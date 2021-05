an der falschen Adresse. Bei dieser beinharten Simulation erwartet euch eines der ungewöhnlichsten Spiele der letzten Jahre, das jetzt – rund ein Jahr nach dem ursprünglichen Release – auf Steam und im

Bereits die indirekten Vorgänger, Spintires und MudRunner , erfreuten sich unter Fans unglaublicher Beliebtheit. Mit SnowRunner schicken euch die Entwickler hinter dem Steuer von knapp 40 Offroad-Vehikeln in deutlich kühlere Gefilde.

An Bord eures Trucks, Jeeps oder anderer Fahrzeuge erkundet ihr drei große Open-World-Gebiete , die euch nach Alaska , Michigan oder Taymyr führen.

Dort stoßt ihr beim Erkunden auf abwechslungsreiche Missionen oder Aufträge , in denen es beispielsweise mal gilt, ein liegengebliebenes Fahrzeug aus dem Schlamm zu ziehen oder schwergewichtige Lieferungen zu einem vorgegebenen Ziel zu transportieren. Hinsichtlich der Abwechslung legt der neueste Serienteil also spürbar zu.

