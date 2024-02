Skull and Bones Guide: Die besten Tipps zum Einstieg

Nach unzähligen Verschiebungen ist das Piratenabenteuer Skull and Bones endlich gestartet und wenn auch nicht alle Kanonen zünden, gibt das Piraten-MMO doch eine gute Figur ab . Wer sich schnellstmöglich zum König der Weltmeere aufmachen will, bekommt in unserem Skull and Bones Guide die besten Tipps und Tricks für den Start .

01 Aktiviert die Schiffs-Untertitel

Die Untertitel für "Mein Schiff" sind extrem nützlich, wenn die Post abgeht © Ubisoft

In Skull and Bones hält euch eure Crew regelmäßig über alles auf dem Laufenden, was in eurer direkten Umgebung passiert . Birgt eine Insel Materialien oder Schätze? Näher sich ein feindlicher Pirat von der Seite? Seid ihr gerade an einem Außenposten vorbeigesegelt?

All das verrät euch eure Mannschaft. Auf hoher See kann es aber schnell mal turbulent werden. Aktiviert daher in den Einstellungen unbedingt die Untertitel für euer Schiff . So seht ihr auch auf dem Bildschirm, wenn eure Crew etwas entdeckt hat.

02 Verringert die Ladung

Während ihr so über das Meer schippert, Materialien sammelt und andere Schiffe versenkt, füllt sich der Frachtraum eures Schiffs . Ist der Kahn überladen, kostet euch das Geschwindigkeit und Wendigkeit , was in einem Kampf entscheidend sein kann. Und sollte euer Boot sogar mal versenkt werden, ist mit etwas Pech die gesamte Ladung futsch.

Die Lösung: Leer euren Frachtraum regelmäßig aus und packt die Waren in das Lagerhaus . Das geht einfach per Knopfdruck über das „Fracht verwalten“-Menü.

Überschüssige Fracht wandert ins Lagerhaus. © Ubisoft

Nehmt wenn möglich immer nur die nötigsten Waren wie Munition, Nahrung und Reparatursets mit. Wenn ihr handeln wollt, könnt ihr auch Handelswaren im Schiff belassen, alles andere kommt ins Lagerhaus.

03 Überblick behalten mit dem Tagebuch

Etwas versteckt in Skull and Bones findet sich das Tagebuch , in dem ihr alle aktiven Verträge, Hauptmissionen und Nebenaufgaben schön übersichtlich aufgelistet findet. Wie ihr da ran kommt? Öffnet die Karte und drückt dann die X- oder Viereck-Taste, um das Tagebuch zu öffnen.

04 Zoomt die Karte heran

Wer ganz nah heranzoomt, sieht wo Materialien und Wildtiere zu finden sind. © Ubisoft

Ihr seid auf der Suche nach bestimmten Materialien oder Wildtieren, habt aber keine Ahnung, wo ihr diese finden könnt? Wenn ihr eure Karte öffnet und auf das Maximum heranzoomt, werden euch Symbole für Materialien, Wildtiere und vieles mehr angezeigt . So könnt ihr sofort sehen, was sich wo finden lässt.

05 Sondiert die Lage mit dem Fernrohr

Mit dem Fernrohr könnt ihr andere Schiffe scannen. © Ubisoft

Das Fernrohr erhaltet ihr schon sehr früh in Skull and Bones. Und es kann deutlich mehr als nur einen verschwommenen Blick auf das Geschehen um euren Kutter herum zu liefern. Schaut ihr euch beispielsweise einen Außenposten oder ein anderes Schiff länger an, erhaltet ihr zusätzliche Informationen über Stärke, Panzer, Beute und viele weitere Parameter . Also: Immer schön Ausschau halten.

06 Entzündet die Piratenfeuer

In den Außenposten von Skull and Bones könnt ihr an Land gehen und mitunter sogar recht große Areale untersuchen. Dort findet ihr die sogenannten Piratenfeuer , die ihr unbedingt entzünden solltet, bevor ihr wieder in See stecht.

Piratenfeuer liefern eurer Crew einen temporären Ausdauer-Buff. © Ubisoft

Sie erhöhen nämlich eine Weile lang die Ausdauer eurer Crews , was sich im rauen Ozean als enorm nützlich erweist. Außenposten, die ein Piratenfeuer aufweisen, sind durch ein Leuchtturm-Symbol auf der Karte erkennbar .

07 Fokussiert euch auf Blaupausen

Im Laufe der Zeit sammelt ihr mehr Silber an (die Währung in Skull and Bones). Dieses solltet ihr zunächst in Blaupausen investieren , die ihr bei Händlern und Kaufleuten überall auf der Map kaufen könnt.

Damit schaltet ihr neue Bewaffnungen, Rüstungen und sogar ganz neue Schiffe frei, was euch sehr schnell einen enormen Vorteil verschaffen könnt, wenn ihr es auf offener See mit anderen Piraten und Piratinnen zu tun bekommt.

08 Schnell den Rum erhöhen

Ruhm dient in Skull and Bones als Erfahrung , mit der ihr im Level aufsteigt und neue Boote oder Items freischaltet . Doch wie kann man möglichst schnell leveln?

Den meisten Ruhm erhaltet ihr natürlich für das Absolvieren von Hauptmissionen , doch werdet ihr schnell feststellen, dass das nicht ausreicht. Denn schon bald sind die Hauptaufträge hinsichtlich der Levelanforderung über dem eurigen.

Wer schnell seine Ruhm erhöht, hat auf hoher See einen immensen Vorteil. © Ubisoft

Ruhm erhaltet ihr auch für das Abschließen von Nebenmissionen und Aufträgen , die ihr beispielsweise an den Anschlagtafeln in Saint-Anne finden könnt. Manche davon liegen mitunter sogar direkt auf der Route, die ihr als nächstes einschlagen sollt.

Es macht also Sinn, Haupt- und Nebenmissionen miteinander zu verknüpfen, wenn möglich. Erfahrung gibt es zudem auch, wenn ihr Schiffe versenkt, Siedlungen plündert oder einfach nur die Meere erkundet .

09 Reich werden mit Handelswaren

Vor allem im sicheren Hafen von Saint-Anne findet ihr viele Händler. © Ubisoft

Wenn ihr schnell an Silber kommen wollt, empfiehlt es sich, Handelswaren zu verkaufen – denn die (im Frachtraum grün gekennzeichnet) sind einzig und allein zum Verkaufen da. Achtet jedoch darauf, die Waren nicht unter Wert zu verhökern , denn nicht alle Händler:innen zahlen denselben Preis.

Im Verkaufs-Menü sehr ihr unterhalb der jeweiligen Waren einen roten oder einen grünen Pfeil. Der rote Pfeil zeigt an, dass die entsprechenden Handelsleute die Ware zu einem niedrigen Preis ankaufen, der grüne hingegen deutet an, dass ihr hier mehr für eure Waren kassiert.