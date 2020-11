Snowboard-Touren: Der perfekte Backcountry-Guide

Das Fahren abseits von der Piste ist immer eine heikle (und mitunter auch gefährliche) Angelegenheit. Für den Freerider Leon Butler gibt es aber nichts, was er lieber tut, als sich sein Board zu schnappen und damit die entlegensten Winkel atemberaubender Berglandschaften zu erkunden - eine Leidenschaft, die ihn auf der Suche nach unberührten Routen, von seiner Heimat auf der Isle of Wight, bereits über die Qualifikation der Freeride World Tour bis nach Neuseeland führte.

Leon ist heute 31 Jahre alt und kam mehr oder weniger per Zufall zum Freeriding, als er während einer Saison auf einer Skihütte eine Gruppe Backcountry-Snowboarder kennenlernte. Ihre Philosophie, die Berge und ihre Pisten zu respektieren, sowie die Tatsache, dass man sich durch Kreativität, Planung und Konzentration selbst belohnen kann, haben ihn sofort begeistert. Mittlerweile hat er sich einen Namen gemacht und wird von Weston Snowboards, OpenWear, Panda Optics und Fitwell unterstützt. Hier verrät er nun exklusiv, wie auch du dieses einzigartige Gefühl der Freiheit sicher und mit kalkuliertem Risiko erleben kannst.

1. Fahr niemals alleine

Backcountry-Snowboarden ist nicht immer ganz ungefährlich © Dom Channon photography

„Theoretisch verbergen sich auf jeder Route Gefahren und keine Line ist wirklich sicher - das ist zumindest die Einstellung, die du haben solltest. Es gibt viele unterschiedliche Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen, die du immer bedenken und anwenden solltest, um die Situation und deine Umgebung richtig einzuschätzen. Das Wichtigste ist, niemals allein in den Bergen zu sein! Es ist gut zu jedem Zeitpunkt eine zweite Meinung einholen zu können und man sollte im Zweifelsfall niemals zögern, einfach umzukehren und nach Hause zu gehen."

2. Fahre dort, wo du dich auskennst

Leon Butler auf direktem Wege ins Tal © Butler

„Recherche und Vorwissen sind zwei unglaubliche wichtige Faktoren und zwei der Schlüssel, wie du in den Bergen sicher unterwegs bist. Verwende Karten und informiere dich über regionale Besonderheiten. Es spielt keine Rolle, ob du eine kurze einstündige Wanderung oder eine Drei-Tages-Tour machst - blind und ohne Infos durch die Gegend zu stapfen ist nie eine gute Idee. Lawinen sind unvorhersehbar, wobei der magische Winkel, wo die meisten Lawinen abgehen, zwischen 25 und 43 Grad liegt - der Neigungswinkel, der auch Freeridern am meisten Spaß macht. Behalte das im Hinterkopf!"

„Außerdem ist es fast schon lebenswichtig, sich an die Bedingungen anzupassen. Einmal in seinem Leben eine steile und schmale Bergschlucht hinunterzujagen, ist der Traum von jedem Freerider, aber in diesem Gelände nach starkem Schneefall und Wind herumzuspielen, kann böse enden. Wenn die Umstände nicht stimmen, heb dir die Fahrt lieber für einen anderen Tag auf und such dir ein anderes Ziel."

3. Check, check, und nochmal check

Mach immer brav deine Hausaufgaben, und zwar vor dem Run © Leon Butler

„Sich seinen Run im Kopf ganz genau vorstellen zu können ist großartig und besonders für Freeriding-Wettkämpfe enorm wichtig - im Backcountry ist das aber schwieriger. Der beste Rat, den ich geben kann, ist, immer perfekt vorbereitet zu sein und auf sich selbst zu vertrauen. Wenn du alle Sicherheitschecks gemacht hast und alles passt, kannst du den Run erst so richtig genießen, und genau darum geht es."

4. Wähle deine Tools mit Bedacht

Leon Butler mit Airtime © Leon Butler

„Das absolute Minimum an Ausrüstung, bevor du überhaupt daran denken solltest, abseits der Piste zu fahren, ist a) ein LVS-Gerät , also ein Gerät, das ein Signal aussendet und im Falle einer Lawine von anderen sogenannten Transceivern empfangen werden kann, b) eine Schneeschaufel aus Metall, und c) eine Sonde , die du immer im Rucksack haben solltest. Das Wichtigste, was viele Menschen gerne vergessen, ist, dass du lernst mit diesen Dingen richtig umzugehen. Übe deshalb regelmäßig mit deiner Ausrüstung, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein."

Einmal in seinem Leben eine steile und schmale Bergschlucht hinunterzujagen, ist der Traum von jedem Freerider, aber nach starkem Schneefall und Wind dort herumzuspielen, kann böse enden. Leon Butler

5. Halte nichts für selbstverständlich

Lawinen sind in den Bergen eine ständige Gefahr © Leon Butler

„Das Schlimmste, was ich bisher erlebt habe, ist, einen meiner engsten Freunde, der gleichzeitig mein Mentor war, in einer Lawine zu verlieren. Ein anderes Mal wurde ich selbst von meinem eigenen Sluff (die obere Schneeschicht, die leicht losgetreten wird) mitgerissen. Zum Glück ist mir aber nichts passiert. Dann zog ich mir noch einige Gehirnerschütterungen zu, weil mir mein eigenes Knie ins Gesicht knallte. Trotz der weniger schönen Erfahrungen bin ich nach wie vor überwältigt, wenn ich Menschen sehe, die ihre Kreativität in den Bergen ausleben und die bereit sind, für unvergessliche Momente, alles auf eine Karte zu setzen."

6. Starte noch heute

„Wenn du jetzt denkst, dass Freeriding etwas für dich sein könnte, probiere es einfach aus. Fahr in die Berge und schließ dich anderen Freeridern an. Lerne deine Grenzen kennen und gehe über sie hinaus. Mit der richtigen Ausrüstung, der passenden Einstellung und dem nötigen Wissen erwartet dich eine fantastische Zeit in den Bergen - mit alten und mit neuen Freunden."

7. Genieße jeden Augenblick