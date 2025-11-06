Progression seit '92: Entdecke die Meilensteine des Snowboard-Slopestyle

Der Snowboard-Slopestyle wird in Kürze zum vierten Mal bei der wichtigsten Veranstaltung des Wintersports ausgetragen - die Disziplin gehört zu den am meisten erwarteten Highlights der letzten Spiele. Da Quadruple Corks nicht mehr nur eine theoretische Möglichkeit sind, stellt sich eine Frage: Wie konnte der Slopestyle sein heutiges technisches Niveau erreichen?

Wir haben einen Blick zurück auf einige ikonische Momente der Slopestyle-Entwicklung geworfen und eine Yin- und Yang-Geschichte des Stils und des technischen Fortschritts gefunden - lass sie uns dir erzählen...

01 1992 - Jeff Brushie's Riesenslalom-Methode

Die Geschichte des Slopestyle beginnt nicht mit dem Slopestyle selbst. Es ist unmöglich, die Geschichte zu erzählen, ohne andere Disziplinen mit einzubeziehen. Anfang der 90er Jahre wurden Freestyle-Snowboarder von Sponsoren und Veranstaltern unter Druck gesetzt, an Rennen teilzunehmen, obwohl sich viele von ihnen lieber auf die Halfpipe und das Drehen von Videos konzentrieren wollten. Jeff Brushie, der als Anführer einer Welle von skatebegeisterten Athleten eine neue Ära des Freestyle einleitete, zeigte dem skizentrischen Establishment, dass das Snowboarden bereit war, eine neue Richtung einzuschlagen, als er mitten auf einem Riesenslalomkurs einen Method Air hinlegte. Obwohl Brushie seinen Trick einige Jahre vor dem klassischen Slopestyle-Wettbewerb zeigte, war dies ein entscheidender Moment, der den Weg dafür ebnete, dass es diese Wettbewerbe überhaupt gab.

02 1997 - Erste X-Games

Die Einführung der X-Games brachte dem Snowboarden eine noch nie dagewesene Bekanntheit. Die Games, zu denen auch die erste große Übertragung eines Slopestyle-Wettbewerbs gehörte, wurden in 198 Ländern in 21 Sprachen übertragen und von über 38.000 Zuschauer:innen besucht. Genauso wichtig wie die Reichweite war die Art und Weise, wie die Athleten ihren Sport präsentierten. Als Daniel Franck Frontside-Rodeos warf, Jim Rippey Rob Kingwill überflog und Barrett Christy Doppelgold im Slopestyle und Big Air gewann, wurde Snowboarden als ein echtes Spektakel präsentiert. Neue Zuschauer:innen sahen Energie, Freiheit und Kreativität und konnten nicht anders, als sich in das Snowboarden zu verlieben.

03 2005 - Einführung des Airbags

Airbags machten Events wie Red Bull Gap Session möglich © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Als 2005 die ersten Airbags auf den Markt kamen, wurde das Snowboarden schnell bekannt. Inspiriert von den Stunts des alten Hollywoods, sind Airbags aufblasbare Polster, die das Risiko beim Erlernen neuer Tricks minimieren sollen. Es dauerte nicht lange, bis die Elite-Snowboarder mit den Bags experimentierten: 2006 lud David Benedek mit seinem Projekt Gap Session die besten Snowboarder der Welt ein, um das Potenzial des neuen Trainingsgeräts zu testen. Bei dem Projekt gab es mehrere Premieren, darunter Benedeks bahnbrechende Frontside Double Cork 1260 (dreieinhalb Drehungen, davon zwei außerhalb der Achse) und Travis Rice ' Double Backflip Late 180. Alle Freestyle-Disziplinen des Snowboardens - Halfpipe, Big Air und Slopestyle - waren auf dem besten Weg, Double-Cork-Drehungen zur Norm werden zu lassen, und Airbags gaben den Athleten die nötige Sicherheit, um die Tricks zu lernen, ohne größere Konsequenzen befürchten zu müssen.

04 2007 - "That's it, That's All"

Travis Rice verändert das Game mit That's It, That's All. © Tim Zimmerman/Red Bull Content Pool

Mitte der 2000er Jahre teilten die größten Slopestyle-Stars ihre Zeit zwischen Wettkämpfen und Videodrehs auf. Rider wie Eero Ettala, Pat Moore und Andreas Wiig lernten beim Filmen neue Tricks und bauten sie nach und nach in ihre Slopestyle-Runs ein. Umgekehrt sahen sich die Fahrer in den Videos an, welche Tricks sie lernen mussten, um an der Spitze des Feldes zu bleiben. 2007 filmte Rice eine Reihe von Double Cork-Variationen für seinen bahnbrechenden Film That's It, That's All . Der Einfluss, den dieser Film damals auf das Snowboarden hatte, war enorm - ein neuer Standard wurde gesetzt. Rice hielt die Tricks nicht nur auf Film fest, er brachte sie auch zu Big Air Events und bewies damit einer neuen Generation von Athleten, dass diese Tricks einen Platz im Wettkampfsnowboarding hatten.

05 2011 - Mark McMorris' Backside Triple Cork 1440

Als Mark McMorris seinen ersten Triple Cork landete, rückte er ins Bewusstsein der Snowboarder. Er spannte vier volle Umdrehungen, während er dreimal von der Achse abkippte. Zwar waren schon Mitte der 90er Jahre Leute dreimal kopfüber gefahren und ein Jahr zuvor hatte Torstein Horgmo einen Frontside Triple Cork 1440 gelandet, aber all diese Airs waren eher "Flips" als "Corks". Ein Flip ist eine Drehung direkt über die vertikale Achse, während ein Cork eine umgekehrte Drehung ist, die irgendwo zwischen der vertikalen und horizontalen Achse des Athleten stattfindet. Es mag wie ein trivialer Unterschied erscheinen, aber Snowboarder wissen diesen Unterschied zu schätzen.

06 2014 - Das olympische Debüt von Snowboard Slopestyle in Sotschi

Als der Slopestyle sein olympisches Debüt feierte, wurden Triple Corks zur Norm in den Contest-Runs. Es war klar, dass sich die Diskussionen um das Podium um diese Tricks drehen würden. Doch die Frage, ob der Slopestyle das Snowboarden als stilistischen Sport repräsentieren würde, wurde immer lauter. Würde der Drang, so schnell wie möglich zu flippen und zu spinnen, die Leidenschaft in den Schatten stellen, die durch das rohe, kreative Riding zum Ausdruck kommt?

Sage Kotsenburg gab darauf eine klare Antwort: Er gewann, verzichtete aber ganz auf Spinning-Triples. Stattdessen baute er seinen Run auf kreative Tricks auf - vor allem einen Layback Tailpress mit einem Backside 180 Melon Grab in der Rail Section, einen Backside Double Cork 12 Holy Crail und einen noch nie dagewesenen Backside 1620 Japan.

07 2015 - Yuki Kadonos Back-to-Back 1620s

Yuki Kadono feiert sein noch nie dagewesenes Double © Burton/Red Bull Content Pool

Ein Triple Cork 1620 besteht aus viereinhalb Umdrehungen und erfordert, dass ein Athlet in seiner unnatürlichen Haltung entweder abhebt oder switch landet. Als Yuki Kadono bei den US Open 2015 zwei davon hintereinander machte, gelang ihm einer der technisch schwierigsten Tricks der Zeit und Sekunden später machte er ihn noch einmal rückwärts. Seine Landung beim zweiten Trick, einem Switch Backside Spin, war wunderschön. Er stampfte ihn mit Autorität in den Schnee und fuhr davon, als hätte er nie daran gezweifelt, dass er es schaffen würde. Das war nicht nur technisch eine Premiere, sondern auch der beste Beweis dafür, dass Triple Corks mit Stil gefahren werden können.

08 2018 - Anna Gassers Cab Triple 1260

1 Min Anna Gasser: First Ever Cab Triple! Anna Gasser steht am Stubaier Gletscher einen Cab Triple Underflip 1260 und katapultiert sich mit diesem Trick, den sie als erste Frau in der Geschichte des Snowboardens steht, hoch hinaus!

Am 13. November 2018 war Anna Gasser die erste Dame, die einen Triple Cork schaffte. Das Riding der Damen hatte sich rasend schnell entwickelt, und eine Reihe von Fahrerinnen hatten Double Corks, 900er und 1080er in ihre Wettkampfläufe eingebaut. Annas dreifacher 1260er verblüffte jedoch die Snowboardwelt. Es geschah spontan: "Es sollte windig sein, also bin ich ohne Erwartungen hinaufgefahren", erinnert sie sich. "Aber dann stellte sich heraus, dass es ein blauer Tag war, kein Wind und die große Schanze war in perfektem Zustand." Anna schaffte ihren Trick beim ersten Versuch, nachdem sie ihn zuvor nur einmal auf einem Airbag ausprobiert hatte. Seitdem hat sie es bei Wettkämpfen versucht, konnte aber nie sauber abspringen.

09 2021 -- 1800 Party bei den X Games Big Air

Das Big Air Event bei den X Games Aspen 2021 markierte einen Paradigmenwechsel. Im zweiten Run des Wettbewerbs legte Chris Corning einen Backside Quadruple Cork 1800 hin, bei dem er fünf volle Umdrehungen machte und dabei viermal von der Achse abkam. Das war zwar nicht der erste Quad-Cork und auch nicht der erste im Wettbewerb (diese Ehre wurde Billy Morgan 2015 und Marcus Kleveland 2017 zuteil), aber er gab den Ton an für ein Event, bei dem fünf von acht Fahrern 1800er gezeigt haben. Takeru Otsuka und Kleveland präsentierten einen bemerkenswerten Style auf ihren Quads und ließen die Tricks besser aussehen als jeder andere zuvor. Sven Thorgren gelang ein unkonventioneller Roastbeef-Grab durch einen flachen 1800er und damit der wohl technisch schwierigste Trick des Abends.

10 2025 - Hiroto Ogiwaras allererster 2340 im Wettbewerb

Hiroto Ogiwara ist der einzige Athlet mit einem 2340 im Wettbewerb © Frederik Kalbermatten/Red Bull Content Pool

Für eine Geschichte des Slopestyle besuchen wir sehr oft Big Air Contests, aber die einfache Tatsache ist, dass dort die meisten Fortschritte gemacht werden. Rider perfektionieren einen Trick im reinen Sprungwettbewerb, ohne den Druck einer Rail Section. Der jüngste Sprung nach vorne fand Anfang 2025 statt, als der Japaner Hiroto Ogiwara bei den X Games in Aspen Geschichte schrieb, indem er den ersten 2340 Mute Grab - das sind sechseinhalb Drehungen - im Wettbewerb landete. Werden wir im kommenden Februar in den italienischen Alpen jemanden sehen, der diesen Trick in seinem Slopestyle-Run ausprobiert? Das wird nur die Zeit zeigen.