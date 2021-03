Wie baut man einen Snowpark für ein FMX Bike?

mit seiner Schaufel den Schnee und das Eis bearbeitet, erzeugt er dieses ganz spezielle Geräusch, ein Kratzen, in dem die ganze Kälte der Bergwelt mitschwingt. Joos steht auf 2‘200 Metern über Meer, es ist 8 Uhr in der Früh und neben dem Geräusch der Schaufel hört er den Wind, der hoch über

Der Snowpark Laax ist das Magnet der Freestyle-Szene

Busty Wolter, Red Bull X-Fighters und Night of the Jumps Veteran führt euch im Vlog in vier Folgen hinter die Kulissen der Red Bull Dirt Diggers.

Röhrende Motoren und Freestyle Motocross: Das gehört eigentlich fest zusammen. Nicht so bei Mat Rebeaud. Begleite ihn auf seinem Elektro-FMX Bike in seiner Heimat nahe Gruyères – Kühe inklusive.

Im Sommer war Mat am Berg. Joos und sein Team trafen den Fahrer. Die Vibes? Stimmten sofort. Joos sagt: «Mat ist 100 Prozent Freestyle. Er riskiert und geht an die Grenzen. Mein System sagt mir: Das ist einfach nur geil. Für mich ist das eine mega wichtige Voraussetzung für ein solches Projekt.»

Mat Rebeauds e-Motocross-Bike zieht Furchen in den Schnee

Mat und Joos schauten sich mögliche Linien an, damit die Shaper im Winter wissen, was zu tun ist. Schnell war klar, dass es neben den bestehenden Obstacles zusätzliche Elemente braucht. Mat bringt eine eigene Rampe mit, die ihm bei den Sprüngen hilft. Zusätzlich stellt Joos mit seinem Team ein weiteres Rail auf.

Ansonsten nutzt Mat die bestehende Anlage. Zwei Testfahrten haben gezeigt, dass der Romand mit seinem Motorrad Furchen in den Schnee ziehen wird, je nach Temperatur bis zu zehn Zentimeter tief. Joos und sein Team bessern diese Stellen danach aus. Er sagt: «Bei minus 15 Grad ist unsere Arbeit geringer.» Aber wer will sich schon vor Arbeiten drücken, die er liebt? Joos jedenfalls nicht.

