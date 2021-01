Pedro Burns ist nicht zu stoppen (nicht einmal bei einer Sonnenfinsternis)

Am 14. Dezember 2020 war die Stadt Pucón in Chile der Schauplatz der letzten totalen Sonnenfinsternis. Für über zwei Minuten wurde die Erde in diesem Teil Südamerikas bei Tag in völlige Dunkelheit gehüllt. Der Mountainbiker

Während seine Landsleute die Sonnenfinsternis mit staunenden Augen beobachteten, war Burns damit beschäftigt, den Moment, als sich Sonne und Mond überlappten, mit einem atemberaubenden Backflip zu feiern. Als er den nahegelegenen Villarrica-Vulkan in Pucón hinunter und in den dichten Wald rast, wählt Burns genau den richtigen Augenblick für seinen Backflip und sorgt damit für ein spektakuläres Finale für seinen wilden Ritt. Das perfekte Ende für einen ganz besonderen Tag.

Ein Backflip genau dann, wenn sich Sonne und Mond treffen. Wie kam es zu der Idee?

an diesem Tag. Als ich von der Sonnenfinsternis erfuhr, die im Dezember 2020 stattfinden sollte, hatte ich sofort tausende Ideen in meinem Kopf. Ich wollte den Moment der totalen Sonnenfinsternis unbedingt auf meinem Bike festhalten.

Bei der letzten totalen Sonnenfinsternis in Chile im Juli 2019 war ich leider gerade in Europa, aber ich war, wie viele andere auch, erstaunt darüber, dass es mitten am Tag plötzlich vollkommen dunkel wurde. Ich sah die Fotos und das Video vom Eclipse-Projekt von Paragleiterpilot

Wie komplex war die Umsetzung dieses Projekts?

Der Ort, an dem die Rampe stehen sollte, war ebenfalls wichtig. Wir mussten nicht nur berücksichtigen, wie es für die Kameras am besten ist, sondern auch die Geografie der Umgebung studieren, damit ich den Backflip überhaupt machen konnte. Zum Glück haben wir alles richtig gemacht.

Wie nervös warst du, als die Sonnenfinsternis immer näher rückte?

Erzähl uns noch ein bisschen mehr über die Energie der Sonnenfinsternis... wie hat es sich angefühlt, als das Licht immer schwächer wurde?