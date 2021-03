schlummert also schon seit Jahren in seinem Kopf. Monatelang dauerten die Vorbereitungen für dieses einmalige Projekt im Snowboard-Paradies. Dass er dafür auf einem E-Motorrad fahren muss, das weder Lärm macht noch den Schnee verschmutzt, war eine unabdingbare Voraussetzung.

Spielen mit dem Bike, das ist alles was ich will.

Eine logistische und technische Meisterleistung

Um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen, begaben sich Mat Rebeaud und sein Team im Dezember auf Erkundungstour. Zunächst musste er sich mit einem Untergrund vertraut machen, mit der er keine Erfahrung hatte. "Ich habe noch nie auf Schnee trainiert. Ich wusste also nicht wie mein Motorrad reagieren würde."

