genügend Inhalte, um euch 40-50 Stunden lang bei Laune zu halten.

03 Fokus auf Seeschlachten

Anders als in Black Flag, liegt der Fokus von Skull and Bones klar auf den Seeschlachten . Boot gegen Boot, Crew gegen Crew beharkt ihr euch mit Kanonen und allem, was die Planken noch so hergeben. Durch die verschiedenen Schiffsklassen erlaubt der Titel unterschiedliche Spiel-Stile , die mit Tank, Damage Dealer und Support fast schon an klassische Rollenspiele erinnern.

Ob ihr euch also an Bord eines leichten und wenigen Aufklärungsschiffs oder eines wuchtigen Schlachtschiffs befindet, hat enorme Auswirkungen auf das Gameplay.

Wer seinerzeit das Piraten-Assassinen-Abenteuer gespielt hat, findet sich in den wuchtigen Seeschlachten schnell zurecht. Im Kampf gegen andere Schiffe gilt es, euren Kahn entsprechend auszurichten und die Stärken sowie Schwachstellen gekonnt einzusetzen .

Die raue See wartet mit allerlei Gefahren auf. © Ubisoft

Vom Ausguck aus lässt sich ausmachen, wo die anderen Boote besonders anfällig sind . Dieses Wissen nutzt ihr dann vom Steuerrad aus für euren Vorteil. Allzu komplex werden die Kämpfe auf hoher See zwar nicht, wuchtig inszeniert und spaßig sind sie aber allemal. Auch gilt es, die Windrichtung mit einzuplanen und für genügend Speis und Trank der Crew zu sorgen.

Natürlich bekommt ihr es auf hoher See nicht nur mit anderen Schiffen zu tun. Auch Meerungeheuer und knackige sowie abwechslungsreiche Bosskämpfe stehen auf dem Programm.

Auf Dauer fehlt es den Seeschlachten jedoch etwas an Abwechslung. Bleibt zu hoffen, dass die Gefechte im Endgame von Skull and Bones etwas taktischer werden. Dafür fließt eine gehörige Portion Taktik in die Kämpfe mit ein.

04 Land in Sicht

Skull and Bones setzt auf eine riesige Open World, die ihr frei erkunden könnt . Dabei trefft ihr immer wieder auf andere Schiffe, die mal von der KI und mal von anderen Spielern gesteuert werdet. Ob ihr euch mit diesen anlegt, um beispielsweise neue Beute und Upgrades zu sammeln, ist stets euch überlassen.

Allerdings seid ihr nicht nur auf dem Wasser unterwegs. Sämtliche Inseln lassen sich auch ansteuern und bieten die Möglichkeit, an Land zu gehen. Dabei wird allerdings schnell klar, dass der Fokus auf hoher See liegt.

Die Landgänge sind stimmig inszeniert, bieten aber wenig Tiefgang. © Ubisoft

Denn abseits kleinerer Piratenlager und Außenposten mit Händlern oder Anschlagtafeln für neue Aufträge gibt es hier kaum etwas zu entdecken. Immerhin lassen sich auf so manchem Eiland Schätze suchen und bergen , wirklich motivierend sind die Landgänge auf Dauer allerdings nicht. Entsprechend schnell lichtet ihr also wieder den Anker und lasst euch von Wind und Gezeiten weitertragen.

05 Der Weg ist das Ziel

Keine Frage: Am meisten Spaß macht Skull and Bones auf hoher See, doch auch da fehlt es aktuell noch etwas an Langzeitbeschäftigung. Immerhin verrät die Roadmap zur ersten Saison bereits, dass ihr euch auf einige spannende Bossfights und Gameplay-Neuerungen freuen dürft. Warum es die nach sieben Jahren Entwicklung nicht gleich ins Spiel geschafft haben, weiß vermutlich nur Ubisoft selbst.

Mit seinem Fokus auf die spannenden Seeschlachten dürfte Skull and Bones bei Fans des Piraten-Settings durchaus auf Zustimmung stoßen . Auch das Upgrade-System und die abwechslungsreichen Schiffstypen überzeugen, daneben gibt es aber viele Elemente, die einfach nicht mehr zeitgemäß und stimmig wirken.