Snowboarden für Anfänger: Die 8 besten Tipps & Tricks

ein relativ leicht zu erlernender Sport ist. Falsch, denn McMorris ist eines der seltenen Phänomene in der faszinierenden Welt des Snowboardens. Die meisten Einsteiger benötigen viel Zeit und Training, um auch nur annähernd an die herausragenden Fähigkeiten des Ausnahmesportlers aus Kanada heranzukommen. Im Vergleich zu anderen Sportarten hat Snowboarden jedoch eine der steilsten Lernkurven. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, dass Anfänger zuerst die Basics beherrschen, bevor sie sich an ihre ersten Tricks wagen.

mit seinem Board durch Schneestürme jagen und über riesige Kicker im märchenhaften Winter Wonderland segeln sieht, ist eines natürlich klar: Du willst das auch! Aber alles mit der Zeit -- versuche deine grenzenlose Inspiration unter Kontrolle zu halten und vermeide es, gleich am ersten Tag Rails und Kicker anzufahren. Wie eigentlich alle Sportarten kann auch Snowboarden nicht an einem Tag gemeistert werden -- oder in einer Saison. Gib also dein Bestes, um dir Step-by-Step die Grundlagen anzueignen und hebe dir deine ersten Flugstunden für später auf, wenn deine Skills auf dem richtigen Level sind. Im Durchschnitt dauert es etwa zwei bis drei Tage bis man die absoluten Basics beherrscht.

Tue so, als würdest du in seinem Sessel sitzen. Begebe dich mit flachem Rücken in die Hocke und verlagere dein Gewicht auf die Fersen (Zehen vom Boden lösen) und halte die Balance.

Übung für Backside: Tue so, als würdest du in seinem Sessel sitzen. Begebe dich mit flachem Rücken in die Hocke und verlagere dein Gewicht auf die Fersen (Zehen vom Boden lösen) und halte die Balance.

Übung für Backside: Tue so, als würdest du in seinem Sessel sitzen. Begebe dich mit flachem Rücken in die Hocke und verlagere dein Gewicht auf die Fersen (Zehen vom Boden lösen) und halte die Balance.

Übe also gerade am Anfang lange, weite Kurven und versuche ein riesiges "S" über die gesamte Breite des Hangs zu zeichnen -- von einer bis zur anderen Seite. Das Üben von weiten Turns ist auch eine gute Möglichkeit, an den Fersen- und Zehenbewegungen zu arbeiten und sich darauf zu konzentrieren, die Knie gebeut zu halten.

Übe also gerade am Anfang lange, weite Kurven und versuche ein riesiges "S" über die gesamte Breite des Hangs zu zeichnen -- von einer bis zur anderen Seite. Das Üben von weiten Turns ist auch eine gute Möglichkeit, an den Fersen- und Zehenbewegungen zu arbeiten und sich darauf zu konzentrieren, die Knie gebeut zu halten.

Übe also gerade am Anfang lange, weite Kurven und versuche ein riesiges "S" über die gesamte Breite des Hangs zu zeichnen -- von einer bis zur anderen Seite. Das Üben von weiten Turns ist auch eine gute Möglichkeit, an den Fersen- und Zehenbewegungen zu arbeiten und sich darauf zu konzentrieren, die Knie gebeut zu halten.