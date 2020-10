Die Geschichte der Slam Dunks anhand der 5 einflussreichsten Videospiele

Der Slam Dunk - Ausdruck bemerkenswerter Leistungsfähigkeit und vereinender Schlachtruf auf dem Basketballfeld zugleich. Kein Comeback in einem Match wird so deutlich in Gang gesetzt, wie durch einen spektakulären Slam Dunk. Selbst im heutigen modernen Basketball, wo 250-Punkt-Matches anhand unglaublich präziser Freiwerfer an der Tagesordnung stehen, hat der Slam Dunk nichts von seiner Magie verloren. Er bringt eben weit mehr als 2 Punkte auf der Tafel.

Entwickler von Basketballspielen haben dies schon früh verstanden und entsprechend der vorherrschenden Technik versucht, diese Magie einzufangen. Mit herausragenden Dunking-Spezialisten aus der NBA wurden Marketing Deals geschlossen, um deren unverkennbare Bewegungscharakteristik in flüssige Animation umzusetzen. Auch haben Spiele den realen Hype um den Slam Dunk kontinuierlich mit neuen Wettbewerbs-Modi bedacht. Das komplette Genre, von den frühen Arcade Spielen der späten 70er bis hin zur jüngsten NBA 2K Veröffentlichung, haben diesem ikonischen Spielelement ihren Respekt erwiesen.

One on One (EA, 1983: Apple II, Commodore 64, Atari 8-bit, ColecoVision, DOS)

One on One hat einen gewaltigen Sprung für das Genre gemacht © AE/Atari

Der erste Ausflug ins Sport-Genre von EA ist kaum zu überschätzen. One on One war die erste Basketball-Simulation, in der die spielbaren Figuren unterschiedliche Fähigkeiten besaßen. Zudem handelte es sich bei ihnen um zwei der bekanntesten NBA Superstars der 80er - Julius Erving und Larry Bird. Der Bauplan der lizensierten Sport Franchises war geboren - und er hält bis heute an.

One on One war auch das erste Spiel, das einen ordentlich animierten Slam Dunk aufwies. Frühere Spiele hatten sogar nur Freiwürfe im Offensiv-Repertoire. Hier konnte man dribbeln, zum Layup aufsteigen und einen 360 Grad Einhand-Dunk im Korb versenken, der manchmal sogar das Korbbrett bersten ließ (sehr zum Leidwesen der Putz-Crew, die daraufhin ihre Arbeit aufnahm). Ein bahnbrechender Titel, der EA an die Spitze der Entwickler schoss. Auch Irving freut sich bestimmt darüber, wurde er doch mit Aktienanteilen and er Firma bezahlt.

Wie spielt es sich heute?

Die Steuerung ist natürlich in die Jahre gekommen und der Schiedsrichter pfeift äußerst gern, doch gegen einen Freund machen die Matches noch immer Spaß.

Double Dribble (Konami, 1986: Arcade, NES, Commodore 64, Amiga, Game Boy, iOS)

Double Dribbles Grafik sorgte damals für Begeisterung © Konami

Konamis Nachfolger von Super Basketball setzte die Kunst des Dunking an erster Stelle. Hierbei wurden die Slam Dunks als spektakuläre Zwischensequenzen gezeigt. Sobald man den letzten Gegner hinter sich ließ und zum Korb aufstieg kam eine der Slam-Variationen in flüssiger Animation als Belohnung.

Es ist schon ironisch, dass ein Spiel, welches den Sport mit soviel Liebe zum Detail nachahmte, über eine der merkwürdigsten Steuerungen im Sport-Genre verfügte. Um sich mit dem Ball bewegen zu können, musste man stets auf die Bewegungstaste(!) hämmern - dies sollte die Anstrengung beim Dribbeln simulieren.

Double Dribble war wegen der umständlichen Steuerung berühmt-berüchtigt © Konami

Wie spielt es sich heute?

Genauso merkwürdig und konter-intuitiv wie damals. Für Grafik-Historiker ist aber trotzdem einiges dabei, was es vor 1986 nicht gab.

NBA Jam (Midway, 1993: Arcade, SNES, Mega Drive, Game Boy, Sega Saturn)

NBA Jam spielt sich immer noch fantastisch © Midway

Spieler von damals werden beim Ausruf "Boomshakalaka" bestimmt von ihren Sitzen springen. NBA Jams Kommentator Tim Kitzrow verlieh dem Ausdruck, der urprünglich aus der Soulmusik stammt, eine gänzlich neue Bedeutung. Es wurde zum Assoziationsausdruck des erfolgreichsten Arcade-Sportspiels, indem die NBA Stars tatsächlich übermenschliche Kräfte hatten.

Dunks kamen in vielen verschiedenen Variationen von Midways Interpretation eines 2 vs 2 Matches. Doch alle hatten gemeinsam, dass sie die Gesetze der Physik links liegen ließen, geschweige die Limitationen menschlicher Körper. Saltos und co. mit abschließendem Mega-Dunk waren hier Sache eines Knopfdrucks. Außerdem wurde der Ball zu einem Feuerschweif, der das Netz in Schutt und Asche verwandelte. Ein Meilenstein der Spielhallenautomaten.

Wie spielt es sich heute?

Genauso großartig wie damals. Als der 9-fache NBA All Star Gary Payton erfuhr, dass er nicht in NBA Jam war, kontaktierte er Midway mit einem äußerst großzügigen Angebot, um inkludiert zu werden.

NBA Street V3 (EA, 2005: PlayStation 2, Xbox, GameCube)

NBA Street V3 sorgte mit dediziertem "Trick Stick" für extrem viel Flair © EA

NBA Street V3 brachte eine neue Mechanik in das Genre, die seitdem in jeder Basketball-Simulation zum guten Ton gehört - den Trick Stick. Sobald man mit dem rechten Analogstick eine Richtung einschlug, führte man ein entsprechendes Dribbling aus. So wurden die Möglichkeiten beim Fortbewegen auf ein völlig neues Level gehoben. Á propos, natürlich beeinflusste der Trick Stick auch die Art des Slam Dunks.

Die Kreativität der Spieler wurde durch eine cartoon-artige Überzeichnung der Moves als auch durch extrem lange "in Air" Zeiten gefördert, wo sie im wahrsten Sinne des Wortes "on-the-fly" ihre Lieblingsmoves aneinanderreihen konnten. Kein Wunder, dass Legenden wie Magic Johnson oder Wilt Chamberlain unter den Fan-Favoriten LeBron James und Kobe Bryant auftauchten. Sogar ein italienischer Klemptner hatte auf dem GameCube das Vergnügen.

In Sachen Stil gibt NBA Street den Ton an © EA

Wie spielt es sich heute?

Der Slam Dunk Contest verliert schnell an Reiz (vor allem die nicht wegschaltbaren Zwischensequenzen nerven mit der Zeit), doch die 3 vs 3 Matches haben bis heute nichts von ihrer Faszination eingebüßt.

Mario Slam Basketball (Square Enix, 2006: Nintendo DS)

Donkey Kong beim Dunking zu beobachten, verliert nie seinen Charme © Nintendo/Square Enix

Charles Barkley bei einem Dreifachsalto vorm Dunk zu beobachten ist auf jeden Fall eine Sache für sich, doch Bowser mittels mehrfachen Explosionen in die Lüfte zu heben bevor er einen ultimativen Slam Dunk mit anschließender Pilzwolke ausführt, ist schon etwas ganz anderes. Nintendo hat bisher jeder bekannten Sportart seinen eigenen Charme aufgesetzt und so macht es auch beim Basketball irrsinnigen Spaß Mario & co. abseits von Rettungsmissionen zu bewundern.

Erstaunlich ist zudem, dass Mario Slam Basketball über eine beachtliche technische wie taktische Spieltiefe verfügt. Dribbling in gewissen Bereichen bringt Zusatzpunkte, wenn anschließend der Ball im Korb versenkt wird. Dieser Twist im Regelbuch macht eine Aufholjagd umso spannender. Unterlegt wird das Ganze von komplexen Eingaben für Super-Dunks, die mit der Dramatik von Mortal Kombat Fatalities locker mithalten können. Donkey Kongs Konga Dunk beispielsweise verlangt von euch, dass ihr auf dem Touchscreen 5 Punkte, die ein M symbolisieren, zur Vorbereitung antippt und dann zur Ausführung nachfährt.

Mario Slam nutzte den Dual-Screen des DS perfekt © Nintendo/Square Enix

Wie spielt es sich heute?