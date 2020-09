TV make Hits: Diese (Titel)-Songs wurden bekannter als ihre Serie

Greenback Boogie - Suits

War die amerikanische Alternative Rock-Band Ima Robot etwa nicht voll auf überzeugt von ihrem Werk, das vor jeder Folge der Anwaltsserie „Suits“ läuft und mal zu einer Art Hymne der Juristen und anderen Anzugträger der High Society-Welt werden sollte? Immerhin schaffte es Greenback Boogie zunächst nur auf die B-Seite des 2010 veröffentlichen Albums. Nur gut, dass sich der gerissenste Anwalt von New York diesem Fall angenommen hat. Zeilen wie „Everybody wanna know how it feels, everybody wanna know what it’s like” wirken, als seien sie Harvey Specter auf den Leib geschnitten. Die Hauptfigur der Serie, derzeit in der 8. Staffel, weiß wie es sich anfühlt, im Leben immer zu gewinnen.