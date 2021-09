Die Top 3 Plays der Woche

Wie verschieden die Strategien für das 1on1 Battle sein können zeigt dieser Clip. Renekton gerät unter Zugzwang als sein gegenüber auf Brand nur noch 4 Lasthits vom Sieg entfernt ist. Er sucht gezwungenermaßen sofort den Engage und lässt sich dabei auch durch einen Stun nicht aufhalten. Er flasht hinterher, landet seinerseits seinen stun und sichert sich schlussendlich durch eine volle Rotation seiner Spells in kürzester Zeit den Kill und dreht so im letzten Moment die Partie noch einmal um. So beweist er warum auch Melee Champs eine Rolle in dieser Art von Competition haben, durch All-In und Burst.

